8 recetas de Halloween veganas, fáciles y deliciosas

En los últimos años está pegando fuerte esto de celebrar Halloween, y es normal, llevamos décadas viéndolo en casi cada serie y cada película, las redes sociales se llenan de motivos de esta festividad desde semanas antes y en muchos colegios se hacen jornadas especiales con disfraces.

En España el día 1 de noviembre es festivo, así que la noche del 31 de octubre se convierte rápido en una fiesta que no queremos perdernos.

Yo no soy muy de celebraciones, así en general, pero me encanta ver cómo se curran, sobre todo en Estados Unidos, tantísima cantidad de comidas y snacks de temática de terror, fantasía y humor. Al fin y al cabo hacen la comida más graciosa, diferente, más apetecible o simplemente diferente, y es algo que se puede aprovechar para no caer en la rutina.

8 recetas de Halloween vegetarianas terroríficas y deliciosas

La mayoría de platos y snacks que se preparan son de temática “terror gracioso” o “terror cuqui”: aunque se utilice iconografía clásica de película de terror, las caracterizaciones de los alimentos pretenden ser más graciosas que terroríficas. Por ejemplo los plátanos envueltos como una momia, manzanas con dientes de vampiro, arañas de galleta, gusanos de gominola… Se puede hacer de todo con unos cuantos cortadores y cosas que hagan de ojos.

Se pueden mezclar, además, elementos comestibles con no comestibles (como ojos de plástico, insectos de juguete, dentaduras de vampiro, telarañas, etc) pero siempre procurando que nuestros comensales tengan claro qué partes son comestibles y cuáles no. En el caso de que sean niños/as yo prefiero que sea todo comestible, por si acaso.

Todo se puede veganizar (o buscar versión vegana) fácilmente. Toma notas de estas ideas para hacer recetas de Halloween, que además de resultar sencillas de preparar son terroríficamente deliciosas.