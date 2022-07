5 recetas con berenjena para cenar

Cenas saludables

La berenjena es una hortaliza muy socorrida que, si se cocina bien, resulta ligera y digestiva además de nutritiva. Con un poco de previsión, puedes hacerte deliciosas recetas con berenjena para cenar que te nutrirán sin cargar la cena de calorías, sea en forma de entrante o guarnición ligera, o en platos completos en sí mismos si la combinas con suficiente proteína y grasas saludables.

Las posibilidades son muchas, pues es también una verdura muy versátil que se puede cocinar de muchas maneras, presente en muchas cocinas del mundo, desde la cocina mediterránea hasta la de Oriente Medio y Asia del Sur y, dependiendo de su preparación, se puede convertir en un verdadero manjar. Podemos aprender de esas cocinas diferentes para inspirarnos en nuestras cenas con berenjena.

Artículo relacionado 4 recetas con berenjena que alegran tu dieta

Ten en cuenta que, en muchas recetas con berenjena, se recomienda salarla antes de cocinarla. Esto tiene sentido si la vas a cocinar en aceite, para evitar que absorba tanto y te quede más ligera, pero, si no, solo es recomendable si se está muy sensible y nos molesta su sabor amargo o si tenemos unas berenjenas no muy frescas o fuera de temporada. En este caso se corta la berenjena, se espolvorea con sal y deja reposar unos 20 minutos. Así la berenjena suelta su agua que contiene compuestos amargos. Tras este tiempo, se enjuaga la berenjena con agua y se seca bien.

Recetas con berenjena ideales para la cena