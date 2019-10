3 ideas para una cena de Halloween vegana

Hemos llegado de nuevo a esa época del año que no sabemos muy bien si celebrar o no, porque Halloween no nos resulta tradicional, pero quién se resiste a un día de disfraces, pelis de serie B y temática de terror. Yo no soy muy de celebrar nada, pero admito que cuando llega Halloween me emociona hacer algo diferente, con toda su parafernalia (que a diario no uso), fotografiarlo y comérmelo (invitando, claro, o no tiene gracia).

Hoy os quiero proponer recetas e ideas para montar una mesa vegana de terror para adultos. Dejaremos aparte los fantasmas entrañables, las calabazas con caras y, en general, todos los accesorios de terror, incluida la comida más típica (nada de galletas de murciélagos o salchichas-momia con ojos).

Prepara para ti y para tus amigos/as una mesa elegante a la par que festivo-terrorífica sin gastar mucho.

Artículo relacionado 5 patés vegetales que querrás tener siempre listos

3 ideas para celebrar una cena de Halloween vegana

1. Hummus negro

Los platos de color negro suelen ser de lo que menos hacemos y comemos. No es un color que predomine en frutas, verduras, legumbres, etc., así que un hummus con este color seguro que levanta pasiones. Aquí tienes la receta:

Ingredientes:

400 g de judías negras cocidas y escurridas

6 cucharadas de sésamo negro aproximadamente

3 cucharadas de aceite de oliva aproximadamente

1 diente de ajo negro

2 cucharadas de zumo de limón

¼ de cucharadita de sal (al gusto)

Una pizca de cominos molidos

Preparación:

Primero prepara un tahini negro: bate las semillas de sésamo con el aceite de oliva hasta que se forme una pasta más bien líquida. Recomiendo usar una batidora de vaso o accesorio similar para las de brazo. Guarda una cucharadita de este tahini para decorar. En un bol grande (o en el vaso de la batidora), pon las judías, el ajo, el tahini negro, zumo de limón, sal y comino, y bátelo muy bien, hasta que quede una crema espesa y suave, sin trocitos. Sirve el hummus con el tahini que habíamos reservado por encima. A esta receta puedes ponerle también pimentón dulce o ahumado, aceitunas negras, brotes o germinados, etc. Lo que quieras, que destaque o que aporte textura. Para más aroma, ponle también unas gotas de aceite de sésamo.

Artículo relacionado 10 recetas de hummus que todavía no has probado

2. Hummus blanco cremoso

En otra bandeja o plato grande serviremos hummus blanco más cremoso (y en más cantidad).

Ingredientes:

400 g de garbanzos cocidos (preferiblemente de bote)

4 cucharadas de tahini blanco

2 cucharadas de aceite de oliva (usa uno de sabor suave)

1 diente de ajo

4 cucharadas de zumo de limón

¼ de cucharadita de sal aproximadamente

Una pizca de cominos molidos

Preparación:

Pon en un bol o en el vaso de la batidora el bote entero de garbanzos, con el líquido y todo. Este líquido se llama coloquialmente "aquafaba" y funciona de forma muy parecida a las claras del huevo, por lo que al batir nuestro hummus le estaremos poniendo un extra de cremosidad y esponjosidad (al batir el aquafaba, se va formando una espuma que eventualmente se convierte en merengue). Pon también en el bol el resto de ingredientes y bátelo bien hasta que quede una crema suave, espesa, homogénea y sin trocitos. Guárdalo en la nevera hasta el momento de servirlo. Para servir, ponle una cucharadita de carne de pimiento choricero triturada (u otros pimientos triturados, al gusto) y un poquito de pimentón dulce. Como acompañamiento quedan muy bien los kumatos en rodajas o en gajos, tomates cherry, endivias, escarola, lombarda fresca, germinados, brotes, etc.

3. Monta tu mesa de Halloween

Una vez tengamos nuestros dos platos principales de picoteo, hummus negro y hummus blanco, podemos ir colocando tanto accesorios como alimentos en la mesa.

No olvides poner panes crujientes, tostas y similares de diferentes sabores y tipos, preferiblemente integrales, para mojar en el hummus. Si tienes, pon también unos recipientes con salsas: mayonesa vegana, guacamole y salsa de

tomate.

Agrega otros boles con frutos secos como pistachos, almendras o nueces para picar. Añade también fruta fresca que se pueda comer tal cual, como uvas, arándanos, moras, frambuesas, higos, etc. Sirve si quieres frutas desecadas como dátiles, arándanos, orejones... Si te apetece poner más cosas crujientes de picoteo, sirven patatas fritas o chips de verduras.

Artículo relacionado 10 aperitivos veganos fáciles, rápidos y sanos

En la foto se ve un snack casero que hice en un momento, son fideos de arroz inflados. La receta es muy sencilla. Solo tienes que deshacer unos pocos fideos de arroz finos (vermicelli) y freírlos en aceite bien caliente.

Recomiendo probar con trocitos pequeños hasta que encontremos la temperatura correcta: cuando echas un trozo inmediatamente se infla y flota. Pues con tres o cuatro tandas de puñaditos llenas una bandeja en un momento.

Ten en cuenta que se hacen muy rápido (unos segundos), así que ten a mano unas pinzas o una espumadera para sacarlos rápidamente y que no se quemen.

Si te parece que hay poca cosa, añade a tu mesa de Halloween encurtidos. Aceitunas de todo tipo, pepinillos, cebollitas, berenjenas… combinan muy bien con el resto de ingredientes que os propongo y siempre gustan.

Artículo relacionado Fermentar es transformar: todo sobre los mejores probióticos

Para decorar usa lo que tengas a mano o puedas conseguir fácilmente. Por ejemplo, una tela negra a modo de mantel, telarañas, bichos de juguete, calderos, cubos pequeños, esqueletos (puedes desmontarlos y esparcir los huesos por la mesa), alguna escoba antigua… Comienza por lo que ya tengas y no compres cosas innecesarias, al fin y al cabo solo las vas a usar esporádicamente.

Invita a tus amigos/as y, ¡disfrutad!