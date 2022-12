251 frases motivadoras sobre la vida (y para Instagram)

Frase motivadora sobre el amor: "El amor no tiene cura, pero es la cura de todos los males"

¿Buscas frases motivadoras para Instagram? Las frases motivadoras son ideales para empezar el día con buen pie o para compartir con personas que necesitan un pequeño incentivo para afrontar la jornada de forma positiva.

Por eso hemos recopilado para ti las mejores frases de la vida célebres pronunciadas por pensadores, filósofos, científicos, artistas o escritores famosos. Estas frases motivadoras pueden ser una inspiración para ti y para las personas con quien las compartas. ¡Que las disfrutes!

Frases de amor motivadoras

El amor es el motor del mundo, pero es un sentimiento difícil de explicar. Por ello, compartir frases de amor es una estupenda manera de intentar expresar nuestros sentimientos. ¿Tienes un día romántico? ¿Estás pasando por un desengaño amoroso? ¿Vives un momento de frenesí? Estas frases de amor motivadoras con mensaje para reflexionar te permitirán expresar lo que sientes

Frase motivadora de amor

“El amor no tiene cura, pero es la única cura para todos los males.” Leonard Cohen

“Todo lo que se hace por amor, se hace más allá del bien y del mal.” Friedrich Nietzsche

“No hay cosa más fuerte que el verdadero amor.” Séneca

“Vení a dormir conmigo: no haremos el amor, él nos hará.” Julio Cortázar

“Un amante apasionado ama hasta los defectos de la persona a quien ama.” Molière

“El amor puede hacerlo todo, y también lo contrario de todo.” Alberto Moravia

“El verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es”. Jorge Bucay

“Una persona, al descubrir que es amada por ser como es, no por lo que pretende ser, sentirá que merece respeto y amor”. Carl Rogers

“El que ama, se hace humilde. Aquellos que aman, por decirlo de alguna manera, renuncian a una parte de su narcisismo”. Sigmund Freud

“Cuando el amor es la norma, no hay voluntad de poder, y donde el poder se impone, el amor falta”. Carl Jung

“En el beso, amor, que no te entregué guardo los más lindos versos que te hice.” Florbela Espanca

“Uno está enamorado cuando se da cuenta de que otra persona es única.” Jorge Luis Borges

“Amar sin deseo es peor que comer sin hambre.” Jacinto Octavio Picón

“Quien puede decir cuanto ama, pequeño amor siente.” Francesco Petrarca

"El amor es una bellísima flor, pero hay que tener el coraje de ir a recogerla al borde de un precipicio.” Stendhal

Frases cortas de amor para compartir

Si lo que buscas son frases de amor cortas para compartir, esta selección de frases del escritor Roy Galán son ideales. Sus palabras son inspiradoras, motivadoras y están llenas de verdad.

"El amor no se lucha. El amor nace." Fotografía: Pexels

"El amor no se lucha. El amor nace." Roy Galán

"Tal vez el amor no sea una pregunta y tan solo sea una respuesta al qué hacemos aquí.” Roy Galán

"Tenemos que empezar a tomar las riendas de nuestro amor propio antes de involucrarnos con nadie." Roy Galán

"Mereces que te cuiden. Porque ese ha de ser el mínimo del amor." Roy Galán

"Aceptar lo que el otro es –aunque no sea lo que esperábamos– es también una manera de querer." Roy Galán

"El amor es darle al otro la posibilidad de que sea la persona que es y no la que el resto espera que sea". Roy Galán

"En el amor a veces hay que dejar ir como la que suelta el cabo que ata la barca en lo que va aquello que más quiere." Roy Galán

"Amar es darte el valor suficiente para decir no y que, a pesar de poner un límite, te sigan queriendo." Roy Galán

Frases de buenos días motivadoras

Empezar el día con buen pie es el deseo de todos. Estas frases de buenos días motivadoras nos ayudan a empezar la jornada con una sonrisa. ¿Quieres alegrarle el día a tus conocidos? Comparte estas frases de la vida para Instagram y conseguirás dibujar más de una sonrisa en sus caras.

“Sonríe cuando te mires al espejo. hazlo todas las mañanas y comenzarás a ver una gran diferencia en tu vida.” Yoko Ono

“Cada día nos trae nuevas opciones.” Martha Beck

“Cada mañana nacemos de nuevo. Lo que hacemos hoy es lo que más importa.” Buda

“La forma de comenzar realmente el día es dejar de hablar de ello y hacer las cosas.” Walt Disney

“No sobrestimes la competencia y te subestimes a ti mismo. Eres mejor de lo que piensas.” Timothy Ferris

"Vive como si fueras a morir mañana. Aprende como si fueras a vivir para siempre." Mahatma Gandhi

“La diferencia entre ordinario y extraordinario es ese pequeño extra.” Jimmy Johnson

“Cada día esconde una nueva revelación o un nuevo descubrimiento que puedo obtener.” Bruce Lee

“La vida se encoge o se expande en proporción a tu coraje.” Anis Nin

“Cuando te levantes por la mañana, piensa en el precioso privilegio de estar vivo, de respirar, de pensar, de disfrutar, de amar.” Marco aurelio

Frases de buenas noches motivadoras

Tan importante como cómo empezamos el día es cómo lo terminamos y desear las buenas noches con frases motivadoras es una buena manera de acabar la jornada con buena vibra. Estas frases de buenas noches para desear un feliz descanso son ideales para compartir en Instagram con las personas queridas. Se trata de reflexiones de la vida en forma de frases que nos han dejado filósofos, escritores, artistas y escritores de todos los tiempos.

Fotografía: Istock

“No duermas para descansar, duerme para soñar. Porque los sueños están para cumplirse." Walt Disney

“Somos del mismo material del que se tejen los sueños, nuestra pequeña vida está rodeada de sueños.” William Shakespeare

“En el corazón de todos los inviernos vive una primavera palpitante, y detrás de cada noche, viene una aurora sonriente.” Khalil Gibran

“La noche es la mitad de la vida y la mejor mitad.” Goethe

"Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo: despertar." Antoino Machado

“La felicidad para mí consiste en gozar de buena salud, en dormir sin miedo y despertarme sin angustia.” Françoise Sagan

“El amor no se manifiesta en el deseo de acostarse con alguien, sino en el deseo de dormir junto a alguien.” Milan Kundera

“Lo que no ha pasado a mediodía puede pasar por la noche.” César Borgia

“La huella de un sueño no es menos real que la de una pisada.” George Duby

“El secreto de la creatividad está en dormir bien y abrir la mente a las posibilidades infinitas ¿Qué es un hombre sin sueños?” Albert Einstein

Frases positivas

Las frases positivas pronunciadas por grandes personalidades son ideales para motivarnos en nuestro día a día. Porque incluso en momentos difíciles podemos comprender con una sola frase que la esperanza es lo último que se pierde, que siempre hay una luz al final del túnel y que podemos ver el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Estas frases bonitas y positivas para compartir son poderosas, porque nos ayudan a salir del pozo y a enfrentar el futuro con una mirada positiva.

Fotografía: Pexels

"La vida no es siempre una cuestión de tener buenas cartas, sino, a veces, de jugar bien una mala mano." Jack London

"La belleza solo le pertenece al que la entiende, no al que la tiene." (Carlos Fuentes)

"El niño es realista; el muchacho, idealista; el hombre, escéptico, y el viejo, místico." (Goethe)

"El futuro no es una página en blanco es una fe de erratas." (Mario Benedetti)

"La juventud es el paraíso de la vida, la alegría es la juventud eterna del espíritu." (Ippolito Nievo)

"El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños." (Eleanor Roosevelt)

"La risa es el sol que ahuyenta el invierno del rostro humano." (Victor Hugo)

"El horizonte está en los ojos y no en la realidad." (Ángel Ganivet)

"He llegado por fin a lo que quería ser de mayor: un niño." (Joseph Heller)

"El primer beso no se da con la boca, sino con la mirada." (Tristan Bernard)

Frases bonitas de la vida

La vida es bonita, aunque a menudo se nos olvida. Algunas frases célebres nos ayudan a recordarlo y compartirlo. Como dice Jorge Bucay, "el tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido". Por ello, te invitamos a celebrar la vida con estas frases bonitas pronunciadas por personas del mundo de la ciencia, la literatura y la historia.

"No hay más que una vida; por lo tanto, es perfecta." Paul Éluard

"El paraíso está bajo nuestra cabeza y sobre nuestros pies". Henry Bavid Thoreau

"Cada momento es especial para quien tiene la visión de reconocerlo como tal." Henry Miller

"La vida es una bengala roja de sueños." W. B. Yeats

"La celebración es nuestra forma de recibir los regalos de la existencia.” Osho

Frases célebres

Las frases célebres sobre la vida son una inspiración para todos. Son palabras que muchas veces nos abren los ojos y nos permiten ver una realidad distinta, reflexiones que nos hacen inspeccionar nuestra existencia desde otra perspectiva. Lo que los personajes históricos han pensado y reflexionado sobre la vida –y han dejado en forma de frases célebres– es un regalo y un legado que no podemos desperdiciar. ¿Por qué? Simplemente porque estas frases célebres para pensar y reflexionar pueden guiarnos y ayudarnos a transitar la vida tocando con los pies en el suelo.

“No estoy en la vida para cumplir las expectativas de otras personas, ni siento que el mundo deba cumplir las mías.” Fritz Perls

“Muchas cosas se hacen problemáticas por una sola razón: el descontento con uno mismo.” Anna Freud

“Todo hombre genial es en cierta medida hombre, mujer y niño al mismo tiempo.” Havelock ellis

“No seas menos de lo que eres capaz o serás profundamente infeliz” Abraham maslow

“Cuando el error se hace colectivo adquiere la fuerza de una verdad.” Gustave Le Bon

Frases de amistad

Estas frases de amistad cortas hablan sobre la amistad verdadera. Cuando no tenemos palabras para expresar el amor que sentimos por nuestros amigos, podemos tomar prestadas frases bonitas sobre la amistad para regalárselas. Recuerda que a las amistades hay que cuidarlas para poder conservarlas y que quien tiene un amigo tiene un tesoro. Con estas frases de amistad motivadoras lo recordarás para siempre.

"La amistad es pensar primero en la otra persona". George Alexiou

"Las relaciones con los demás importan más que cualquier otra cosa en el mundo." George Vaillant

"Los amigos se usan unos a otros constantemente. El reto está en aprender a distinguir cuándo somos útiles y cuándo estamos siendo utilizados." Daniel J. Hruschka

"En la amistada aprendemos a mirar con los ojos de otra persona, a escuchar con sus oídos, y a sentir con su corazón". Alfred Adler

"Ningún médico puede recetar amistad y amor: son capacidades complejas y duramente ganadas." Bessel A. van der Kolk

"Puedes hacer más amigos en dos meses interesándote por los demás que en dos años de intentar que los demás se interesen por ti." Dale Carnegie

"Solo a través de la amistad o el amor podemos reconocer a alguien en toda su integridad." Maurice Natanson

"La amistad es el amor más puro: en el que no se pide nada, no se ponen condiciones, simplemente se disfruta de la entrega". Osho

"Los amigos son el sostén para soportar lo insoportable de la existencia." Helen Kaplun

"Los amigos de verdad aceptan un ‘no’ por respuesta." Ferrán Ramón-Cortés

Frases de amor propio

Cuando quieres recuperar tu autoestima o motivar a alguien para que la recupere, las frases de amor propio son una gran ayuda. Esta selección de frases célebres sobre el amor propio han sido pronunciadas por personajes históricos de las letras y las ciencias que han tenido que recuperar su amor propio y que, con sus palabras, nos recuerdan que todos podemos descubrir cómo empezar a querernos.

"La vida de cada hombre es un camino hacia sí mismo, el ensayo de un camino, el boceto de un sendero." Hermann Hesse

"Al amor propio se le hiere; no se le mata." Henry de Montherlant

"Solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico, puedo ser verdadero." Jorge Bucay

"Nada te puedo dar que no exista ya en tu interior. No te puedo proponer ninguna imagen que no sea tuya… Solo te estoy ayudando a hacer visible tu propio universo." Hermann Hesse

"Sustituir el amor propio con el amor de los demás, es cambiar un insufrible tirano por un buen amigo." Concepción Arenal

"Es preciso saber lo que se quiere; cuando se quiere, hay que tener el valor de decirlo, y cuando se dice, es menester tener el coraje de realizarlo." Georges Clemenceau

"El que no pueda lo que quiera, que quiera lo que pueda." José Ortega y Gasset

"Felicidad no es hacer lo que uno quiere sino querer lo que uno hace." Jean Paul Sartre

"La felicidad consiste, principalmente, en conformarse con la suerte; es querer ser lo que uno es." Erasmo de Rotterdam

"Y para estar total, completa, absolutamente enamorado, hay que tener plena conciencia de que uno también es querido, que uno también inspira amor." Mario Benedetti

"Él es mi amigo más querido y el más cruel de mis rivales, mi confidente y el que me traiciona, el que me apoya y el que de mí depende; y lo más espantoso de todo: es mi igual." Gregg Levoy

"Ni tu peor enemigo puede hacerte tanto daño como tus propios pensamientos." Buda

Frases para gente mala que se cree buena

Todos querríamos ser recordados por ser buenas personas. Todos queremos que nuestras acciones sean bondadosas. Sin embargo, hay quienes creen ser buenos y, en realidad, no lo son. Actúan ignorando que sus acciones afectan a muchos. ¿Cómo decírselo? Dedicarle una frase para gente mala que se cree buena, frases sobre la bondad y la maldad, puede ser una indirecta que le haga reflexionar.

"Solo sabiendo quiénes somos podremos empezar a ser mejores para nosotros mismos y para los demás". Jorge Bucay

"De males a bienes dicen que se pasa fácilmente; pero de males a males, digo yo que es más frecuente." Pedro Calderón de la Barca

"Ciertos hombres de mal corazón creen reconciliarse con el cielo cuando dan una limosna." Georg Christoph Lichtenberg

"Es difícil decir quién hace el mayor daño: los enemigos con sus peores intenciones o los amigos con las mejores." Edward George Bulwer-Lytton

"Aunque apenas pueda resistir mis males, prefiero padecerlos a merecerlos." Pierre Corneille

"El hombre sano no tortura a otros, por lo general es el torturado el que se convierte en torturador." Carl Gustav Jung

"Los infelices son egoístas, injustos, crueles e incapaces de comprender al otro. Los infelices no unen a las personas, las separan." Antón Chéjov

"Pocas o ninguna vez se cumple con la ambición que no sea con daño de tercero." Miguel de Cervantes

"La ira: un ácido que puede hacer más daño al recipiente en la que se almacena que en cualquier cosa sobre la que se vierte." Séneca

"El mundo moderno está lleno de hombres que sostienen dogmas con tanta firmeza, que ni siquiera se dan cuenta de que son dogmas." Gilbert Keith Chesterton

Frases emotivas

Las emociones mueven el mundo. Sin embargo, hablar sobre ellas a menudo es difícil. Estas frases emotivas de personajes célebres del mundo de la literatura, las letras y la psicología transmiten mucho de lo que a menudo sentimos pero no sabemos explicar. Son frases emotivas sobre sentimientos que no nos dejan indiferentes.

"El corazón tiene razones que la razón no entiende". Jacques Benigne Bossuel

“No hay nostalgia peor que añorar lo que nunca jamás sucedió. Joaquín Sabina

“Nada es tan grave como parece cuando lo piensas.” Daniel Kahneman

Si estás leyendo esto… ¡felicidades, estás vivo!" Chad sugg

“Soy lo que sobrevive de mí." Erik Erikson

“El amor inmaduro dice: "Te amo porque te necesito". El amor maduro dice: "Te necesito porque te amo". Erich Fromm

“En el fondo, un poema no es algo que se ve, sino la luz que nos permite ver.”· Robert Penn Warren

“Sentir es lo más valiente que hay. Requiere agallas.” Sergi Rufi

“Nunca pensé que en la felicidad hubiera tanta tristeza.” Mario Benedetti

“Cuando mi voz calle con la muerte, mi corazón te seguirá hablando." Rabindranath Tagore

Frases sobre la naturaleza

La naturaleza alberga el sentido de nuestra vida, las razones de nuestra existencia y también el secreto de nuestro futuro. De ella venimos y a ella nos debemos. Estas frases sobre la naturaleza cortas nos recuerdan la importancia de respetar nuestro entorno y cuidar nuestro planeta. Muchos pensadores, biólogos y activistas ambientales han pronunciado frases en favor de las naturaleza. Estas son algunas de las más emotivas e inspiradoras.

"Mira profundamente en la naturaleza y entonces comprenderás todo mejor." Albert Einstein

"Si sirves a la naturaleza, ella te servirá a ti". Confucio

"De qué sirve una casa sino se cuenta con un planeta tolerable donde situarla." Henry David Thoreau

"Nuestra lealtad es para las especies y el planeta. Nuestra obligación de sobrevivir no es sólo para nosotros mismos sino también para ese cosmos, antiguo y vasto, del cual derivamos." Carl Sagan

"El vínculo más básico que tenemos en común es que todos vivimos en este pequeño planeta. Todos respiramos el mismo aire, todos valoramos el futuro de nuestros hijos y todos somos mortales." John Fitzgerald Kennedy

"Encontrarás mucho más en los bosques que en los libros; los árboles y las piedras te enseñarán lo que nunca aprenderías de un maestro." San Bernardo de Claraval

"Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros; pero ya no producirá flores ni frutos." Rabindranath Tagore

"Produce una inmensa tristeza pensar que la naturaleza habla mientras el género humano no escucha." Victor Hugo

"Vivimos en una época peligrosa. El ser humano ha aprendido a dominar la naturaleza mucho antes de haber aprendido a dominarse a sí mismo." Albert Schweitzer

"La creación de mil bosques está contenida en una bellota." Emerson

Frases de juzgar y criticar

Juzgar y criticar a los demás resulta tan sencillo que a menudo se convierte en un vicio para muchas personas. No ocurre nada por opinar sobre los acontecimientos de la vida, pero a menudo las críticas o los juicios de valor infundados destruyen a las personas. Estas frases de juzgar y criticar sin saber nos recuerdan que a menudo deberíamos guardarnos nuestras opiniones, para no herir o perjudicar a personas inocentes. Son frases sobre criticar a los demás pronunciadas por personajes célebres que, sin lugar a dudas, invitan a la reflexión.

“La cosa más difícil es conocernos a nosotros mismos; la más fácil es hablar mal de los demás.” Tales de Mileto

"Cuando a las gentes les faltan músculos en los brazos, les sobran en la lengua." Miguel Delibes

"Siempre se debe preferir la acción a la crítica." Theodore Roosevelt

"En los mejores días del arte no existían los críticos del arte." Oscar Wilde

"Pronto se arrepiente el que juzga apresuradamente." Publio Siro

"Cada vez que te sientas inclinado a criticar a alguien -me dijo- ten presente que no todo el mundo ha tenido tus ventajas." Francis Scott Fitzgerald

"Nuestra crítica consiste en reprochar a los demás el no tener las cualidades que nosotros creemos tener." Jules Renard

"La mejor crítica es la que no responde a la voluntad de ofensa, sino a la libertad de juicio." Fernando Sánchez Dragó

"La crítica debe hacerse a tiempo; no hay que dejarse llevar por la mala costumbre de criticar sólo después de consumados los hechos." Mao Tse-Tung

"Los animales son buenos amigos, no hacen preguntas y tampoco critican." George Eliot

Frases psicológicas

La psicología no solo permite velar por la salud mental de las personas; esta ciencia ayuda también a comprender los procesos mentales, los sentimientos, las sensaciones y las percepciones de las personas. Por eso, las frases psicológicas formuladas por psicólogos y psiquiatras nos invitan a la reflexión y nos llevan a desarrollar nuestro autoconocimiento.

Esta selección de frases psicológicas nos permite entender mejor el mundo de los pensamientos y las emociones.

“A través de otros nos convertimos en nosotros mismos.” Lev Vygotski

“La primera virtud del conocimiento es la capacidad de enfrentarse a lo que no es evidente.” Jacques Lacan.

“Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás”. Carl G. Jung

“Incluso cuando no es completamente alcanzable, nos convertimos en mejores al perseguir una meta más alta.” Viktor Frankl.

“Es lamentable que la gran mayoría de los seres humanos nace como un ser original y muere como una copia.” Carl G. Jung

“El gran uso de la vida es gastarla en algo que va a durar más que ella.” William James

“Las voluntades débiles se traducen en discursos; las fuertes, en actos.” G. Le Bon

“Las emociones inexpresadas nunca mueren. son enterradas vivas y salen más tarde de peores formas.” Sigmund Freud

“Los mejores años de tu vida ocurren cuando decides tener responsabilidad sobre tus problemas. No culpas por ellos a tu madre, la ecología o el presidente. Te das cuenta de que controlas tu propio destino.” Albert Ellis

“La capacidad de entusiasmo es signo de salud espiritual.” Gregorio Marañón

Frases de decepción

Cuando esperas que algo pase pero al final no pasa, la decepción te invade. Lo mismo ocurre cuando alguien de tu entorno al que estimas actúa de un modo que nunca pensaste. "De ti no me lo esperaba", acostumbramos a decir. Este sentimiento es tan humano y habitual que hay multitud de pensadores, filósofos, artistas y personas de las ciencias que han formulado frases sobre la decepción. Esta selección de frases de decepción nos ayudan a reflexionar en momentos en los que nos hemos llevado un chasco o hemos vivido un desengaño.

"La esperanza es la cura del mañana para la decepción de hoy". Evan Esar

“La vida es una larga preparación para algo que nunca ocurre”. William Butler Yeats

"Como todos los soñadores, confundí el desencanto con la verdad." Jean-Paul Sartre

“Cuando aprendáis a aceptar en lugar de esperar, tendréis menos decepciones.” Robert Fisher

"La decepción es una especie de bancarrota: la bancarrota de un alma que gasta demasiado en esperanza y expectativa." Eric Hoffer

“Las desilusiones son a menudo la sal de la vida.” Theodore Parker

“Confía en el hombre que prometa menos; será el que menos decepciona.” Bernard M. Baruch

"Asumir es la raíz de toda decepción." Rogienel Reyes

“Si estamos tranquilos y preparados, deberíamos poder encontrar una compensación en cada desilusión.” Henry David Thoreau

“La expectativa es la raíz de toda la angustia.” William Shakespeare

Frases y reflexiones de gratitud

"Es de bien nacido ser agradecido", dice el popular refrán. Y es cierto que mostrar gratitud cuando alguien hace algo bueno por nosotros es lo mínimo que podemos hacer. A veces es difícil encontrar frases para dar las gracias pero muchos personajes históricos han dejado para nosotros grandes frases y reflexiones de gratitud. Si quieres dar las gracias a alguien que te ha ayudado y no sabes cómo decírselo, puedes enviarle una de estas frases.

"Cuando la gratitud es tan absoluta las palabras sobran". Álvaro Mutis

"A menudo damos por hecho las cosas que más merecen nuestra gratitud." Cynthia Ozick

"Debemos encontrar tiempo para detenernos y agradecer a las personas que hacen la diferencia en nuestras vidas." John F. Kennedy

"Sentir gratitud y no expresarla es como envolver un regalo y no darlo". William Athur Ward.

"El acto de bondad más pequeño vale más que la intención más grandiosa." Oscar Wilde

Frases sabias que llegan al alma

Se dicen muchas cosas y la mayoría son poco trascendentales. Sin embargo, en ocasiones las personas pronuncian frases tan sabias que llegan al alma. Las que hemos seleccionado a continuación han sido pronunciadas por célebres personalidades y artistas de todas las épocas y hablan sobre temas importantes de la vida: el amor, la amistad, la imaginación... Son frases profundas para pensar que, seguramente, tocarán tu alma.

“Observa profundamente la naturaleza y, entonces, lo entenderás todo mucho mejor.” Albert Einstein

“Las intuiciones son el susurro del alma.” Jiddu Krishnamurti

“Para tener algo que nunca tuviste debes hacer algo que jamás hiciste.” Anónimo

“La vida es como el jazz... mejor si es improvisada.” George Gershwin

“Si no amamos a los demás no nos amamos a nosotros mismos.” Hugh Prather

"Todo lo que se puede imaginar es real". Pablo Picasso

“El ignorante afirma, el sabio duda y reflexiona.” Aristóteles

“Solo hay un tipo de felicidad en esta vida: amar y ser amados.” George Sand

“La sonrisa es una pizca de felicidad que encontrarás justo debajo de tu nariz.” Tom Wilson

“La música limpia el alma del polvo de la vida cotidiana.” Berthold Auerbach

"Los que no se mueven no notan sus cadenas.” Rosa Luxemburgo

Frases de Jorge Bucay

El terapeuta y escritor Jorge Bucay tiene una manera de ver las cosas muy influída por el humanismo. Sus libros se conocen a nivel mundial y se centran en la autoayuda, la compresión y la superación. Las frases de Jorge Bucay, sobre la vida, el amor, las relaciones personales y los sentimientos sirven de inspiración a muchas personas.

“No hay ninguna felicidad, y de eso estoy seguro, que se pueda obtener de escapar, y mucho menos de huir hacia el pasado.”

“Déjame valerme por mí mismo. si lo haces todo por mí, nunca podré aprender. por si lo olvidaste, sólo se aprende de los errores.”

“Hacer el amor implica una conexión con el amor que no se da todo el tiempo, ni siquiera entre dos personas que se aman.”

“Porque nadie puede saber por ti. nadie puede crecer por ti. nadie puede buscar por ti. nadie puede hacer por ti lo que tú mismo debes hacer. La existencia no admite representantes.”

“Solo si me siento valioso por ser como soy, puedo aceptarme, puedo ser auténtico, puedo ser verdadero.”

“Sada vez que algo se va, deja lugar a lo que sigue.”

“Equivocarse es parte importante del aprendizaje, pues sin equivocaciones no hay crecimiento.”

“Cada cosa que yo hago y cada cosa que decido dejar de hacer está motivada por un deseo, pueda yo identificarlo o no.”

“Cuando tú estás en una relación y te das cuenta de que pudiendo evitarte una migaja de sufrimiento, el otro no lo hace, es porque todo se ha terminado.”

“El verdadero buscador crece y aprende, y descubre que siempre es el principal responsable de lo que sucede.”

Frases de caer y levantarse

Tras una caída hay que saber levantarse para poder continuar. Muchos filósofos, pensadores y artistas han reflexionado sobre ello y nos han dejado grandes frases de caer y levantarse para tener en cuenta que cuando la vida nos da un revés, tenemos la oportunidad de continuar.

“Caer está permitido. ¡Levantarse es obligatorio!" Proverbio ruso

“Nada está perdido si se tiene el valor de proclamar que todo está perdido y hay que empezar de nuevo.” Julio Cortázar

“No he fracasado. he encontrado 10000 soluciones que no funcionan.” Thomas Alva Edison

"La historia es un incesante volver a empezar.” Tucídides

“Es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir.” Theodore Roosevelt

Frases reivindicativas

No todas las frases de la vida tienen las mismas intenciones: unas conmueven, otras llevan a la reflexión y otras incitan a la revolución. Las frases reivindicativas de Roy Galán nos invitan a abandonar el pensamiento homogéneo y a plantearnos otros puntos de vista respecto a temas como la masculinidad, el papel de la mujer, los roles sociales o las relaciones.

"No, tu peor enemigo no eres tú. Es ese que los demás esperan que seas"

"La familia es una soga y a la vez es un refugio."

"Cuando digas ya lo pensaré mañana. Piensa si tal vez habrá un mañana."

"El orgullo es una familia, una tabla, un lugar de resistencia."

"Podemos elegir pocas cosas en la vida. una de ellas es de las personas que nos rodeamos. Aquellas que escogemos como lugares."

"No se puede estar rechazando todo eternamente. porque llegará un día en el que no haya nada que rechazar."

"Ser. Como quien no puede no ser. Como quien mira la vida de frente".

"Pedir es hacerte cargo de tu vulnerabilidad. Es tener confianza suficiente para mostrarte."

"Solo sabiendo lo que sientes podrás saber lo que quieres."

"La compasión es apostar por el cambio y la transformación propia y ajena."

"Necesitamos revisar nuestras prioridades. Diversificar. vivir con menos. Para vivir más."

Más frases bonitas sobre la vida