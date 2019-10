12 frutas y verduras de temporada para comer en noviembre

8 / 12

Esta naranja enana, no mucho mayor que un dátil, es originaria de China e Indochina. Aunque se emplea a menudo con fines ornamentales, posee un delicioso sabor dulce y todos los beneficios para la salud de los cítricos.

Una de las ventajas del kumquat es que se puede comer con la piel, fina y sabrosa, lo que permite aprovechar mejor su abundante fibra (¡tienen un 6,5%!). Así que para comerlos, basta con lavarlos.

La piel es más dulce que la pulpa, por lo que el sabor de este cítrico gana en matices si se comen juntas.

De hecho, son tan pequeñitos y fáciles de comer que, cuando se prueban, es fácil empezar pero no tanto parar. Pero no importa: con cuatro habrás obtenido toda la vitamina C que precisas al día. También aporta flavonoides, que al igual que la vitamina C ejercen un efecto antioxidante que protege frente a las enfermedades cardiovasculares.

Puedes añadirlo a tus ensaladas de hoja amarga, en lugar de naranja u otras frutas, para darles un toque de sofisticación.