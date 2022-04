Valeriana para la ansiedad: todo lo que debes saber

Los desafíos y los ritmos que la vida moderna muchas veces nos impone pueden ser causa de estrés y ansiedad. Estos estados de alteración pueden presentarse en períodos puntuales por exceso de trabajo, contratiempos y situaciones nuevas. En estos casos, la valeriana puede ayudarnos a calmar la ansiedad y los nervios naturalmente.

La ansiedad es una emoción propia del ser humano: todos podemos experimentar ansiedad por muchas razones, y cada individuo frente a la misma situación puede responder con niveles diferentes de ansiedad. Por lo general, la ansiedad es una respuesta al estrés y, como consecuencia, puede producir respuestas físicas como sudoración y palpitaciones. Por otro lado, la ansiedad también nos afecta a nivel psíquico, por lo que podemos experimentar tensión, preocupación e inquietud.

Una persona puede sentir ansiedad frente a muchas situaciones de la vida cotidiana, lo que es normal. No obstante, cuando la sensación se produce con mucha frecuencia y es prolongada puede llegar a afectar nuestro equilibrio.

Aliviar la ansiedad es algo que puede mejorar tu calidad de vida y prevenir que se convierta en un trastorno más severo. Las plantas medicinales en estas situaciones pueden ser tus aliadas.

Hoy te descubriremos los beneficios de la valeriana para la ansiedad y cómo tomarla para garantizar una mayor eficacia y seguridad.

Valeriana officinalis, ¿la mejor planta para la ansiedad?

Si estás en busca de remedios naturales que ayudan a controlar los nervios y la ansiedad, es probable que te estés preguntando: ¿cuál es la mejor hierba para la ansiedad?

Es posible que esta respuesta te sorprenda, pero la verdad es que no hay "una" planta mejor de todas contra esta emoción que nos hace sufrir. Pero, ¡cuidado! Esto no quiere decir que la valeriana no sea buena para la ansiedad, sino que en algunos casos de ansiedad será la planta más indicada pero en otros puede ser más eficaz otra planta o remedio.

De hecho, hay que tener en mente que puede haber varios niveles de ansiedad y que este trastorno puede acompañarse otros problemas como la depresión, por ejemplo.

Artículo relacionado Puedes reducir la ansiedad con esta técnica de acupuntura

Por todo lo anterior, decir que la valeriana es buena para este problema es correcto y, desde luego, podemos decir que es una de las mejores hierbas para la ansiedad. No obstante, no podemos olvidar que también hay otras plantas que pueden ayudarnos a gestionar este estado emocional y sus síntomas. Incluso, como veremos más abajo, la valeriana se puede combinar junto con otras plantas medicinales para la ansiedad para potenciar sus efectos.

A continuación, vamos a tratar de entender en qué casos se recomienda la valeriana.

Por qué y cuándo tomarla para la ansiedad

La valeriana es una planta medicinal que se ha utilizado tradicionalmente para inducir el sueño o mejorar su calidad. Estos beneficios se han atribuido inicialmente a la presencia de sustancias como los valepotriatos o el ácido valerénico en las raíces de la planta.

El ácido valerénico, además, sería el responsable de la acción ansiolítica de la valeriana.

La acción relajante, tranquilizante y ligeramente sedante de la valeriana es uno de los aspectos más interesantes de la planta que puede ayudar a atenuar la ansiedad leve sin producir los efectos secundarios de algunos fármacos.

Por su acción y características, la valeriana y sus extractos pueden resultar un aliado natural en estos casos:

Para aliviar episodios de ansiedad generalizada, leve y puntual

Para ayudarte a dejar de fumar , atenuando la ansiedad que puede producir la deshabituación al tabaco.

, atenuando la ansiedad que puede producir la deshabituación al tabaco. Para mejorar problemas de sueño relacionados con la ansiedad.

Cómo tomar valeriana para la ansiedad

En la raíz de la valeriana se encuentran los principios activos que hacen que esta planta sea una de las más recomendadas para mejorar el sueño y atenuar otros efectos de la ansiedad.

Si es la primera vez que utilizas esta planta, debes saber que el aroma de la valeriana no es muy agradable. Lo más probable es que la infusión de valeriana te resulte imposible de tomar por su sabor desagradable. Entonces, ¿cómo se toma la valeriana?

Extracto de valeriana

Afortunadamente, los laboratorios de fitoterapia elaboran varios tipos de extractos de valeriana, por lo que puedes adquirir fácilmente esta planta en comprimidos, cápsulas o tinturas.

Otra ventaja de consumir extractos de valeriana en vez de utilizar su raíz es que de este modo te aseguras de tomar las concentraciones de principios activos adecuadas con cada toma. De hecho, la cantidad de aceites esenciales y otros compuestos presentes en las raíces pueden variar mucho según las condiciones climáticas, el tipo de suelo y el período del año.

Dosis diaria máxima

Con relación a la dosis diaria, las guías de medicamentos fitoterápicos europeas (Comisión E y ESCOP) recomiendan un máximo de 3 g de droga.

En todo caso, para tu seguridad y para obtener mayores beneficios, lo ideal es seguir las indicaciones del fabricante y las pautas de un terapeuta.

Artículo relacionado Mindfulness: reduce el estrés y la ansiedad en 8 semanas

Infusión de valeriana para calmar la ansiedad

Los extractos de valeriana son una manera cómoda y segura de aliviar la ansiedad naturalmente. Pero no podemos olvidar el poder relajante que puede tener el simple hecho de prepararnos una infusión. El ritual de la preparación y el tiempo que dedicamos a nosotras mismas mientras saboreamos una tisana no tiene precio.

Si a esto queremos añadir los beneficios de una planta tranquilizante como la valeriana, obviando su sabor no tan agradable, podemos experimentar algunas mezclas.

Como hemos comentado en otro apartado en este artículo, la valeriana es una de las mejores plantas para la ansiedad, pero no es la única. Probablemente, ya habrás encontrado información también sobre la pasiflora o la tila para la ansiedad. Todas ellas poseen efecto tranquilizante y ligeramente sedante.

Artículo relacionado Ataques de ansiedad: cómo alejar la sensación de pérdida de control

Muchas de estas plantas las puedes tomar en sencillas infusiones para los nervios. Pero, lo más interesante, es que estas hierbas ayudan a mejorar el sabor del té de valeriana además de potenciar su efecto.

Si quieres probar la valeriana en infusión para aliviar la ansiedad, aquí te proponemos algunas mezclas:

Valeriana, melisa, lavanda.

Valeriana, lúpulo, melisa.

Valeriana, espino blanco, piel de cítricos (cáscara de mandarina y naranjo amargo son las más indicadas).

Valeriana, tilo, pasiflora, amapola.

Para preparar estas infusiones tranquilizantes mezcla todos los ingredientes en partes iguales. Prepara una infusión con 1 cucharada de la mezcla y 150 ml de agua.

Contraindicaciones de la raíz y sus extractos

Pese a que los extractos de valeriana son productos fitoterápicos y se consideran remedios naturales, antes de empezar a tomar valeriana contra la ansiedad hay que conocer también sus posibles efectos secundarios.

El uso de raíz de valeriana y sus extractos están contraindicados en menores de 3 años .

. Además, el uso en menores de 12 años, en embarazadas y durante la lactancia, debería realizarse bajo prescripción médica.

Teniendo en cuenta lo anterior, en general la valeriana se considera una planta bastante segura si se toma respetando las dosis y el modo de empleo. Eso sí, hay que recordar que es una planta que induce la relajación y el sueño, por lo que se recomienda evitar actividades que requieren concentración, como conducir, 1-2 horas después de tomarla.

Cuánto tiempo tarda en hacer efecto

Tomar valeriana contra la ansiedad puede ser un buen remedio natural si se siguen algunas pequeñas precauciones. Además de las contraindicaciones que hemos destacado, recuerda que la valeriana es un extracto natural y, a diferencia de los fármacos para la ansiedad, su acción no es inmediata. Los efectos podrían tardar unos días en apreciarse.

Por último, si tomas la valeriana para favorecer el sueño cuando estás particularmente estresada, recuerda tomarla unas dos horas antes de acostarte. De lo contrario, podría producir efectos como somnolencia durante el día o sueño intranquilo.