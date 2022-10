Cómo hacer en casa una calabaza de Halloween: paso a paso

Tallar calabazas es una de las tradiciones más conocidas de Halloween. Aunque esa una tradición típica de Estados Unidos, cada vez más países de todo el mundo la celebran y España no es una excepción. Así que si este año vas a celebrar Halloween en tu casa no debe faltarte una calabaza de Halloween decorada. Pero lo más sostenible no es comprarla sino hacerla en casa de forma tradicional. En este artículo te explicamos la forma más fácil de tallar tu calabaza.

Calabazas de Halloween: el origen

El origen de esta tradición proviene de Escocia e Irlanda donde existe la leyenda de que un granjero logró engañar al diablo y este le prometió que nunca lo iría a buscar.

Según la leyenda, cuando al morir el granjero su entrada al cielo le fue denegada le suplicó al diablo que le aceptase. Sin embargo, el diablo le condenó a deambular por los caminos del purgatorio en total oscuridad. Según la historia, el granjero le pidió una luz y el diablo le dio una brasa. El granjero cogió un nabo, lo recortó y metió la brasa. Así es cómo logró iluminar los oscuros caminos del purgatorio.

De ahí nació la tradición de colocar nabos en las ventanas de las casas para ahuyentar al diablo durante la noche de Halloween. Sim embargo, cuando esta tradición llegó a Estados Unidos de la mano de los inmigrantes irlandeses, al haber un exceso de calabazas allí, se cambió el nabo por la calabaza.

Cómo hacer una calabaza de Halloween: paso a paso