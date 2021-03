Date un capricho vegetal con Sojade

Si eres vegetariana o vegana, seguro que las semillas de cáñamo no faltan en tu dieta porque de sobra conoces los múltiples beneficios que te aporta este alimento. Pero si todavía no las has descubierto, debes saber que el cáñamo es rico en proteínas de calidad porque cuenta con todos los aminoácidos esenciales, vitaminas, enzimas y, sobre todo, omega 3.

Pero, ¿por qué es tan importante el omega 3? Pues porque esta grasa poliinsaturada juega un papel esencial en el correcto funcionamiento del organismo y, sin embargo, el cuerpo no es capaz de producirla, se debe obtener de los alimentos, principalmente de pescados. Sojade ha creado el postre de cáñamo de chocolate para que puedas aprovechar todas las ventajas de estas semillas negras mientras disfrutas del sabor más exquisito.

Un placer saludable

Darse un capricho delicioso y saludable es posible con Sojade de cáñamo con chocolate. 100% ecológico, sin lactosa, sin gluten y con un 82% de zumo de cáñamo en su composición, este postre hará las delicias de cualquiera. Sí, de cualquiera, porque no importa el tipo de dieta que sigas, está indicado para todo tipo de personas.

¿Eres vegana? ¿vegetariana? Aún con más motivos este es el postre ideal para ti porque, al ser rico en omega 3, estarás ofreciendo a tu cuerpo un nutriente clave a la hora de proteger la salud cardiovascular (reduce el colesterol y la presión arterial) y el funcionamiento cerebral, al mismo tiempo que fortalecerás tus defensas y te protegerás frente a enfermedades como la diabetes y algunos tipos de cánceres.

Sojade cuida de ti y del planeta

Sojade no solo piensa en ofrecerte los alimentos más saludables y deliciosos, sino que su compromiso con tu bienestar va más allá y también tiene presente la salud del planeta en cada paso de la producción. Desde el cultivo de las semillas con las que elabora sus productos, hasta la distribución de los mismos, todo está pensado para tener el mínimo impacto ambiental.

En continua investigación para lograr ser lo más sostenible posible, una de las últimas acciones de Sojade ha sido retirar las tapas de plástico de sus envases de 400 g, garantizando así la eliminación de 60 toneladas de plástico al año.

Menos plástico, más compromiso

Ahora que ya conoces los beneficios que te regala el cáñamo y lo importante que es el omega 3 en tu dieta diaria, a continuación encontrarás una receta que podrás incluir en tu menú semanal y así darte ¡un capricho vegetal con Sojade!

Receta: cumble de crema vegetal de chocolate, avellanas, pera y sirope de arce

Ingredientes (para 4 personas)

4 Sojade Cáñamo sabor Chocolate⁣

3 cucharadas de crema de avellanas

2 peras maduras

Para el crumble

2 cucharadas de harina

2 cucharadas de avena

4 cucharaditas de avellanas trituradas

3 cucharaditas de sirope de arce

2 cucharaditas de crema de avellanas

1 pizca de sal

Preparación (Tiempo: 20 minutos)

Precalienta el horno a 180 °C. Comienza por el crumble mezclando todos los ingredientes y colocándolos en una bandeja forrada con papel para hornear. Déjalo hornear durante 10-12 minutos, revolviendo cada tres minutos. El crumble debe estar ligeramente dorado. Mientras se enfría… Pela las peras, córtalas en cubos y resérvalas. Mezcla los Sojade Cáñamo sabor Chocolate con la crema de avellanas hasta conseguir una textura uniforme. Divide la mezcla conseguida en cuatro moldes, añade los cubos de pera y termina espolvoreando el crumble.

¡A disfrutar!