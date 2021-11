Limpiar con vinagre y aceites esenciales

1 / 6

Para limpiar frutas y verduras: aceite esencial de limón o naranja

Los aceites esenciales de limón y de naranja dulce contienen limoneno, que puede ser útil para ayuda a eliminar residuos de pesticidas cuando lavamos las frutas y las verduras.

En un estudio publicado en Journal of the Science of Food and Agriculture, investigadores chinos comprobaron que remojando pimientos verdes en agua con una baja concentración de limoneno durante 5 minutos se eliminaba entre el 53 y el 66% de los residuos de pesticidas con frecuencia presentes en esta hortaliza. Con una alta concentración de limoneno, la reducción de pesticidas superaba el 80%.

Gracias al efecto desinfectante del vinagre, sumergiendo frutas y verduras frescas en una mezcla de una parte de vinagre y dos partes de agua durante 10 minutos también se reducen las bacterias y residuos de pesticidas que puedan encontrarse en la superficie de los alimentos. Añadiendo aceite esencial de limón o de naranja, potenciamos el efecto.

Por supuesto, la mejor forma de evitar la presencia de pesticidas es optar por frutas y verduras cultivadas de forma ecológica.