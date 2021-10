Nuez moscada: una especia llena de propiedades

La nuez moscada es una especia popular, especialmente en las cocinas de Europa, India e Indonesia. Con su aroma cálido, ligeramente terroso y picante se emplea en sopas, guisos, platos de patatas, verduras y salsas bechamel. Pero además de su sabor, está cargada de propiedades medicinales.

La nuez moscada

Desde un punto de vista botánico, la nuez moscada no es un fruto seco, es el endospermo de la semilla del árbol Myristica fragrans y está dentro de un fruto parecido al albaricoque.

La semilla, a su vez, está cubierta por una envoltura, una especie de malla roja brillante, similar al cuero, que se llama macis. Una vez secada esta cáscara y separada del resto del fruto se emplea como especia al igual que la semilla y tiene un sabor más suave.

Un árbol de nuez moscada proporciona alrededor de 1.500 a 2.000 nueces moscadas por año. Tan pronto como sus frutos están maduros, se abren, revelando la nuez moscada y la macis.

Luego, se recolecta a mano y la nuez moscada se separa de la fruta y la macis. La fruta en sí tiene un sabor bastante agrio, aunque en Indonesia se hace mermelada con ella.

Cocinar con nuez moscada y macis

La nuez moscada es ideal para condimentar patatas, coliflor, coles de Bruselas, espinacas, zanahorias, col lombarda y colinabo.

La macis tiene un sabor similar a la nuez moscada, pero es un poco más suave y tiende a la canela.

Se puede utilizar para los mismos platos que la nuez moscada, pero su aroma dulce la hace especialmente adecuada para postres, chutneys o vino caliente.

Moler nuez moscada y macis

Es mejor moler la nuez moscada justo antes de usarla para conseguir un sabor más aromático.

Un rallador específico para nuez moscada es muy adecuado, porque sus dientes y agujeros finos hacen que el polvo resulte extremadamente fino. Si no tienes un rallador de nuez moscada, puedes usar uno convencional.

La macis también sabe mejor cuando se muele justo antes de su uso. Sin embargo, debido a su forma irregular, el riesgo de lesiones con un rallador es demasiado grande. Por lo tanto, es mejor molerla en un molinillo de especias o en un mortero.

El aroma de la nuez moscada se disipa rápidamente. Por lo tanto, debe agregarse al final del tiempo de cocción. Una pizca suele ser suficiente para darle al plato un maravilloso aroma.

Propiedades saludables

La nuez moscada tiene de 8 a 15% de aceite esencial, que está compuesto de miristicina, elemicina, eugenol y safrol.

Según estudios en animales y células, la nuez moscada tiene efectos antiinflamatorios, antibacterianos, antidiabéticos, afrodisíacos, analgésicos, antioxidantes y protectores del corazón, entre otros. Se emplea tradicionalmente en:

Indigestión (diarrea, calambres de estómago, gases)

Reumatismo

Dolor de cabeza

Fiebre

Hemorroides

Disfuncion erectil

Cólera

Halitosis

Nuez moscada para la indigestión

La nuez moscada también se usa en Europa para los trastornos digestivos. Para los calambres de estómago, los gases y la diarrea, puedes infusionar una pizca de nuez moscada rallada en un vaso de agua tibia.

Si tienes diarrea, también puedes tomar la nuez moscada con una manzana rallada. Los síntomas deberían mejorar tras la primera ingesta.

Efecto antidepresivo

El extracto de nuez moscada molida es eficaz en ratones deprimidos. Se administraron 5, 10 o 20 mg del extracto por kilogramo de peso corporal al día durante tres días. La dosis de 10 mg por kg mostró el mayor efecto antidepresivo. Hasta el momento no se han realizado estudios en humanos.

Los investigadores sospechan que la nuez moscada interactúa con los neurotransmisores dopamina y serotonina.

Un estudio anterior también encontró que mejora la memoria, lo que sugiere que la nuez moscada también afecta al cerebro de otras maneras.

Como ayuda para dormir

La nuez moscada calma los nervios y promueve el sueño. Una pizca de nuez moscada rallada hervida en una taza de leche (puede ser de cabra, de soja o de arroz) ayuda con la ansiedad, el estrés y los trastornos del sueño.

Esta leche de nuez moscada se bebe media hora antes de acostarse.

Uso externo de aceite de nuez moscada

El aceite esencial de nuez moscada tiene un efecto analgésico cuando se usa externamente.

En aromaterapia, se mezclan de 1 a 5 gotas del aceite esencial de nuez moscada con 50 ml de aceite base (por ejemplo, aceite de jojoba), porque el aceite puede causar irritación de la piel cuando se usa solo.

Las partes afectadas del cuerpo se frotan con esta mezcla una vez al día. El aceite esencial puede aliviar las molestias reumáticas y las tensiones musculares, por ejemplo.

Posibles efectos secundarios de la nuez moscada

La nuez moscada debe utilizarse con moderación, porque se sabe desde principios del siglo XIX que las dosis altas de nuez moscada (por encima de 5 g) pueden causar alucionaciones, debido a la miristicina. Las dosis que se usan en la cocina o en los remedios naturales son mucho menores.

La nuez moscada se puede consumir en dosis normales durante el embarazo y también pueden tomarlo los niños.

Referencias científicas:

Ha M. T. et al. Phytochemical and pharmacological properties of Myristica fragrans Houtt.: an updated review. Archives of Pharmacalogical Research.

Dhingra D et al. Antidepressant-like activity of n-hexane extract of nutmeg (Myristica fragrans) seeds in mice. Journal of Medicinal Food.

Dhingra D et al. Comparative brain cholinesterase-inhibiting activity of Glycyrrhiza glabra, Myristica fragrans, ascorbic acid, and metrifonate in mice. Journal of Medicinal Food.

Zhang WK et al. Nutmeg oil alleviates chronic inflammatory pain through inhibition of COX-2 expression and substance P release in vivo. Food and Nutrition Research.