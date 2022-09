Plantas tóxicas para gatos que podrías tener en casa

2 / 10

Narcisos (Narcissus spp.)

La American Society for the Prevention of Cruelty to Animals (ASPCA) ha definido esta planta como altamente tóxica para los gatos y otros animales de estimación.

El efecto venenoso es provocado por los alcaloides, concentrados particularmente en los bulbos. No obstante, cualquier parte del narciso puede ser peligrosa si el gato la muerde.

