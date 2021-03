4 masas de pizza sin gluten: ¡hazlas en casa!

No sé lo que tiene la pizza, pero seguro que es uno de los platos más populares del mundo. Hay pizzerías por todos los lados, incluso en pueblos pequeños de la otra punta del mundo, y en cada súper podemos encontrar variedad de pizzas preparadas, algunas no especialmente saludables. Pero para la gente que no puede o no quiere tomar gluten, ni estas pizzas ni las pizzas más caseras hechas con una buena masa de trigo no son una opción.

Hay, no obstante, buenas noticias. Se puede preparar pizza casera sin gluten en casa. Y además estas masas caseras sin gluten resultan mucho más saludables que las pizzas sin gluten que se comercializan, pues suelen contener muchos aditivos.

Para la base de nuestra pizza podemos emplear todo tipo de cereales sin gluten: con harina de maíz, con harina de arroz, con quinoa o con trigo sarraceno. Pero también podemos utilizar legumbres e incluso alguna verdura.

Aquí tenéis ejemplos de bases de pizza sin gluten muy fáciles de hacer en casa. En cuanto a los toppings, los podéis elegir a vuestro gusto: salsa de tomate, hummus, pesto, bechamel, berenjena, pimientos, calabacín al horno, champiñones salteados, tofu, garbanzos cocidos, queso, aguacate, rúcula…. Hay miles de opciones.

Stockfood

1. Pizza de quinoa

Estas es una de las pizzas más saludables que hay, ya que la base está hecha solamente con quinoa en grano. Una alternativa muy original al plato de quinoa de siempre y que seguro que encantará a toda la familia. Lo único es que tenemos que calcular con antelación, ya que hay que dejar la quinoa en remojo.

Ingredientes (2 personas):

180 gramos de quinoa sin cocer

80 ml de agua

1/2 cucharadita de levadura para repostería

1 cucharada de aceite

1 cucharada de levadura nutricional

Sal

Preparación:

Primero, deja la quinoa en remojo. Lava bien la quinoa con agua caliente, cubre con agua templada y 1 cuchara de vinagre de manzana o zumo de limón y deja en temperatura ambiental durante 6-8 horas. Pasado este tiempo, quita el agua de remojo y aclara la quinoa. Precalienta el horno a 220 grados y forra una bandeja para el horno con papel vegetal. En una batidora potente tritura la quinoa, 80 ml de agua, levadura, aceite, levadura nutricional y sal. Bate hasta obtener una masa lisa. Vierte la masa sobre el papel vegetal y dale forma redonda con ayuda de una espátula de 0,5 cm de grosor. Hornea 20 minutos, dale la vuelta con cuidado y hornea 15 minutos más hasta que está firme a tacto y se empiece a dorar. Decora a tu gusto y hornea 15 minutos más.

Preparación: 10 minutos

Remojo: 8 horas

Cocción: 50 minutos

Stockfood

2. Pizza de polenta

La polenta, la sémola de maíz, es una alternativa estupenda a las masas tradicionales. La masa no queda tan crujiente como una masa tradicional pero resulta igualmente deliciosa.

Para hacer la polenta más rápido, podemos usar polenta instantánea y cocinar según las instrucciones del paquete.

Ingredientes (4 personas):

1 taza de polenta integral (sémola de maíz)

4 tazas de agua

2 cucharadas de aceite de oliva

Sal

Preparación:

Forra una bandeja con papel vegetal. Primero haz la polenta. En una olla, lleva el agua con un poco de sal a ebullición. Cuando empiece a hervir, añade la polenta en forma de lluvia sin dejar de remover. Salpimienta, baja el fuego y cocina removiendo de vez en cuando hasta que la polenta espese, unos 25-30 minutos. Añade el aceite y la levadura nutricional, mezcla bien y vierte sobre la bandeja forrada. Con ayuda de una espátula, dale forma de rectángulo de 0,5 de grosor y deja enfriar por lo menos 1 hora o hasta el día siguiente. Para terminar la pizza, calienta el horno a 230 grados. Unta la masa con un poco de aceite y hornea unos 20 minutos. Decora con toppings a tu gusto y hornea durante unos10 minutos más.

Preparación: 5 minutos

Cocción: 55 minutos

Enfriado: 1 hora

Stockfood

3. Masa de calabacín (pizza apta para dieta keto)

Las pizzas hechas con una masa de verduras son una buena manera de hacer una pizza más ligera e incluir más verdura en el día a día. Este pizza de calabacín es muy fácil de preparar y queda muy rica.

Ingredientes (1 pizza pequeña):

1 calabacín pequeño

1/2 cucharadita de hierbas cómo albahaca, orégano

1/2 cucharadita de ajo en polvo

4 cucharadas de harina de almendras

1 huevo (o 1 "huevo de lino", es decir, 1cucharada de lino molido mezclada con 3 cucharadas de agua)

4 cucharadas de queso o queso vegetal

Preparación:

Precalienta el horno a 230 grados. Si vas a usar el "huevo de lino", mezcla en un bol pequeño el lino molido con el agua. Ralla el calabacín. Envuelve en un trapo de cocina y apriétalo con las manos para quitarle la mayor parte del agua posible. En un bol mezcla el calabacín rallado, el huevo o huevo de lino, sal, el ajo, las hierbas, la harina de almendras y el queso. Forra una bandeja para horno con papel vegetal y extiende la masa sobre la bandeja a modo de base de pizza. Hornea 15 minutos, hasta que la masa quede firme y se empiece a dorar. Pon por encima los ingredientes que desees. Baja la temperatura del horno a 200 grados y hornea unos 10 minutos más.

Preparación: 20 minutos

Cocción: 25 minutos

Stockfood

4. Pizza de trigo sarraceno

Esta receta de masa de pizza con harina de trigo sarraceno es una delicia.

El trigo sarraceno, en realidad, no es un cereal, sino una semilla naturalmente libre gluten y otros alérgenos. Tiene muchos beneficios para la salud, pues mejora la salud del corazón, la circulación, reduce el azúcar en la sangre, es rico en minerales y vitaminas, fibra, proteínas (contiene más que otros cereales) y antioxidantes.

Ingredientes (pizza grande para 4 personas):

250 gramos de harina de trigo sarraceno

6 cucharadas de almidón de tapioca

1 cucharada de levadura nutricional

2 cucharaditas de levadura para repostería

1/2 cucharadita de ajo en polvo

1/2 cucharadita de orégano

230 ml de agua

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra

2 cucharaditas de vinagre

Sal

Preparación:

Precalienta el horno a 200 grados. En un bol mezcla la harina, el almidón, las levaduras, las hierbas y sal. Añade el agua, el aceite y el vinagre y mezcla bien. La masa debería quedar medio líquida, parecida a una masa para hacer magdalenas. Forra una bandeja de horno con papel vegetal. Con ayuda de una espátula vierte la masa sobre la bandeja y extiéndela a modo de base de pizza. Hornea 20 minutos hasta que quede firme. Rellena con los ingredientes que te gusten y hornea 10 minutos más.

Preparación. 10 minutos

Cocción: 30 minutos