10 frases sobre injusticia para reflexionar

La justicia es un síntoma de madurez psicológica. De hecho, no todos estamos preparados para ser ecuánimes. El psicólogo Lawrence Kohlberg sostiene que solo las personas que han alcanzado la última fase del desarrollo moral –descrita por su colega Jean Piaget– pueden comprender y llevar a la práctica comportamientos justos basados en principios universales.

La persona capaz de ser justa comprende objetivamente los factores implicados en un conflicto, cree en valores éticos y posee la empatía necesaria para no desear ni provocar sufrimiento a sus semejantes.

Las personas que han sido injustamente tratadas en la infancia, que no han recibido suficiente afecto o que no han crecido en un ambiente respetuoso pueden no desarrollar habilidades suficientes para no ser ellas mismas injustas o para no aferrarse a estrategias victimistas. Por tanto, la lucha contra la injusticia habría que realizarla en cada familia antes que en los tribunales y las organizaciones internacionales.

La justicia requiere cierta flexibilidad. Lo justo podría definirse como aquello que produce, a nivel individual y colectivo, las mejores consecuencias.

Fotografía: Pexels