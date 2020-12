¿Es eficaz y seguro el ayuno con zumo de limón y jarabe de arce?

El ayuno con zumo de limón a lo largo de diez días –lo que para muchos expertos es demasiado tiempo– fue propuesto en 1941 por el naturópata estadounidense Stanley Burroughs. Su objetivo era desintoxicar el cuerpo. Sin embargo, en la actualidad se promociona como un método milagroso para perder peso. ¿Cuáles son los efectos reales? ¿Cómo se hace correctamente?

¿Es beneficioso el ayuno?

Los ayunos de 12 a 72 horas de duración -mucho menos tiempo de lo que propuso Burroughs- se relacionan con una serie de beneficios en las personas sanas:

Ayuda a controlar el azúcar en sangre y disminuye la resistencia a la insulina. Un estudio dirigido por la doctora Kerry Mansell, de la Universidad de Saskatchewan (Canadá), mostró que un ayuno de 18-20 horas mejora la tasa de azúcar en sangre a primera hora y favorece la pérdida de peso.

y disminuye la resistencia a la insulina. Un estudio dirigido por la doctora Kerry Mansell, de la Universidad de Saskatchewan (Canadá), mostró que un ayuno de 18-20 horas mejora la tasa de azúcar en sangre a primera hora y favorece la pérdida de peso. Reduce la inflamación, lo que disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, autoinmunes y cáncer, entre otras.

lo que disminuye el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares, autoinmunes y cáncer, entre otras. Ayuda a regular la tensión arterial y los niveles de colesterol y triglicéridos.

y los niveles de colesterol y triglicéridos. Mejora el funcionamiento del cerebro y previene trastornos neurodegenerativos.

y previene trastornos neurodegenerativos. Activa el metabolismo y favorece la pérdida de peso.

Cómo ayuda el ayuno con zumo de limón y jarabe de arce

Los efectos del ayuno con limón se basan en las propiedades del propio limón, junto con las del jarabe de arce y las de la pimienta de cayena.

El limón aporta vitamina C y ácidos orgánicos que favorecen la función del hígado. Contiene además principios activos antioxidantes y antiinflamatorios como la hesperidina, la diosmina, la eriocitrina, la narigina y la naringinina. Estos compuestos pueden combatir la acumulación de grasa.

que favorecen la función del hígado. Contiene además principios activos antioxidantes y antiinflamatorios como la hesperidina, la diosmina, la eriocitrina, la narigina y la naringinina. Estos compuestos pueden combatir la acumulación de grasa. La pimienta de cayena contiene capsaicina, que activa el metabolismo y la digestión. Una revisión de estudios dirige por el doctor Richard D. Mattes, de la Universidad de Purdue (Estados Unidos) también mostró que la capsaicina es un agente químico termogénico que estimula la quema de grasa.

Una revisión de estudios dirige por el doctor Richard D. Mattes, de la Universidad de Purdue (Estados Unidos) también mostró que la capsaicina es un agente químico termogénico que estimula la quema de grasa. El jarabe de arce aporta hidratos de carbono y minerales, que también tienen efectos antioxidantes y antiinflamatorios.

En general, el ayuno con zumo de limón aporta entre 625 y 1.250 calorías diarias, por lo que reduce la ingesta de calorías habitual y contribuye a perder peso y eliminar toxinas, pero debe hacerse con precaución, solo si se está completamente sano y no se está por debajo del peso óptimo.

Si experimentas efectos secundarios desagradables, debes terminar de inmediato con el ayuno.

Artículo relacionado 5 tipos de ayuno y cómo usarlos a tu favor

Ventajas y desventajas

Ventajas

El ayuno puede ayudarte a adelgazar gracias a la restricción temporal en la ingesta de calorías y al efecto quemagrasa de la preparación.

gracias a la restricción temporal en la ingesta de calorías y al efecto quemagrasa de la preparación. E l limón ayuda a controlar la acidificación excesiva del cuerpo.

del cuerpo. La desintoxicación que se produce puede contribuir a la salud.

​Desventajas

El limón puede causar acidez estomacal.

La mucosa oral y el esmalte de los dientes pueden ser atacados por el limón. Para evitarlo, bebe con caña y enjuágate la boca después de tomar el zumo.

Para evitarlo, bebe con caña y enjuágate la boca después de tomar el zumo. Puede producirse un efecto yo-yo: después del ayuno puedes recuperar rápidamente el peso que hayas perdido. Recuerda que al terminar el ayuno debes recuperar una alimentación completa y equilibrada y realizar ejercicio físico.

después del ayuno puedes recuperar rápidamente el peso que hayas perdido. Recuerda que al terminar el ayuno debes recuperar una alimentación completa y equilibrada y realizar ejercicio físico. Aporta más hidratos de carbono que grasas y proteínas, nutrientes más imprescindibles.

Cómo se hace el ayuno con zumo de limón

Durante el ayuno se toma únicamente una bebida a base de agua, zumo de limón, jarabe de arce y cayena en polvo:

Ingredientes para un vaso:

2 cucharadas de zumo de limón recién exprimido (aproximadamente el jugo de un limón)

2 cucharadas de sirope de arce

1 pizca de cayena en polvo

300 ml de agua

Esta bebida se toma de 6 a 12 veces durante el día.

Hay protocolos que recomiendan mantener este ayuno durante 10 días o 7 días en una versión más accesible. En estos ayunos prolongados se aconseja realizar tres días de adaptación:

El primer día se sigue con la dieta habitual, pero se eliminan los alimentos ultraprocesados, la cafeína, los azúcares añadido, los productos lácteos y la carne si se es consumidor.

El segundo día se sustituyen los alimentos sólidos por batidos verdes, caldos y sopas. Se consume fruta y verdura fresca.

El tercer día se toma la limonada y zumo de naranja recién exprimido, además de infusiones.

Los 4 días restantes se toma solo la limonada e infusiones diuréticas si se desea.

Después, al terminar el ayuno se realiza la adaptación al revés: un día se toma zumo de naranja, al siguiente se introducen batidos, caldos y sopas, y el siguiente, frutas y verdura fresca.

¿Es seguro el ayuno con limón prolongado?

Este ayuno tan estricto conlleva una carencia de nutrientes, especialmente proteínas y ácido grasos, durante un tiempo prolongado. Se corre el riesgo de perder masa muscular y de perjudicar el estado de la microbiota intestinal.

Buena parte de los beneficios de un ayuno se deben a que el metabolismo se pone en estado de cetosis, es decir, pasa de obtener la mayor de la energía de la glucosa a hacerlo de las grasas de reserva en el organismo. Pero este cambio no se produce si se ingieren más de 50 g de hidratos de carbono al día.

Esta cifra se supera con los protocolos establecidos para el ayuno con limón y jarabe de arce, pues se consume un mínimo de 12 cucharadas de jarabe que contienen 156 g de hidratos de carbono. Por lo tanto, si el ayuno con limón y jarabe de arce tiene algún beneficio es solamente por la reducción en la ingesta habitual de calorías.

Artículo relacionado Ayuno intermitente y otros tipos de ayuno: todos sus beneficios

Otras propuestas de ayuno y dieta restrictiva que permiten una ingesta moderada de alimentos optan por los que aportan proteína, grasa, minerales y vitaminas, en cantidades que no superan las 500-800 calorías diarias, y se toman en una ventana de 6-10 horas (por lo que no se come nada por un periodo continuado de 14-18 horas). Esta es la propuesta de ayuno intermitente que cuenta con más respaldo científico.

Si de todos modos se desea probar el ayuno de limón con jarabe de arce, lo sensato es limitarlo a 2-3 días, y a continuación retomar una dieta completa y equilibrada con las proporciones adecuadas de proteína, hidratos de carbono, grasa, fibra, minerales y vitaminas.

Referencias científicas:

Michitaka Naito et al. Lemon Polyphenols Suppress Diet-induced Obesity by Up-Regulation of mRNA Levels of the Enzymes Involved in beta-Oxidation in Mouse White Adipose Tissue. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition.

Satyajit D. Sarker et al. Effect of citrus flavonoids, naringin and naringenin, on metabolic syndrome and their mechanisms of action. Advances in Nutrition.

Richard D. Mattes et al. The Effects of Capsaicin and Capsiate on Energy Balance: Critical Review and Meta-analyses of Studies in Humans. Chemical Senses.

Kerry Mansell. Effects of intermittent fasting on health markers in those with type 2 diabetes: A pilot study. World Journal of Diabetes.