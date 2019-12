"Hay una correlación entre el cuerpo y el universo"

Nuestro cuerpo es capaz de liberarse de las programaciones y pautas de conducta que nos afectan negativamente en la salud, las relaciones o la economía. Aunque parezca un concepto sacado de la ciencia-ficción, Kam Yuen así lo afirma y lo enseña a través del método que lleva su nombre.

De origen chino, nacido en Hong Kong y emigrado a Estados Unidos, donde reside actualmente, Kam Yuen es gran maestro shaolín de Artes Marciales, ingeniero aeroespacial y doctor en Quiropráctica y Medicina Deportiva. Cuenta con un currículum tan extenso y exótico como haber sido el asesor de David Carradine en la famosa serie de televisión Kung-Fu, y terapeuta de celebridades del cine y la canción.

Cuando le entrevisté, en una de sus visitas a Madrid y Barcelona, me sorprendió ver que aparentaba bastante menos edad de la que tenía, pero sobre todo, su capacidad para llegar a la esencia de los problemas de cada persona.

Por ejemplo, al final de la entrevista en pocos minutos me hizo ver que una de mis debilidades, que ocasionaba buena parte de mis limitaciones vitales, residía en no creerme merecedora de ciertos privilegios de la vida, algo que resonó en mí especialmente y me motivó a pasar página de esta creencia.

El doctor Kam Yuen, directo al problema

–¿En qué se basa su método terapeútico?

–Cuando alguien tiene una debilidad, esta le afecta en uno u otro grado. Mi método consiste en utilizar la lógica para hacerse una pregunta lo más breve y concisa posible y en sentir las debilidades de la persona o de uno mismo respecto a esa pregunta. Si no se detecta debilidad, se descarta la pregunta y se realiza otra, hasta llegar a aquella pregunta que hace aflorar los puntos vulnerables en el cuerpo, el entorno físico, el ambiente de la persona, la mente y el espíritu.

–¿Cómo se puede adquirir esa capacidad?

–No hace falta tener una condición especial. Se trata de dejar a un lado la mente y sentir o percibir las debilidades propias que causan múltiples problemas, o bien las debilidades de otro.

–¿Afirma que su método funciona a distancia?

–En efecto, no es preciso interactuar con la persona físicamente, se puede tratar a distancia, incluso por teléfono o Internet. La información de nuestras experiencias de vida, a todos los niveles, está contenida en nuestra médula espinal. Es a ese lugar al que accedemos para efectuar una corrección energética. Esto es posible desde la premisa de que, antes que un cuerpo físico, nuestro origen es energético, por tanto en el campo energético es donde los problemas se resuelven.

El objetivo es detectar la debilidad que afecta a nuestra experiencia de vida o a la de otras personas, corregirla y eliminar así lo que entorpece el bienestar. Con ello se facilita la recuperación de la dolencia. El cambio es instantáneo.

–¿Qué ocurre una vez que se perciben esas debilidades?

–La persona siente un cambio en el momento en que recibe la información correcta para resolver lo que parecen ser trastornos en su vida. La velocidad en experimentar el cambio es inmediata: un dolor se apacigua o desaparece, una emoción deja de tener fuerza al recordarla, un problema de relación se observa con neutralidad… los límites que parecían insalvables dejan de serlo. Se experimenta un cambio profundo que con posterioridad se ve reflejado en la vida cotidiana.

"Hoy dependemos mucho de nuestra inteligencia mental, pero esta nos sabotea en muchos aspectos".

–¿A través del pensamiento se puede entonces ayudar?

–Sí, pero no hay que confundir el pensamiento mental y la inteligencia física. El enfoque mental es bueno, pero no lo suficiente. Tu cerebro y cada célula de tu cuerpo son inteligentes, tienen su propia inteligencia. En el mundo actual dependemos mucho de nuestra inteligencia mental, pero esta nos sabotea en muchos aspectos. Estamos viviendo en una dimensión del universo físico. Y el universo tiene inteligencia física, no inteligencia mental.

Propongo otra manera de procesar información, pero tenemos que experimentarla para entenderla, y no a revés. Por eso pocas personas mejoran rápidamente: quieren entenderlo antes de experimentarlo, cuando la experiencia precede a la comprensión.

Artículo relacionado Somatizaciones: cuando el dolor emocional causa dolor físico

Una vía directa para tratar el dolor

–Está especializado en dolor. ¿Cómo trataría a una persona con dolor crónico?

–No trato el dolor como tal: lo que hago es encontrar la debilidad que lo causó. Cada persona tiene diferentes circunstancias desde donde surge su dolor. Si no utilizas tu percepción e intuición, no accederás a las informaciones para resolverlo. Por cierto, el fotógrafo que ahora nos retrata parece un buen ejemplo del dolor crónico del que estamos hablando...

Fotógrafo: –Sí, la verdad es que tengo un serio problema de artrosis que me produce mucho dolor...

–Todos y cada uno de nosotros deberíamos hacer esto para nosotros mismos y para los demás, en particular para nuestra familia, amigos y mascotas. Si se sienta delante de mí en esta silla puedo darle mi opinión acerca de su dolor. ¿le parece bien?

Fotógrafo: –Sí, adelante, por favor…

–Tiene un acusado dolor lumbar. Y presenta cinco debilidades: la primera viene del esternón; la segunda, de las cervicales; la tercera, de su mano derecha; la cuarta, de su pie izquierdo; la quinta, de su rodilla derecha. El problema no se origina dónde están los síntomas. Le estoy fortaleciendo esas cinco áreas a partir de la zona lumbar, pero diría que la debilidad surge de un mal entendimiento del miedo.

Quiero fortalecerle respecto a cualquier miedo que tenga. Puede pensar ahora en algo que le dé miedo. Su vida sería más fácil si no tuviera este miedo. De modo que le fortaleceré para que borre esos miedos y el lastre que ejercen sobre usted. Tengo que hacer un reset a su mente para que estos miedos no vuelvan, y a su cuerpo para que no tenga esas debilidades, así como a su espíritu para que no se conecte con otros espíritus que tienen dolor. ¿Cómo siente ahora su zona lumbar?

Fotógrafo: –La tensión que tengo desde que me levanto está más relajada. No sé si es sugestión, pero noto menos dolor.

–También percibo otra debilidad que quisiera quitarle: la frustración. Ha tenido grandes frustraciones en su vida. Le voy a fortalecer contra esas frustraciones para que pueda borrarlas.

–Habla de miedos y de frustración, pero ¿la mayoría de debilidades en las personas no vienen de ahí de alguna forma?

–Pudieran venir de ellos mismos por lo vivido, de influencias del entorno, de experiencias espirituales o vidas pasadas, de sus descendientes, de su esposo, esposa, hermanos, hermanas…

–¿Y en una sola sesión se puede solucionar un problema de salud?

–Sí se puede, si es lo que se desea. La persona puede mejorar lo que tiene. Se pueden resolver síntomas de dolor y el cuerpo se va a regenerar.

Artículo relacionado Somos energía: cómo equilibrar nuestro campo energético

Hallar la línea media

–Propone mantenerse neutral para que no nos afecte negativamente lo de fuera y no controle nuestro destino. ¿Cómo se consigue?

–Otros seres vivos tienen neutralidad, pero el ser humano no porque utiliza demasiado su mente. Mucha gente trata de equilibrar lo negativo pensando "positivamente" pero es más eficaz que el ser humano sea simplemente neutral. Ser neutral requiere unos segundos, nada más. Para ello se tiene que ser fuerte, fortalecerse en la línea media.

–¿La línea media?

–La línea media es lo que separa el lado izquierdo del derecho, y la parte delantera del cuerpo de la trasera. Hay que lograr el equilibrio, el centramiento y la estabilización. La línea media nos da esto.

–¿Se trata, como en el yoga, de realizar posturas de equilibrio físico?

–No, no se trata practicar asanas de yoga. Tu inteligencia física tiene que conectarse con tu línea media. Es una línea que está ahí y no se trata de visualizarla, porque el proceso de visualización es demasiado lento. Simplemente, debes conectar con tu línea media automáticamente, cuanto más rápido mejor.

–Con la física cuántica empezamos a ser más sensibles de una realidad que no se comprende, pero se intuye. ¿Se aceptan por eso mejor terapias como la suya?

–Es cierto que la física cuántica ha abierto un campo a un conocimiento que hasta ahora se consideraba mágico o se descartaba directamente, pero en el caso de este método la gente no lo aceptaría si no obtuviera resultados. Es como utilizar Google para que te dé respuestas: si no te las proporcionase, dejarías de usarlo.

–¿Cuál es su visión de la enfermedad de Alzheimer?

–En cierto sentido diría que algunas personas tienen demasiadas cosas que desean olvidar. Se ejercitan entonces durante media vida en el olvido de cuanto les supone un problema. Y en un estadio posterior, con la enfermedad, se desarrollan aún más los mecanismos del olvido.

Artículo relacionado Los 7 pecados capitales siguen tan vivos como siempre

–¿Cuál es su concepción de la vida y el universo?

–El cosmos es el universo físico, el universo físico es infinito y nosotros formamos parte de él. Muchos de los maestros de la medicina del cuerpo, de la mente y la espiritualidad se basan en gran parte en lo que se pensaba y estaba escrito anteriormente y no tienen la claridad para obtener respuestas a problemas de hoy.

Es tiempo de que el ser humano obtenga resultados todas las veces, porque disponemos de un poder interno maravilloso. Hay que reconocer esto y aceptarlo para sentir qué es lo fuerte y qué es lo débil, el principio del yin y el yang, o del 0 y el 1 si usamos el lenguaje binario de un ordenador. En él se codifican las acciones y experiencias de la vida de cada uno.

–Usted es gran maestro shaolín de Artes Marciales, entrenó a David Carradine para su papel de monje en la serie Kung- Fu, ha estudiado ingeniería aeroespacial, quiropráctica… ¿Qué visión le han aportado estas facetas tan diversas?

–Hay que maximizar nuestro potencial físico para que resuene con el universo físico. Mientras estamos vivos, nuestro cuerpo es más importante que el espíritu. A menudo, cuando la gente se centra en lo espiritual pierde su potencial físico. La mayor lección que he recibido es que todo está integrado, no hay influencias separadas. Existe una correlación entre la estructura de nuestro cuerpo y la del universo.

"Hay que maximizar nuestro potencial físico para que resuene con el universo físico."

–Ha sido consultor o terapeuta de muchas personas famosas. ¿Qué hallaban en usted Madonna, Robert de Niro o Chuck Norris?

–Cualquiera puede tener éxito, pero a veces es difícil manejar ese éxito, mantenerlo. Además, que ciertas personas hayan conseguido determinado reconocimiento no quiere decir que estén siempre centradas. También ellas tienen problemas o dolores físicos. Yo los resuelvo rápidamente. Puedo verlas incluso sin estar ante ellas. Lo podemos hacer por teléfono, utilizamos la última tecnología.

–¿Cómo ve el momento actual y cómo podemos superar los límites que nos impiden ser más conscientes y respetuosos con nosotros y nuestro entorno?

–Siempre estamos cambiando, el universo a su vez cambia continuamente. La gente tiene que simplificar la lógica y contar más con su visión interna, así como asegurarse de que su pensamiento lógico sea bien aplicado.

Se trata de hallar soluciones, y puede ser para cualquier aspecto de la vida, como el dolor crónico por ejemplo. Y el dolor es fácil de resolver. Es algo muy simple. Solo tienes que experimentar cómo erradicarlo y llevarlo después a la práctica.