¿Cómo distinguir una castaña comestible de una castaña de Indias?

La temporada de castañas comienza en otoño, y tanto los niños como los gourmets están felices por ello. Algunas variedades de castañas son seguras para comer y están deliciosas, mientras que otras son venenosas para los humanos, pero perfectas para elaboración de manualidades y productos artesanales. Te explicamos las diferencias.

Castañas dulces y castañas de Indias, ¿qué variedades son comestibles?

En España, las castañas dulces crecen de forma silvestre. En cambio, el castaño de Indias crece silvestre en zonas boscosas de Grecia, Bulgaria y Albania y otros paises del norte. Sin embargo, en nuestro país se emplea como árbol ornamental en jardines y parques gracias a lo majestuoso de su tamaño y a su belleza.

Los dos castaños pertenecen a familias de árboles completamente diferentes. El castaño dulce pertenece a la familia de las fagáceas y el castaño de Indias, que es venenoso para los humanos, a la familia de las sapindáceas

Los deliciosos frutos del castaño dulce no solo son comestibles, sino que en siglos anteriores, y gracias a su alto contenido en almidón, eran alimento básico para muchas poblaciones rurales. Hoy en día las castañas son una codiciada especialidad de otoño e invierno.

Diferencias entre los castaños dulces y las castañas de Indias

Afortunadamente, las castañas dulces y las castañas de Indias se pueden distinguir con relativa facilidad, sólo hay que prestar un poco de atención. Maneras de distinguirlas:

Por las hojas de los árboles: todos los niños conocen las hojas grandes del castaño de indias; se componen de cinco hojas individuales más pequeñas y se asemejan a las hojas de haya. Las hojas de la castaña dulce, por otro lado, tienen pequeñas puntas afiladas en el borde.

todos los niños conocen las hojas grandes del castaño de indias; se componen de cinco hojas individuales más pequeñas y se asemejan a las hojas de haya. Las hojas de la castaña dulce, por otro lado, tienen pequeñas puntas afiladas en el borde. Por el pericarpio: Los frutos de la cápsula del castaño de indias poseen un pericarpio duro y espinoso que es de un llamativo color verde amarillento. La cáscara de las castañas dulces, en cambio, se compone de muchas espinas blandas.

Los frutos de la cápsula del castaño de indias poseen un pericarpio duro y espinoso que es de un llamativo color verde amarillento. La cáscara de las castañas dulces, en cambio, se compone de muchas espinas blandas. Sobre los frutos: Los frutos de la cápsula del castaño de indias tienen forma esférica a de pera. La forma de las castañas castañas dulces es más bien plana y puntiaguda.

Cuándo y cómo comer castañas

El castaño dulce florece en junio y julio, y la fruta no cae del árbol hasta finales de septiembre como muy pronto. Puede haber hasta tres castañas dentro de una cáscara espinosa.

Se pueden encontrar castañas dulces en muchos bosques caducifolios. Así que vale la pena mantener los ojos abiertos mientras se sale a dar un paseo.

Por supuesto, también se pueden comprar castañas, por ejemplo, en los mercados semanales, en los supermercados o asadas en los puestos de castañas, o confitadas en forma de marron glacé en las confiterías.

Las castañas no solo son sabrosas, sino también saludables, contienen muchas calorías, pero también proteínas de alta calidad, no contienen gluten y son menos grasas que las nueces. También contienen valiosos minerales y vitaminas como el potasio, la vitamina C y las vitaminas de grupo B.

Crudas, cocidas o al horno, las castañas se pueden preparar y comer de muchas maneras. En cualquier caso, primero hay que quitarles la cáscara exterior y la piel interior, bastante difícil de eliminar.

Si planeas asarlas u hornearlas, debes marcarles una cruz con un cuchillo para que no exploten. Cuando tienen el punto justo de asado son más fáciles de pelar.

¿Son comestibles las castañas de Indias?

Los castaños de Indias florecen antes, de abril a mayo. Sus frutos maduran en septiembre y octubre. Los jabalíes y los ciervos, a los que les gusta comer castañas, están especialmente contentos con ellas.

En países como Alemania, los silvicultores y las reservas de caza a menudo tienen contenedores de recolección donde se puede llevar las castañas que se ha recolectado.

Los niños pueden jugar y hacer manualidades con castañas de Indias, pero nunca deben comérselas. Porque su consumo es venenoso para los humanos.

Las castañas de Indias tampoco son comestibles para los caballos y los perros. En el peor de los casos, los frutos redondos les pueden provocar una grave intoxicación debido a la esculina que contienen.

Las castañas de Indias no se comen pero con las semillas, la corteza y las hojas se elaboran excelentes medicinas naturales para aplicar por vía externa con propiedades circulatorias.