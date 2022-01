¿Cuándo es el mejor momento para tomar té verde?

El té verde tiene muchas propiedades beneficiosas. Los ingredientes activos del té verde se pueden tomar incluso en forma de extracto en cápsula con fines terapéuticos. Pero, ¿cuándo es el mejor momento para tomar estas cápsulas? ¿Y cuándo y cómo es mejor beber té verde para que los ingredientes activos realmente funcionen?

Efectos del galato de epigalocatequina

El ingrediente activo más conocido del té verde es el galato de epigalocatequina (EGCG), una sustancia vegetal del grupo de las catequinas. Entre los efectos que se le atribuyen se encuentran los siguientes:

Es mejor tomar EGCG con el estómago vacío y solo con agua

Si se bebe té verde o se ingiere una cápsula de extracto de té verde, se desea conseguir los máximos beneficios de esta sustancia natural.

Un estudio analizó la mejor manera de consumir EGCG para obtener el máximo beneficio. Probaron tomando cápsulas de EGCG con un desayuno ligero, con sorbete de fresa o simplemente con agua. El resultado mostró que la mejor asimilación se produjo al tomarlo soo con agua, es decir, fuera de cualuier comida.

La capacidad antioxidante cuando se ingirió con agua fue 2,7 veces mayor que cuando se ingirió con un desayuno ligero y 3,9 veces mayor que cuando se tomó con el sorbete de fresa. Por lo tanto, las comidas inhiben la absorción de EGCG.

Otra investigación obtuvo un resultado similar. Halló que la absorción era significativamente mayor cuando se tomaba solo con agua que cuando se tomaba con el desayuno.

Por lo tanto, se debe beber té verde hasta un máximo de media hora antes de una comida y no antes de 1,5 a 2 horas después de una comida. Lo mismo ocurre si en lugar de beber el té se toman cápsulas con extracto de té verde.

No bebas té verde con las comidas

Las comidas no solo evitan la absorción y el efecto de los componentes activos del té verde. Este también pueden inhibir la absorción de minerales esenciales que aportan los ingredientes de la comida.

El té verde puede reducir la absorción del hierro, por ejemplo. El EGCG se une a las moléculas de hierro de modo que ni una ni la otra pueden funcionar y ambas se excretan con las heces.

Otros estudios lo confirman (como este y este). Por lo tanto, el té verde no es una bebida adecuada con las comidas para personas propensas a la deficiencia de hierro o incluso a la anemia.

El EGCG también puede inhibir la absorción de cobre, cromo y cadmio.

Prepara té verde con agua blanda

Es una buena idea que prepares tu té verde con agua blanda, es decir, pobre en calcio, porque este puede dificultar la absorción del EGCG.

Para preparar tu infusión, elige agua de mineralización muy débil o filtra el agua de suministro.

La vitamina C y los ácidos grasos omega-3 aumentan la biodisponibilidad

Parece que al té verde no le vaya bien nada, pero no es cierto. Puedes acompañarlo con vitamina C y ácidos grasos omega-3, porque ambos aumentan la biodisponibilidad del EGCG.

Por lo tanto, tiene sentido beber té verde con una pizca de zumo de limón recién exprimido.

Para regular el azúcar en sangre, té verde por la tarde

Sin embargo, si deseas usar té verde específicamente para regular el azúcar en la sangre, debes, según un estudio que apareció en el Journal of Nutritional Biochemistry, beberlo por la tarde.

En este estudio, se bebieron 350 ml de té verde con la cena. Contenía un total de 615 mg de catequinas (incluidos 135 mg de EGCG) y 85 mg de cafeína. Era un té verde normal, que generalmente contiene entre 40 y 100 mg de EGCG por 100 ml de té. Cantidades más bajas de EGCG se encuentran en los tés verdes descafeinados (entre 20 y 45 mg de EGCG por 100 ml).

Pero ten en cuenta que el té verde te puede provocar problemas para dormir. En ese caso debes cambiarte al té verde descafeinado. De hecho, el té verde con menos cafeína (5,5 mg por 150 ml) en comparación con el té verde con contenido normal de cafeína (18 mg por 150 ml) puede mejorar la calidad del sueño y mejorar o reducir el nivel de algunos marcadores de estrés.

Para reducir el estrés toma té verde tibio

La L-teanina contenido del té verde es el principio activo que puede reducir el estrés. En general, promueve la relajación y al mismo tiempo mejora las funciones cerebrales.

Si deseas beber té verde por la noche para promover el sueño o reducir el estrés, prepara el té solo con agua tibia. Porque cuanto más caliente está el agua, más cafeína se disuelve en el té. La solubilidad del EGCG se reduce a medida que desciende la temperatura del agua, pero la solubilidad de la L-teanina permanece igual que a alta temperatura.

El extracto de té verde se puede tomar por la noche

El EGCG, principal ingrediente activo del extracto de té verde, tiene un efecto relajante en lugar de estimulante. Incluso parece contrarrestar las propiedades estimulantes y circulatorias (aumento de la presión arterial y frecuencia cardíaca) de la cafeína.

Por lo tanto, si deseas tomar EGCG en forma de cápsulas de extracto de té verde, también puedes hacerlo a primera hora de la noche, si son cápsulas descafeinadas. Las cápsulas de extracto de té verde que contienen cafeína no son adecuadas para el consumo nocturno. Es mejor consultar directamente con el fabricante respectivo sobre el contenido de cafeína residual de sus cápsulas, si no se específica.