Meditación guiada para cuando sufres estrés laboral o ansiedad en el trabajo

El estrés laboral es muy común y no tiene nada que ver con que te guste o no tu trabajo ni con ser un buen o un mal trabajador. Quizás tu trabajo te gustaba al principio y el estrés te ha hecho olvidar cómo disfrutabas de él. Quizás no te ha gustado nunca, pero ahora además te sientes estresado.

Sea como fuere, sentir estrés laboral no es culpa tuya, así que no te sientas mal por ello. Estoy convencida de que esta meditación te ayudará a sentirte mejor, pero no olvides que, si crees que lo necesitas, puedes pedir ayuda a los expertos. Hay grandísimos profesionales de la salud mental y emocional dispuestos a ayudarte.

LECTURA RECOMENDADA Los efectos psicológicos de vivir solo para trabajar

Esta meditación guiada con voz te ayudará a recuperar la ilusión por el trabajo y a rebajar la ansiedad que sientes.

Estrés laboral: qué es

El estrés laboral se produce cuando en el trabajo vives de manera reiterada situaciones desagradables que acaban repercutiendo en tu salud mental, emocional y física. Lo que suele suceder es que uno no tiene los medios necesarios para llevar a cabo las tareas encomendadas y eso provoca una gran frustración que acaba repercutiendo de manera negativa en todos los aspectos de nuestra vida.

Estrés laboral: síntomas

Los síntomas del estrés laboral no defieren de los síntomas que solemos asociar a cualquier tipo de estrés:

Dificultad para dormir.

Malas digestiones.

Taquicardias.

Agotamiento generalizado.

En el caso del estrés laboral conocemos la causa: el trabajo. Así que los síntomas también tendrán que ver con la motivación y con las ganas con las que vas al trabajo y con las que lo haces.

Además, si como trabajador no estás a gusto ni motivado, la calidad del resultado del trabajo también se verá afectado. Y eso también te puede generar más autoexigencia y, por lo tanto, todavía más cansancio y frustración.

También hay que pensar en las relaciones laborales. Un entorno estresante es un entorno hostil en el que será muy difícil que las relaciones fluyan y eso a su vez provocará mayor desmotivación y estrés.

Si además eres una persona perfeccionista y autoexigente, los síntomas del estrés laboral pueden agravarse al sentirte culpable por estar viviendo esa situación. Pero no te preocupes porque el estrés laboral es una situación muy común y no dice nada malo de ti.

LECTURA RECOMENDADA Desánimo en el trabajo: cómo superar el hartazgo y recuperar la ilusión

Estrés laboral: la solución de la meditación

Si sientes que hace mucho que vives con estrés laboral, no dudes en pedir ayuda a un profesional. De todas maneras, a veces el estrés es producido por picos de mucho trabajo que nada tienen que ver con un entorno tóxico o con un trabajo en el que no te sientes valorado.

Sea cual sea tu situación, esta meditación podría ayudarte a volver a tu centro, relajarte y conectar de nuevo con tus valores. A través de esta meditación, pues, iremos a buscar dentro de ti la motivación y el amor por tu trabajo.