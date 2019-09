12 frutas y verduras de temporada para comer en octubre

1 / 12

Con las primeras lluvias del otoño los aficionados a las setas se lanzan al bosque en busca de las setas, aunque los menos aventureros podrán encontrarlas fácilmente en los mercados ¡y sin riesgo de confundirse!

Las setas aportan pequeñas cantidades de proteína y, en general, son ricas en minerales. Dependiendo de la variedad, pueden contener valiosas cantidades de hierro, selenio, cobre, cinc y manganeso. También pueden aportan pequeñas dosis de vitamina D, la vitamina del sol, lo que nos vendrá muy bien ahora que las horas de luz van disminuyendo.

Y para nuestras defensas no podían llegar en mejor momento. Las setas aportan potentes antioxidantes que potencian los sistemas de detoxificación de nuestro organismo y estimulan el sistema inmunitario. Además, la mayor parte de su fibra es de tipo soluble y muy a menudo está compuesta por betaglucanos.

Los betaglucanos son polisacáridos que nos ayudan a luchar contra las infecciones, entre otros muchos beneficios. También favorecen el equilibrio de la flora intestinal y la reducción del colesterol.

No cabe menospreciar al humilde champiñón, que no se queda corto ni en antioxidantes ni en vitamina D, pero en esta época tienes muchas otras variedades de seta entre las que elegir. En el momento de adquirirlas, asegúrate de que presentan un aspecto fresco y olor intenso, con los sombreros no muy abiertos y sin rastro de moho.