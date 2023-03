Estas hortalizas son más saludables si se comen crudas

Las verduras contienen muchas vitaminas, minerales y antioxidantes valiosos. Sin embargo, algunos nutrientes son sensibles al calor o se diluyen en el agua de cocción. Esto se aplica, por ejemplo, a las vitaminas C, E y a las del grupo B. Por lo tanto, conseguirás más nutrientes si consumes algunas hortalizas crudas.

1. Brócoli

El brócoli es rico en vitaminas B1, B2 y B6, y en vitamina C, que es muy sensible al calor. Con solo 100 g de brócoli crudo podrías cubrir tus necesidades diarias de vitamina C. Al cocinarlo, sin embargo, desaparece la mitad o más de este valioso nutriente.

Pero esa no es la única razón por la que deberías comerlo crudo de vez en cuando. El brócoli también contiene glucosinolatos, unos compuestos azufrados que favorecen la función desintoxicante del hígado y que también son sensibles al calor. Al comerlo crudo se triplica su cantidad de sulforafano, una sustancia relacionada con la prevención del cáncer

Cuando comas brócoli crudo, elige solo los floretes, que son más digeribles que los tallos. Pero el brócoli sin cocer puede causar hinchazón. Si es tu caso, come cantidades pequeñas.

2. Ajo

El ajo es un verdadero bulbo milagroso. Contiene fitoquímicos como la alicina que favorece la disminución de grasas en la sangre. Pero para la alicina se active tiene que combinarse con la enzima alinasa, que se encuentra en el propio ajo. Esto ocurre cuando machamos el ajo crudo en el mortero o cuando lo masticamos. Sin embargo, la reacción beneficiosa no se produce si cocinamos el ajo.

Por lo tanto, para obtener todos los beneficios del ajo, lo mejor es comerlo crudo. También puedes triturarlo y dejar que se produzca la reacción entre la alicina y la alinasa durante 10 minutos. Luego lo puedes cocinar y aprovecharás la mayor parte de sus cualidades.

3. Cebollas

Las cebollas también contienen alicina, así como mucha vitamina C, antioxidantes y vitaminas B. Los compuestos de azufre, que son buenos para el corazón, entre otras cosas, también son valiosos.

Las cebollas son mucho más efectivas crudas que cocidas porque muchos de los ingredientes más importantes se pierden durante la cocción. Así que debes comer las cebollas crudas de vez en cuando, por ejemplo, en una deliciosa ensalada.

4. Pimientos

Los pimientos son una de las verduras más ricas en vitamina C, sobre todo el pimiento rojo. Medio pimiento debería ser suficiente para cubrir el requerimiento diario del nutriente. Sin embargo, la vitamina C es sensible al calor, así que almacena los pimientos adecuadamente y cómelos crudos.

5. Calabacín

El calabacín también es saludable crudo. Entre otras cosas, contiene hierro y mucha vitamina C, que se pierde durante la cocción. Sin embargo, debes tener cuidado si el calabacín tiene un sabor amargo.

Las cucurbitacinas son las responsables del sabor amargo. Las sustancias amargas pueden causar problemas estomacales, incluso cuando se cocinan. Un calabacín amargo ya no es comestible.

Los calabacines pequeños son tiernos y jugos, y se pueden comer crudos. Puedes, por ejemplo, cortarlo en rodajas finas y añadirlo a la ensalada.

6. Remolachas

En este tubérculo hay mucha vitamina B, potasio, hierro yácido fólico. Sin embargo, el ácido fólico es muy sensible al calor y altamente soluble en agua.

La remolacha pierde gran parte de su ácido fólico cuando se cocina. La remolacha cruda está muy buena finamente rallada, por ejemplo, en una ensalada. También se puede licuar para beber el zumo.

Sin embargo, no hay que excederse con la remolacha cruda ya que contiene ácido oxálico. El ácido de la fruta no es tóxico per se, pero puede ser dañino en grandes cantidades y promueve la formación de cálculos renales e inhibe la absorción de hierro.

Por lo tanto, las personas que son propensas a los cálculos renales no deberían comer esta verdura cruda o hacerlo muy ocasionalmente.

¿Qué otras verduras se pueden comer crudas?

Además de los anteriores, existen muchos otros tipos de vegetales que también saben bien crudos. Incluyen, por ejemplo:

Coliflor

Hinojo

Zanahorias

Espárragos

Colinabo

Hortalizas que es mejor cocinar

Debes hervir o cocinar las siguientes verduras antes de comerlas para desactivar los antinutrientes y algunas sustancias tóxicas.

Las setas es general, no se deberían consumir crudas. No son hortalizas, pero en la cocina se utilizan de manera similar.

no se deberían consumir crudas. No son hortalizas, pero en la cocina se utilizan de manera similar. Las judías verdes, cocínalas al menos 20 minutos para desactivar las lectinas.

cocínalas al menos 20 minutos para desactivar las lectinas. Las patatas contienen solanina, así que hay que hervirlas en agua y luego desechar el agua de cocción. La solanina es más abundante en las patatas viejas.

contienen solanina, así que hay que hervirlas en agua y luego desechar el agua de cocción. La solanina es más abundante en las patatas viejas. Las legumbres también contienen lectinas, así que remójalas y cocínalas bien antes de consumirlas. Una alternativa es germinarlas.

también contienen lectinas, así que remójalas y cocínalas bien antes de consumirlas. Una alternativa es germinarlas. La yuca contiene glucósidos cianogénicos que en grandes cantidades pueden ser tóxicos. Cocínala antes de consumirla.

Puedes comer vegetales como el ruibarbo y la berenjena crudos, pero saben mucho mejor cocidos.