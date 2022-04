15 frases bonitas para el día de la madre

Frases y textos del escritor Roy Galán dedicadas a las madres

Frases para los hijos que descuidan a sus madres

No te avergüences de tu madre.

De su ropa o su pelo o su incapacidad para entender algo.

No le hables mal.

No la desprecies.

Sé generoso o generosa con ella.

Porque ella dejó de dormir por ti.

Ella te cuidó cuando tú no podías cuidarte.

Te posibilitó la vida.

Porque sin ella hubieras muerto.

No estarías aquí.

No te acostumbres a tu madre.

A que esté pendiente.

A que te haga algún favor.

A que haga de niñera de tus hijos e hijas.

No pierdas tu tiempo junto a ella estando enfadado.

Porque un día tu madre no va a estar.

O tú.

Un día la vas a echar de menos.

Muchísimo.

Y lo que más vas a querer hacer es volver a verla y decirle muchas cosas.

No te quedes con todas esas cosas dentro.

No esperes a que sea tarde.

Porque ahora es lo único que tenemos.

Ahora puedes pedir perdón.

Ahora puedes agradecer.

Y ahora puedes decir: "Te quiero, mamá".

Las madres no son esclavas.

No tienen que hacerte en nombre del amor lo que tú también puedes hacer.

Las madres no están vivas por ti.

Tampoco lo están para ti.

Las madres son, antes que madres, mujeres.

Tienen miedos, dudas y deseos.

No son perfectas y pueden contradecirse.

Porque las madres están vivas.

Aunque las responsabilidades las aplasten.

Todas esas niñas que fueron.

Que soñaban con cientos de cosas.

Siguen aquí.

Continúan dentro de ellas.

Las madres no han venido a servirte.

No han venido a cuidar.

Han venido a existir sin que nadie las juzgue como malas madres por seguir pensando en ellas.

Las madres han de seguir teniéndose en cuenta a sí mismas.

Porque solo van a tener esta oportunidad.

Igual que tú.

¿Cuántas veces delegaste cosas en tu madre?

¿Cuántas veces la dejaste sin tiempo para sí misma?

¿Cuántas cosas le has pedido y cuántas le has dado?

Las madres no son cosas.

No son fantasmas para hablarles así.

Ni para tratarlas de esa manera.

Porque las madres lo que hacen generosamente es cederte un trozo de su lugar en este planeta.

Para que tú puedas amar.

Recuerda que un día tú no estarás.

Tampoco ella.

Y hoy.

Ahora.

Si la quieres.

Todavía se lo puedes demostrar.

Frases para las madres que solo miran por sus hijos

Una de las cosas más importantes de ser madre es no olvidarte nunca de ti.

De la mujer que fuiste.

De la que eres.

Y de la que quieres ser.

Una de las cosas fundamentales a la hora de ser madre es saber pedir ayuda.

Cuando ya no puedes más.

Porque no poder más no te convierte en una mala madre.

Te convierte en humana.

Porque si te lo tragas todo, si anulas tus deseos, si sacrificas absolutamente tus días y noches, si te quedas vacía, si te evaporas con las últimas gotas de agua en un cuenco al sol, entonces te habrás perdido.

Porque algo tiene que quedar de ti.

De la niña que bailaba delante del espejo.

De la que recogía un premio imaginario y alzaba el bote de champú.

De esa a la que le gustaba quedarse despierta leyendo hasta el amanecer.

Una de las cosas más importantes de ser madre es hacerle entender a tus hijos e hijas que no eres su esclava.

Que tu única función en el mundo no es estar con ellos y ellas.

Que tienes miedo y te duelen cosas.

Que sigues soñando.

Que eres imperfecta, como todos y todas, pero lo intentas.

Que necesitas tu tiempo para ti, tu espacio para ti.

Que tus amores son tuyos.

Y aunque seas madre.

También eres libre.

También has de ser muchas más cosas.

Porque no puedes pasarte la vida cuidando.

Cuidando de tus hermanos y hermanas cuando eran pequeños.

De tus hijos e hijas.

De tu novio.

De tu padre y de tu madre cuando son mayores.

No puedes estar siempre preocupada por los demás.

¿De ti quién se preocupa?

¿A ti quién te cuida, niña?

Una de las cosas más importantes de ser madre es lograr conservar el amor por ti misma.

Es crecer con la maternidad.

Es reclamar tu lugar aquí.

Un lugar al que no vas a volver.

Y que te pertenece.

Como pertenecen las olas.

Al mar.

