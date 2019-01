Pon el cerebro en cuarentena con la meditación Kirtan Kriya

Beneficios demostrados

Durante más de 10 años la neurociencia ha estado estudiando los efectos que la meditación Kirtan Kriya tiene en el sistema nervioso. El Yogi Bhajan la tomó del de del yoga Kundalini y se la transmitió al Dr. Dharma Singh, director médico-científico de la Fundación para la Investigación y la Prevención del Alzheimer, en Tucson (Estados Unidos). De esas investigaciones ya se han podido extraer conclusiones.

En el diagnóstico con imagen se ha visto cómo esta meditación aumenta el flujo sanguíneo cerebral en ciertas zonas, y cómo el área de la regulación hormonal, el hipotálamo-hipófisis, está más irrigada, algo muy positivo para la mejora cognitiva y el estrés.

Mejora el deterioro cognitivo y la memoria

La meditación Kirtan Kriya se demuestra buena para mejorar la memoria verbal y la memoria a largo plazo. También para mitigar el riesgo de desarrollar pérdida de memoria o demencia, algo que puede conducir a desarrollar Alzheimer. Esto es digno de tener en cuenta como herramienta preventiva cuando nos encaminamos a una mayor longevidad.

Además, reduce la depresión, la ansiedad y el estrés, y mejora el estado de ánimo y la capacidad de recuperación de los pacientes que deben afrontar deterioros cognitivos.

12 minutos durante 40 días

Las universidades estadounidenses de Harvard, UCLA y Virginia corroboran todos estos beneficios. También en España, el grupo de AVAN (Associació Vallès Amics de la Neurologia), en Barcelona, estudió los efectos de la meditación Kirtan Kriya en el grupo de población diagnosticada con "Déficit Cognitivo Leve" y en sus cuidadores, y consiguió los mismos beneficios practicándola durante solo 12 minutos diarios durante 40 días.

Quienes practicaban la meditación demostraban mayor sociabilidad, aceptación personal, seguridad y serenidad, y menor irritabilidad ante los cambios personales que estaban sufriendo. El estado psicoemocional de las personas se transformaba y estabilizaba al considerarla una herramienta útil.

Saa-Taa-Naa-Maa

El mantra de Kirtan Kriya es Sa-Ta-Na-Ma pero se pronuncia alargando la vocal a. Su significado recoge todo el ciclo de la vida. Su potencia estriba en la invocación por repetición de estos sonidos mientras el dedo pulgar recorre cada una de las yemas de los demás, del índice al meñique, asociándolos a una sílaba. La mirada se dirige hacia el entrecejo.

Sa: asociado al dedo índice, significa el nacimiento de la vida, el inicio del ciclo vital.

Ta: asociado al dedo corazón, significa el desarrollo de la vida.

Na: asociado al dedo anular, es la conclusión de un ciclo vital.

Ma: asociado al meñique, es el renacimiento o regeneración.

Practica la meditación Kirtan Kriya

Cada repetición de Sa-Ta-Na-Ma tiene una duración y una intensidad diferente. Si vamos a realizar una meditación de 12 minutos, para amenizarlo entonaremos con tono musical una primera ronda de 2 minutos en voz alta. Luego seguiremos con otra ronda de 2 minutos en susurro. A continuación, una ronda de 4 minutos en silencio, repitiendo el mantra mentalmente. Seguiremos con una ronda de 2 minutos en susurro para terminar con otra de 2 minutos en voz alta y vigorosa.

No hay que olvidar pronunciar cada sílaba del mantra asociándola a su mudra (el gesto de las manos). Podemos alargar la meditación manteniendo siempre las proporciones. Por ejemplo: 5-5-10-5-5 minutos. No resulta conveniente, sin embargo, reducirla por debajo de los 12 minutos ya que sus efectos benéficos no se han comprobado.

Es preferible practicar esta meditación a primera hora de la mañana o de la tarde, aunque se puede hacer a cualquier hora del día.

La clave es que interactúan varios sentidos

La doctora Borrás-Boneu, miembro del Comité Cientifico de la Fundación para la Investigación y la Prevención del Alzheimer del Dr. Dharma Singh, cree que parte del éxito de Kirtan Kriya reside en la interacción de la escucha, la vista, el movimiento y la emoción. Esta conjunción da lugar a una cascada de neurotransmisores.

La modificación neuronal que se consigue logra además otras modificaciones en nuestro organismo. Por ejemplo, en el intestino y los órganos sexuales, o en los traumas y las adicciones emocionales, explica la doctora, quien recibió el Premio Científico de la Asociación de Medicina Naturista por su estudio de los efectos de la meditación sobre la salud.

Así funciona la química del mantra

Cada sílaba que articulamos y entonamos en alto, en susurro o mentalmente para repetir el mantra Sa-Ta-Na-Ma produce una vibración diferente en la parte posterior de la zona nasal. Esta zona de resonancia corresponde a la regulación glandular y al cerebro emocional. Con el mantra estimulamos el oído y la verbalidad activando los meridianos desde distintos puntos del paladar.

Pero también nos influyen las presiones táctiles en las terminaciones nerviosas de las yemas de los dedos al repetir los mudras, que impactan en la región cerebral asociada.

Y se estimula la vista al centrar toda la concentración en el entrecejo, el llamado "tercer ojo", en la raíz de la nariz.

En definitiva, esta técnica consigue descargar tensiones del cerebro, del inconsciente y del interior de la estructura glandular.