Luna llena de mayo, la Luna de flores en la que se ha fijado Scorsese: cuándo es y por qué se llama así

A la Luna llena de mayo se la conoce popularmente como Luna de flores, entre otros nombres, y en la cultura budista marca un importante día de celebración y meditación.

Este año la Luna llena de mayo es la quinta de las trece lunas llenas que tendrá 2023, además de la segunda Luna llena de la primavera en el hemisferio norte, y del otoño en el hemisferio sur. Pero lo que la hace realmente especial es que, en esta oscasión, se acompaña del segundo eclipse del año, un eclipse lunar penumbral.

Por cierto, si el nombre de Luna de flores te resulta poco familiar, quédate con él, porque en los próximos meses estará en boca de todos y te ayudará a entender el título de uno de los estrenos de cine más esperados del año, previsto para el mes de octubre. Los asesinos de la Luna de las flores es la última película dirigida por Martin Scorsese, basada en el libro de no ficción más vendido de 2017 Killers of the Flower Moon: The Osage Murders and the Birth of the FBI, del periodista David Grann. Más abajo te damos más detalles.

Cuándo es la Luna llena de mayo de 2023

La Luna llena de mayo de 2023 se produce el viernes 5 de mayo a las 19:31 hora peninsular española, momento en que la Luna se encuentra justo en el lado opuesto al Sol respecto a la Tierra. En ese momento la luz del Sol ilumina completamente la cara de la Luna que mira hacia la Tierra y por eso la vemos llena.

Cómo será la Luna llena de mayo

La fase de Luna llena se produce desde el punto de vista astronómico un poco antes de que la Luna asome por el horizonte el viernes 5. Cuando lo haga, sobre las 21h, se habrá puesto el sol y la Luna se verá completamente iluminada. Se considera Luna llena hasta doce horas y hasta doce horas después, así que, de hecho, la Luna ya estará llena antes de que amanezca ese mismo día 5.

A efectos ópticos, la veremos también completamente iluminada tanto esa noche anterior como la noche siguiente del sábado 6 (en ambos casos con una iluminación superior al 98%).

La Luna brillará cerca de una estrella doble conocida como Zubenelgenubi o Alpha Librae, la segunda estrella más brillante de la constelación de Libra. Si miras con atención o con unos prismáticos, podrás apreciar el tintineo de esta estrella y verás que es diferente al resto, pues está formada por dos estrellas unidas.

La Luna también brillará cerca de la estrella rojiza Antares, de la constelación de Escorpio. Desde el punto de vista astrológico, la Luna se sitúa precisamente en Escorpio.

Durante una parte de la noche la Luna se verá eclipsada. Y es que este año la Luna llena se acompaña de un eclipse penumbral de Luna: la Luna no se oculta por completo, pero se oscurece ligeramente.

Por qué se llama Luna de flores

El nombre de Luna de flores que se da a la Luna llena de mayo viene de la tradición norteamericana recogida en The Old Farmer's Almanac, el almanaque tradicional norteamericano del agricultor.

El nombre de Luna de flores hace referencia a la intensa floración que tiene lugar durante todo el mes, en plena primavera, a medida que los días se alargan y las temperaturas se suavizan. Muchos de los otros nombres que se recogen en el almanaque, utilizados por otras tribus de indios nativos norteamericanos y los nombres procedentes de otras tradiciones guardan relación con este fenómeno de la naturaleza. Se cree que el nombre de Luna de flores (Flower Moon en inglés) viene concretamente de los algonquinos, un pueblo nativo del este del Canadá.

Los asesinos de la Luna de las flores

En octubre de 2023 está previsto el estreno de la película Los asesinos de la Luna de flores, basada en el libro del mismo título que narra el asesinato en la década de 1920 de veinte miembros de la tribu Osage, de Oklahoma, y la posterior investigación de los crímenes por parte del FBI.

El periodista David Grann eligió este título en homenaje al nombre que los Osage daban a la Luna de mayo, ligeramente diferente de la que se ha popularizado en el almanaque norteamericano. Lo explica en las primeras páginas de su propio.

Los Osage llamaban a la Luna de mayo la "Luna que mata a las flores", pues en esta época el gran crecimiento de las plantas, cada vez más altas y fuertes, "ahogaba" a las pequeñas flores que habían surgido a principios de primavera. Se convierte así en una metáfora del racismo, la muerte y la injusticia, según explican en el periódico The Oklahoman, que acecharon a la nación Osage en los tiempos de los asesinatos que se narran en la novela y, ahora, en la película de Martin Scorsese.

Leonardo DiCaprio protagoniza la película junto a Robert De Niro, Jesse Plemons, Lily Gladstone y Brendan Fraser.

Otros nombres de la Luna llena de mayo

A la Luna llena de mayo también se la conoce como Luna de los brotes o Luna de la plantación o de la plantación del maíz en la tradición norteamericana.

A principios de mayo nos encontramos en el punto intermedio entre el equinoccio de primavera y el solsticio de verano. Los cambios en la naturaleza también se reflejan en el comportamiento de los animales y de ahí otros nombres que aluden a la actividad de estos en esta época, como Luna de la puesta de huevos, Luna de las ranas o Luna de la muda de pelo en los ponies.

Para la cultura anglosajona europea la Luna de mayo era la Luna de leche, y al mes de mayo se le conocía como el "mes de los tres ordeños", pues a las vacas se les ordeñaba en esta época del año hasta tres veces al día. En la cultura celta e inglesa, se hablaba de la Luna de las madres, la Luna brillante, la Luna de la Liebre y la Luna de la hierba.

En la cultura budista la Luna llena de mayo es muy importante, pues es cuando se celebra el día de Vesak, el aniversario del nacimiento de Buddha, y también el de su iluminación y de su muerte. El aniversario no se celebra en un día fijo del mes, sino que se establece con el calendario lunar, coincidiendo con la Luna llena. Se considera el día más sagrado para los millones de budistas que viven en el mundo y un día muy propicio para la meditación.

Cómo influye la Luna llena en Escorpio

La Luna llena de mayo en Escorpio supone, según la astrología, un momento para sacar a la luz eso que no queremos ver de nosotros mismos, aquello que ocultamos o no aceptamos, y de esta forma integrarlo como una parte nuestra que a veces nos condiciona y nos hace sentir incómodos.

"Al traer comprensión a esa parte que nos limita e interfiere en nuestro día a día de forma inconsciente, sentiremos como todo se suaviza", explica Marga Roldán, conocedora de los secretos de la astrología evolutiva. "Esta Luna nos permite florecer de una forma amorosa al ayudarnos a poner claridad en esas partes que consideramos 'oscuras' de nuestra personalidad condicionada, y de esta forma vivir de una forma más auténtica y genuina".

"Reconocer los apegos, frustraciones e incluso envidia como una parte de nuestra estructura de personalidad nos allana el camino para expresarnos desde nuestro auténtico ser", sostiene Marga Roldán. "La Luna llena en Escorpio de este mes es como un ave fénix que resurge de sus cenizas una y otra vez cada vez que descubrimos y aceptamos esas partes de nosotros que menos nos gusta mostrar y que, desde lo inconsciente, nos dominan y llevan a situaciones que nada tienen que ver con nosotros."

Cuándo será la siguiente Luna llena

La próxima Luna llena de 2023 será el domingo 4 de junio y se la conoce como Luna de fresa.

En 2024 la Luna llena de mayo tendrá lugar el día 23.