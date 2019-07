12 frutas y verduras de temporada para comer en agosto

5 / 12

La lechuga romana es la estrella de las ensaladas estivales, que agradecen una verdura de hoja tan suave y ligera.

Aporta tan pocas calorías que se podría pensar que no tiene sustancia, pero nada más lejos de la realidad: no solo aporta pequeñas cantidades de muchos minerales sino que es rica en ácido fólico y vitaminas A y C. Además, en su tronco posee un látex blanco de efecto relajante.

La lechuga es una de las verduras más contaminadas con plaguicidas cuando procede de cultivos convencionales. Asegúrate de lavarla bien o, mejor aún, hazte con lechugas de cultivo ecológico.