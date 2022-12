¿No usas la batidora de vaso? Descubre 5 recetas para sacarle partido

Si eres de las que compraste una batidora de vaso para preparar batidos y no le estás sacando todo el rendimiento que esperabas, no desesperes. Este electrodoméstico no solo sirve para preparar batidos. Hay otras recetas que puedes hacer con batidora de vaso como panqueques, salsas, sopas o aliños... En este artículo te mostramos algunas recetas muy sencillas en batidora de vaso que van a pasar a formar parte de tu recetario.

1. Receta de masa para hacer panqueques proteicos (en batidora de vaso)

Esta masa está repleta de proteínas y fibra, gracias al requesón, los huevos y la avena. Con ella se pueden elaborar panqueres que ayudarán a mantener el nivel de azúcar en la sangre equilibrado por la mañana.

Ingredientes:

1 taza de copos de avena finos

4 huevos

1 taza de queso cottage bajo en grasa

1 cucharadita de bicarbonato sódico

Una pizca de canela y vainilla

Preparación:

Echa todos los ingredientes en la batidora y trabájalos hasta que quede una masa suave. Cocina los panqueques en una sartén, dándoles la vuelta una vez, hasta que estén bien cocidos. Cúbrelos con fruta.

2. Receta de salsa casera de tomate (en batidora de vaso)

Hacer una salsa de tomate en la batidora es más fácil y permite prescindir de los productos comerciales que, aunque en la etiqueta pongan "caseros", suelen estar cargados de aditivos, sal y azúcar.

Ingredientes:

800 g de tomates cortados en cubitos

2 dientes de ajo

1⁄4 taza de albahaca fresca

2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

Una pizca de sal

Unas hojuelas de chile

Preparación:

Echa todos los ingredientes en la batidora, déjala con el espesor a tu gusto Luego cocínala a fuego lento durante unos 90 minutos, removiéndola a menudo. Puedes usar esta salsa en platos de pasta, pizzas, bruschettas o lasañas.

Puedes añadir a la receta cebolla y pimiento, por ejemplo. Otras salsas fáciles que puedes hacer en tu licuadora son el pesto y el chimichurri.

3. Receta de sopa de alubias (en batidora de vaso)

Ingredientes:

400 g de alubias rojas cocidas

400 g de tomates cortados en cubos

1 taza y media de caldo de verduras

Una pizca de comino

Unas hojuelas de chile

Elaboración:

Echa los ingredientes en el vaso y licúa, pero para antes de que se convierta en un puré uniforme, a menos que lo prefieras así. Pasa la sopa del vaso de la batidora a una olla y caliéntala. Puedes servirla añadiendo por encima una cucharada de yogur, un poco de aguacate en cubitos y cilantro.

4. Receta de hummus diferente (en batidora de vaso)

Ingredientes

400 de garbanzos cocidos

60 ml de aquafaba (el agua de cocción de los garbanzos)

60 ml de tahini (crema de semillas de sésamo)

3 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 dientes de ajo

El jugo de 1 limón grande.

Preparación:

Echa los ingredientes en la batidora y mézclalos hasta que el hummus esté suave. Agrega sal, pimienta y una pizca de comino al gusto. Si lo deseas, en lugar de garbanzos puedes hacer este hummus con alubias blancas. También puedes experimentar agregando varias hierbas, especias e incluso ajo asado y pimientos asados ​​para conseguir un hummus con más sabor.

5. Receta de aliño para ensalada (en batidora de vaso)

Las salsas que encuentran en el supermercados son muy cómodas, pero mira la lista de ingredientes: seguramente comprobarás que las grasas no son las más saludables y que contiene aditivos que no conoces. Es mejor prepararlas en casa y si lo haces con la batidora adquirirá una textura muy suaave y agradable.

Ingredientes:

1 taza de aceite de oliva virgen extra

3/4 taza de vinagre de manzana

1 cebolla mediana, cortada en medias lunas

1/2 taza de salsa de tomate

1/4 taza de xilitol

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de mostaza molida

1/4 cucharadita de ajo en polvo

1/4 cucharadita de pimienta

Preparación: