17 cenas saludables y ligeras: no pasarás hambre y dormirás mejor

7 / 17

7. Caldos y sopas

Una idea muy socorrida para tomar una cena saludable que no te aporte muchas calorías ni resulte pesada son los caldos o las sopas. Te recomiendo partir de un caldo claro, por ejemplo agua con un par de setas shiitake desecadas y si quieres un trocito de alga kombu. Luego añade una buena cucharada de miso cuando empiece a hervir, retirándolo del fuego.

A estos caldos podemos agregar tofu en daditos, tempeh a la plancha, media tacita de quinoa cocida, arroz integral cocido u otro cereal que tengamos ya hecho, que sean sobras de otra comida.

Para acompañar, si nos apetece algo fresco o crudo, combinan muy bien con endibias, espinacas y lechugas variadas con aliños suaves (tahini, un hummus más líquido que untable, etc.).

Los caldos de estilo oriental sonmuy buena idea si queremos tomar una cena rápida, porque tardan muy poquito en hacerse. Básicamente solo hay que esperar a que hierva el agua, así que no es necesario hacerlos con tiempo o que sobren para el día siguiente. Lo que sí es interesante es tener siempre ingredientes para este tipo de platos: setas desecadas (no solo shiitake), algún trozo de alga kombu, un par de tipos de miso, cebolleta o cebolla de primavera, etc.

Aquí tienes algunos consejos para tener un caldo vegetal siempre a punto y poder improvisar tu cena.