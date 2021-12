Regala salud con la jarra Alkanatur Drops

Que el agua es vida, eso nadie lo cuestiona. Sin una hidratación adecuada el cuerpo se resentiría en un periodo muy corto de tiempo, por eso es esencial garantizarle diariamente una cantidad de agua, que los especialistas marcan en 2,5 litros diarios, para así asegurarse de que puede desempeñar sus funciones correctamente. Pero, ¿sirve cualquier tipo de agua?

En realidad, mientras sea potable, se puede beber toda clase de agua, aunque solo si es alcalina el cuerpo recibirá un aporte extra de beneficios. ¿Sabías que mantener un organismo ligeramente alcalino ayuda a prevenir enfermedades como las autoinmunes o las alergias? Y para conseguirlo lo mejor es llevar una dieta rica en vegetales, tomarlos principalmente crudos, hacer deporte y beber agua alcalina, como la que ofrece la Jarra Alkanatur Drops, que elimina hasta el 99 % del cloro, los metales pesados, los microplásticos, los trihalometanos, los nitritos, las bacterias, los pesticidas y los fluoruros.

Cómo conseguir agua alcalina

Para disfrutar de una buena salud se necesita mantener el pH del organismo equilibrado. Pero, ¿de qué valores estamos hablando? Pues en la escala del pH, 14 es totalmente alcalino, 7 es neutro y entre 0 y 6 ácido. Por ende, la sangre siempre debe permanecer en un pH ligeramente alcalino de entre 7,3-7, para que las células no enfermen. Es por ello que el organismo hará lo imposible para mantener este balance, ¿y por qué no facilitarle la tarea? Bebiendo agua alcalina no solo se favorece la regulación del pH, sino que también se mejora la salud digestiva y se reduce el efecto de los radicales libres.

El agua alcalina es muy fácil de conseguir, ya que se puede obtener comprándola embotellada, aunque no es una opción muy sostenible; hirviendo agua destilada durante cinco minutos, incluso se puede aumentar su pH hasta 7,9 si se le añade media cucharada de bicarbonato de sodio, o utilizando la Jarra Alkanatur Drops, que depura, alcaliniza, hidrogena, ioniza, aporta magnesio y todo ello con un excelente sabor, porque elimina el cloro.

Esta Navidad regala salud con la jarra Alkanatur Drops. Haz tu pedido ahora y obtén un 10% de descuento con el código CUERPOMENTE10.

Todo son ventajas

Está al alcance de la mano mantener el pH del organismo en unos niveles adecuados, pero si todavía no tienes claro por qué es tan importante, es necesario que sepas que solo así se logran revertir los efectos nocivos provocados por unos hábitos de vida poco saludables, donde una inadecuada alimentación, el estrés, el sedentarismo, los químicos y los pensamientos negativos son los grandes enemigos.

Tomar agua alcalina ionizada combate la diarrea, el estreñimiento, la retención de líquidos y distintas enfermedades del estómago o el intestino, así como también ofrece un gran poder antioxidante que favorece la eliminación de los radicales libres, los cuales pueden dañar el sistema celular y, por lo tanto, provocar enfermedades si se acumulan en el cuerpo. También es relevante, especialmente para los deportistas, su capacidad de reducir la fatiga.

Un regalo saludable y sostenible

Como ya sabes, el agua alcalina se puede obtener de distintas maneras, pero con la Jarra Alkanatur Drops no solo cuidarás de tu salud y la de los tuyos, sino también de la del planeta, porque estarás reduciendo el uso de plástico que supone beber agua embotellada.

Y por si todo esto fuera poco, la Jarra Alkanatur Drops solo necesita agua del grifo para convertirla en una fuente de hidratación alcalina saludable, con un sistema de filtrado rápido creado a base de carbón activo de coco, un producto natural que añade magnesio de calidad. Fabricada en España con los mejores materiales y libre de tóxicos, está avalada por estudios científicos realizados por entidades de prestigios y cuenta con las certificaciones requeridas por la normativa europea.

No lo dudes, esta Navidad regala salud con la jarra Alkanatur Drops. Haz tu pedido ahora y obtén un 10% de descuento con el código CUERPOMENTE10.