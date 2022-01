25 frases sobre devolver una deuda o algo prestado

2 / 5

5. “El medio mejor de conservar vuestros amigos es no deberles nada y no prestarles nada.” (Charles Paul de Kock)

6. “Es mejor acostarse sin cenar que levantarse con deudas.” (Benjamin Franklin)

7. “Para el hombre honrado las deudas son una amarga esclavitud.” (Publio Siro)

8. “Las deudas son como cualquier otra trampa en la que se es muy fácil caer, pero de la que es dificilísimo salir.” (George Bernard Shaw)

9. “Cuando las deudas no se pagan porque no se puede, lo mejor es no hablar de ellas y barajar.” (Camilo José Cela)

Fotografía: Freepik