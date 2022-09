Desde la consulta Emociones

Ocultar las emociones: un mecanismo de defensa descrito por la psicología Ante ciertas experiencias infantiles muy dolorosas, algunas personas se crean mecanismos de defensa evitativos: piensan que si no lo sienten, no lo van a volver a sufrir. Sin embargo, estos mecanismos, en su presente, ya no tienen sentido y, más que ayudarles, les perjudica.