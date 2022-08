Preparar tomates secos es así de fácil

¿Tienes tomateras en plena producción o has encontrado una oferta en el mercado? Prepárate para secarlos o conservalos en aceite y disfrutar de ellos durante meses.

Secar tomates es una tradición en los países mediterráneos, especialmente en la calurosa Sicilia, donde la cosecha se rocía con sal marina y se extiende sobre lonas bajo el sol del sur.

Si no tienes posibilidad de hacerlo al sol, porque no tienes jardín o tu terraza no recibe suficiente sol, puedes hacerlos en un deshidratador; si no dispones de ninguno también puedes desecar los tomates en el horno.

Cómo secar tomates paso a paso

En principio, todos los tipos de tomates son aptos para el secado. Una opción particularmente buena son los tomates pera San Marzano o Roma, carnosos y de forma ovalada. Asegúrate de que la fruta esté realmente madura.

Para que valga la pena secar tomates, debes procesar al menos dos o tres kilos. Esta cantidad rinde alrededor de dos tazas. También necesitas sal (preferiblemente sal marina). Las plantas aromáticas, como la albahaca, el orégano o el tomillo dan a los tomates secos un toque especial.

Elaboración:

Lava los tomates. Corta los tomates por la mitad y elimina las partes blandas. Opcionalmente, puedes pelar los tomates. Escáldalos en agua hirviendo y luego la piel se desprende con mucha facilidad. Extiende las mitades de tomate, con el lado cortado hacia arriba, en una bandeja para hornear forrada con papel sulfurizado. Ahora sazonas las mitades con sal y opcionalmente con finas hierbas. La sal no solo proporciona un sabor fino, sino que también elimina la humedad de los tomates. Déjalos secar al aire durante unas horas, volteando los tomates de vez en cuando. Luego mete las bandejas con los tomates en el horno precalentado a unos 90 ºC. Si no tienes un horno de convección, debes rotar las bandejas en el horno para que todas las mitades se sequen con la misma rapidez. Dependiendo de su tamaño y contenido de agua, las mitades de tomate se secan en el horno en 4 a 5 horas. Abre la puerta del horno de vez en cuando para que pueda escapar la humedad. Las piezas estarán secas cuando tengan una consistencia correosa y gomosa y ya no estén húmedos, pero tampoco se desmoronen.

Cómo guardar tomates deshidratados

Lo mejor es guardar los tomates secados sellados al vacío o en un frasco hermético en un lugar fresco. Se mantendrán así durante aproximadamente medio año.

Los tomates secados también se pueden almacenar en bolsas de lino durante unos meses.

Recetas con tomates secos

Antipasto de tomates secos en aceite

Los tomates secos no solo saben muy bien así tal cual, sino que también se pueden encurtir y utilizar para muchas recetas ingeniosas. Los tomates secos en escabeche son una receta clásica de antipasto y se preparan rápidamente:

Ingredientes:

150 gramos de tomates secos

Ajo fresco (1-2 dientes)

Aromáticas mediterráneas como la albahaca

Especias: sal, pimienta negra, pimentón, chile, azúcar

Vinagre Balsámico

Aceite de oliva virgen extra

1 frasco sellable

Elaboración:

Rebana el ajo y pica las hierbas en trozos grandes. Coloca aproximadamente una cuarta parte de los tomates en el frasco y espolvorea algunas de las aromáticas y especias, el ajo y unas gotas de vinagre balsámico encima. Ahora coloca en capas los tomates, el ajo y las especias alternativamente hasta que el frasco esté lleno. Añade una pizca de azúcar y llena el tarro con aceite de oliva para que todos los tomates queden cubiertos. Guarda el frasco lleno en un lugar fresco y oscuro durante aproximadamente dos semanas para que los tomates se infundan bien y desarrollen un sabor picante. Los tomates en escabeche no deben estar en el refrigerador, ya que el aceite se vuelve escamoso y turbio rápidamente.

Estos tomates generalmente se pueden conservar durante más de 6 meses.

Buenas ideas de recetas con tomates secos

Muchos platos se pueden condimentar en solo unos minutos con tomates secos. A continuación te enumeramos las recetas con las que mejor combinan los tomates secos: