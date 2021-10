Aceite esencial de laurel: 7 formas de usarlo para cuidarte

El laurel (Laurus nobilis) es un árbol muy común presente en toda la cuenca mediterránea. Sus hojas verdes y aromáticas vienen usándose como condimento desde hace mucho tiempo. De sus bayas se extrae el aceite de laurel, un aceite vegetal que se utiliza para elaborar el famoso jabón de Alepo. En cambio, el aceite esencial se obtiene de sus hojas, preferiblemente a partir de la primavera y hasta el otoño.

Al aceite esencial de laurel se le atribuyen numerosas propiedades medicinales:

En cuanto olemos el aceite esencial de laurel percibimos su aroma estimulante y refrescante, que despeja la mente y los pulmones. Deja una sensación de limpieza y de vitalidad.

Está especialmente indicado para quienes buscan inspiración renovada y quieren sentirse más intuitivos. Aporta confianza en uno mismo, motivación y valor para llevar a cabo cualquier proyecto creativo e innovador.

Por todo ello el laurel es un valioso compañero en épocas adversas o cuando hemos de superar cualquier prueba. Es ideal para afrontar exámenes con serenidad y confianza. Estimula la voluntad, la concentración, las capacidades mentales y la memoria.

Estos son algunos de los usos más comunes del aceite esencial de laurel, con recomendaciones de cómo utilizarlo en aromaterapia.

El aceite esencial de laurel podría ser uno de los grandes amigos de los deportistas. Sus propiedades antiinflamatorias y antiespasmódicas aliviarán cualquier dolor de articulación o musculatura.

El aceite esencial de laurel es muy valioso para superar el miedo escénico. Su aroma no solo invita a hablar con más soltura sino que puede que incluso disfrutes de tu exposición.

Empieza a usar el roll-on unos días antes de tu exposición tantas veces como quieras.

Gracias a sus propiedades antivirales e inmunoestimulantes puedes utilizarlo a modo preventivo durante los meses de otoño e invierno.

En caso de resfriado, se pueden hacer hasta 5 aplicaciones diarias.

El aceite esencial de laurel es probablemente la mejor opción natural para deshacerse de las aftas. Se aplica 1 gota del aceite esencial directamente en la llaga.

Si resulta muy fuerte puedes diluir con un poquito de aceite de oliva.

Para prevenir aftas se pueden hacer regularmente enjuagues con 2 gotas de aceite esencial diluido con una cuchara de aceite vegetal de sésamo. Se mantiene el aceite en boca al menos 5 minutos, se escupe en un papel de cocina y se enjuaga la boca con agua tibia.

En épocas de estudio, o cuando se sienta que el estrés está afectando tu capacidad de memorizar, se puede utilizar el aceite esencial de laurel en un difusor o bien aplicar un par de gotas en un pañuelo de papel y olerlo con regularidad mientras se estudia.

El aceite esencial de laurel está especialmente indicado para luchar contra el cansancio y la apatía. Ayuda a recuperar la energía y las ganas de hacer.

Gracias a sus propiedades antibacterianas y antiinflamatorias, el aceite esencial de laurel resulta muy eficaz para combatir el acné. Mezcla los siguientes ingredientes:

Agita bien antes de usar y aplica una pequeña cantidad en la zona afectada mañana y noche.

El aceite esencial de laurel no tiene contraindicaciones ni toxicidad siempre y cuando se respeten las dosificaciones y las formas recomendadas de uso.

Es preferible evitar su uso durante el primer trimestre del embarazo.

