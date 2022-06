Kefir·Bio de NaturGreen: 100% vegano, bio y sin azúcares añadidos

Conoces las cuantiosas ventajas que el kéfir aporta al organismo, deseas incluirlo en tu alimentación, ¿pero no tomas lácteos? Kefir·Bio de NaturGreen es la alternativa que estabas buscando.

Elaborado a partir de una combinación exclusiva de microorganismos y de un lento proceso de fermentación, te permitirá disfrutar de un rico sabor y una suave textura, ¡sin lactosa y sin proteína láctea! También hay referencias sin azúcar (anacardo y almendra) sin azúcares añadidos (coco) y alto contenido en fruta (coco-mango y almendra-blueberry). Además, todas las referencias no tienen soja, ni gluten y son 100% ecológicos, lo que hace sean un producto 100% natural, más sostenibles y saludables. Al fin podrás incluir este alimento tan versátil en cualquiera de tus recetas.

Kéfir, una fuente de salud



Que kéfir signifique "bendición" en turco y haga referencia a una bebida fermentada que se consume desde hace miles de años en la zona del Caúcaso, no es casualidad. Y es que son muchas las ventajas que aporta al organismo, principalmente vinculadas a la gran cantidad de probióticos que se encuentran en su composición, los cuales no solo cuidan de la flora intestinal, sino que también ayudan a estimular las defensas.

En cuanto a los valores nutricionales, varían en función del tipo de líquido que se haya utilizado para elaborarlo, pero en términos generales podríamos hablar que destaca su aportación de calcio, proteínas y vitaminas del grupo B. En menor medida también contiene vitamina A, D y biotina, así como potasio y fósforo.

Kefir·Bio de NaturGreen, con más de un millón de probióticos, es el resultado de la combinación de cepas fermentativas y probióticas, donde cada mezcla aporta unos beneficios específicos.

Apto para todas las personas

En sus orígenes, el kéfir original se elaboraba a partir de leche animal, pero eso no impedía que las personas intolerantes a la lactosa lo consumieran, ya que en el proceso de fermentación este azúcar se convierte en ácido láctico. En la actualidad, NaturGreen ha ido más allá y al ser 100% vegetal, no solo es idóneo para aquellas personas que no pueden tomar lácteos, sino también para quienes no lo desean.

Kefir·Bio también es apto para celíacos porque no contiene gluten. En su fórmula tampoco encontrarás ni soja ni azúcares añadidos. Y es que NaturGreen desea ayudarte a llevar una alimentación saludable con cada uno de sus productos.

Cómo incluirlo en tu dieta

Kefir-Bio es un producto tan versátil que te permite experimentar en la cocina y convertir cualquier receta sencilla en un plato creativo y, sobre todo, saludable. Lo único que necesitas son ganas y echarle un poquito de imaginación. Aun así, una de las opciones más habituales es incluirlo en desayunos y meriendas, mezclándolo con cereales o con frutos secos. También se puede preparar con él un bizcocho, una tarta, un bowl de açaí o un delicioso y nutritivo porridge.

No se puede dejar de mencionar que el Kefir-Bio es un excelente ingrediente principal en la elaboración de salsas con las que podrás acompañar ensaladas, verduras, pastas y todo aquello que se te ocurra. Ni tampoco el toque especial que aporta a los cócteles o batidos de frutas.

