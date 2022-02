37 frases bonitas para profesoras y profesores

2 / 6

7. “Un profesor trabaja para la eternidad: nadie puede decir dónde acaba su influencia.” (Henry Adams)

8. “Es el supremo arte del maestro despertar la curiosidad en la expresión creativa y conocimiento.” (Albert Einstein)

9. “Siempre he pensado que la escuela la hacen, en primer lugar, los profesores.” (Daniel Pennac)

10. “Educar a un niño no es hacerle aprender algo que no sabía, sino hacer de él alguien que no existía.” (John Ruskin)

11. “Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para las dificultades de la vida.” (Anónimo)

12. “Excelente maestro es aquel que, enseñando poco, hace nacer en el alumno un deseo grande de aprender.” (Arturo Graf)

13. “Mediocre alumno el que no sobrepase a su maestro.” (Leonardo Da Vinci)

