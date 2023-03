Cuarzo rosa: propiedades y significado espiritual

El cuarzo es la piedra más abundante en la corteza terrestre. Tenemos cuarzos blancos, ahumados, rosas, etc. Cada cuarzo tiene sus usos, su historia y sus propiedades. El cuarzo rosa es una de las piedras preciosas más conocidas y se asocia tradicionalmente con el amor. Es hermosa y su uso está muy extendido tanto en terapéutica como en decoración. Probablemente sea una de las gemas más fáciles de encontrar en las tiendas especializadas. En este artículo te contamos las propiedades del cuarzo rosa y su significado espiritual.

Cuarzo rosa: cómo es esta piedra

Es habitual encontrar cuarzo rosa muy brillante y pulido que haya sido trabajado para que la pieza tenga, por ejemplo, formas redondeadas, pero el cuarzo rosa natural es amorfo y no suele adoptar forma de drusa como hace la amatista.

En mi experiencia, las piezas de cuarzo rosa naturales o sin pulir son muy bellas y creo que mantienen mejor sus cualidades. No brillan, pero su color rosa auténtico y su forma natural las hace de una belleza extraordinaria. Además, encontrarás muchas medidas de este tipo de gemas.

Por su forma, el cuarzo rosa es un excelente elemento decorativo. Además, si te haces con un cuarzo rosa natural o sin pulir grande y lo pones en algún lugar de tu casa donde pases muchas horas, verás que te sientes más conectado con el amor y la compasión.

Encontramos grandes yacimientos de cuarzo rosa en Brasil, Sudáfrica y Madagascar. En España también hay yacimientos en Galicia y Cáceres.

En este vídeo te revelamos algunas curiosidades sobre las propiedades de los minerales.

Cuarzo rosa: propiedades según griegos y romanos

Los antiguos griegos y romanos ya tenían sus trucos de belleza y el cuarzo rosa tenía un importante papel en sus rituales. Usaban polvos minerales de cuarzo rosa para hacerse mascarillas, como hacemos hoy en día con las arcillas. Emulsionaban los polvos con agua y aceites para lucir una piel más brillante y joven. Además, ofrecían el mineral a la diosa Afrodita o Venus, según fueran griegos o romanos, para que esta les concediera amor y belleza.

Parece ser que el cuarzo rosa siempre ha estado asociado al amor y a la feminidad. Simboliza la pasión, la paz y la ternura. Se usa para atraer nuevos amores y para forjar relaciones sanas e íntimas.

Ahora bien, no debemos restringir el amor que suscita el cuarzo rosa únicamente a las relaciones sentimentales puesto que también armoniza las relaciones familiares o las amistades. Se dice que esta gema crea fuertes conexiones entre las personas y nos ayuda a abrir nuestro corazón.

Cuando una relación de pareja se siente estancada, se aconseja dormir con un pequeño cuarzo rosa debajo de la almohada para que ambos vuelvan a conectar con el amor mutuo que se tienen.

Cuarzo rosa: propiedades

Las propiedades del cuarzo rosa son amplias y siempre están relacionadas con el amor y la compasión.

Estabiliza los desequilibrios sexuales.

Equilibra y potencia el pensamiento amoroso.

Combate los celos, el resentimiento y la cólera.

Ayuda a armonizar los estados negativos y aporta armonía y comprensión.

Aumenta la confianza en uno mismo.

Potencia la creatividad.

Ayuda a adaptarse en momentos de cambios.

Es muy eficaz en casos de tensión y nerviosismo porque es sedante y armonizador.

Potencia la ternura y la tranquilidad de espíritu.

Fortalece los vínculos entre las personas.

Mejora el amor y la percepción de uno mismo. No solamente hablamos de amar a los demás, sino también de potenciar el amor propio.

Potencia la claridad mental durante la meditación.

Permite liberar las emociones reprimidas en el corazón.

Debido a su energía sutil y a sus propiedades se aconseja con frecuencia para los niños.

Colgante de cuarzo rosa: usos

Para sentir los beneficios del cuarzo rosa a lo largo del día, puedes llevar alguna pulsera o collar de cuarzo rosa sobre todo si sientes que te falta amor. Bastaría con ir tocando una pieza pequeña en el bolsillo.

Además, durante la meditaciónpuedes sostenerlo entre las manos. Si sabes que vas a ir a algún lugar donde podrías toparte con un conflicto o tienes que afrontar una conversación complicada, llévate contigo un pequeño cuarzo rosa en el bolsillo para que la comunicación se base en el amor y fluya con comprensión.

Como te comentaba, es una gema excelente para tener en casa. Puedes tenerla en el dormitorio porque es una piedra que tiene efecto relajante y también porque ayuda a atraer el amor y a fortalecer las relaciones. A mí me gusta tener una pieza de cuarzo rosa no pulido de tamaño medio en mi escritorio porque me ayuda a trabajar sin estrés y a conectar con mis objetivos.

Como ya te he dicho, es una piedra perfecta para los niños. Pueden tenerla en la mesita de noche para que les ayude a descansar y también llevarla en la mochila para que sientan sus beneficios en el colegio.

Cómo limpiar el cuarzo rosa y cuidarlo

Como ves, el cuarzo rosa es la piedra del amor por excelencia. Para escoger el tuyo, te recomiendo que visites una tienda especializada. Toca varias piezas, siéntelas entre tus manos y permítete enamorarte de alguna. Procura no decidir con la mente. Déjate guiar por el corazón.

Para poder escoger la mejor pieza para ti, recuerda también ver algún cuarzo sin pulir. Para limpiarla simplemente hay que pasarle un poquito de agua. Podrías tenerla una noche de luna llena a la intemperie, pero eso es a tu gusto. No es necesario limpiar las piedras todos los meses. ¡Disfruta de tu cuarzo rosa y que viva el amor!