12 frutas y verduras de temporada para comer en diciembre

La temporada de naranjas se inicia cuando mejor viene su vitamina C para el sistema inmunitario. Una de las primeras variedades en llegar es la navel, conocida así por su cáliz pronunciado (navel significa "ombligo" en inglés). Después vendrán otras, de modo que podremos disfrutar de esta fruta hasta bien entrada la primavera.

Una naranja de tamaño medio proporciona por sí sola toda la vitamina C que se precisa al día. Además aporta ácido fólico y vitamina B1.

Si se come entera, y no en zumo, se aprovecha su fibra, en la que se concentran sus flavonoides. Estos antioxidantes refuerzan la protección de la vitamina C.