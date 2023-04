¿Qué flores son comestibles y cuáles no?

Las flores son un placer para la vista en el jardín, en el balcón o en el alféizar de la ventana y ofrecen a las abejas, mariposas y otros insectos un alimento vital, pero pueden hacer mucho más que simplemente regalarnos su belleza.

Muchas flores tienen pétalos, umbelas y hojas comestibles que son excelentes ingredientes de ensaladas, postres o bebidas refrescantes. Pero ten cuidado, no todas las flores son comestibles, algunas incluso son venenosas para los seres humanos.

Estas flores son comestibles

¿Alguna vez te has preguntado de qué está hecha la infusión de manzanilla? Así es, de las flores de la planta de la manzanilla. Así que comemos algunas flores o bebemos su extracto sin pensar demasiado en ello. Pero hay muchas más flores comestibles. Aquí te presentamos algunas con más detalle:

1. Margarita de los prados

Todos conocemos las margaritas de los prados, de niños hicimos con ellas collares y pulseras, y ciertamente probamos una u otra flor.

Y eso es absolutamente correcto, porque las flores blancas y amarillas están llenas de sustancias amargas saludables, y afortunadamente, las flores de pétalos blancos y capullos amarillos no tienen un doble venenoso.

No recojas las flores de prados donde pasten animales, junto a carreteras transitadas o cerca de antiguos enclaves industriales. El suelo allí puede estar contaminado, y con él las margaritas.

Las flores de margarita de los pradosquedan preciosas en un sándwich y tienen un sabor delicioso. También están perfectas en ensaladas o como guarnición en la sopa.

2. Capuchina

La capuchina florece de color amarillo brillante, naranja y rojo y serpentea de colores en las paredes o enrejados de las casas.

La planta medicinal del año 2013 no solo se ve hermosa, sino que también se usa en medicina natural, por ejemplo para infecciones bacterianas, del tracto urinario y del tracto respiratorio.

Sus coloridas flores tienen un sabor picante, ligeramente similar al berro. Puedes comer las flores tal cual, pero saben aún mejor en ensaladas, en queso fresco tipo quark con otras plantas aromáticas y en mantequilla o incluso como decoración comestible en sopas o postres.

También puedes comer las hojas de la capuchina y usarlas para dar sabor a aderezos para ensaladas, sopas o pastas para untar. Los cogollos secos son un buen sustituto de la pimienta.

Si quieres usar la planta entera, puedes usarla con aceite de oliva y sal para hacer una salsa tipo pesto.

3. Saúco

Las flores de saúco se usan para hacer una limonada en verano. Pero puedes hacer aún más con cosas con ellas.

Puede cortar flores de saúco negro de los arbustos en primavera desde principios de mayo hasta finales de junio e incluso comerlas crudas. Dado que las otras partes de la planta no deben consumirse crudas, es mejor secar las flores para su uso posterior.

Importante al recoger; no confundas las flores comestibles de color amarillo claro del saúco negro con las flores del saúco menor.

Afortunadamente, ambas flores se pueden distinguir: el saúco menor no crece más de 1,5 metros, las bayas tienen una ligera abolladura y crecen hacia arriba (en el saúco negro, las bayas cuelgan hacia abajo). En cualaquier caso, si no estás seguro, no las cojas.

Las flores de saúco se pueden hornear, se pueden procesar en jalea o tomarlas en infusión.

4. Diente de león

Los dientes de león se pueden comer. Tanto las flores amarillas como las hojas verdes dentadas, aportan minerales y sustancias amargas.

El diente de león ayuda a la digestión y estimula el apetito. Sin embargo, igual que ocurre con la margarita de los prados, no recojas flores y hojas cerca de carreteras transitadas.

Puedes hervir las flores de diente de león y convertirlas en un sirope:

Hierve unos 300 g de flores con dos litros de agua Retira del fuego y deja infusionar toda la noche. Al día siguiente filtra la infusión a través de un paño y exprime las flores con él. Mezcla un kilo de azúcar de caña en la infusión, vuelve a hervir y cocina a fuego lento hasta que se forme un jarabe espeso. Si lo deseas, agrega un chorrito de zumo de limón o naranja.

Las flores también saben bien cuando se preparan en infusión. Puedes preparar las hojas de diente de león como ensalada o mezclarlas con aceite de oliva, nueces, queso parmesano y ajo para hacer un pesto.

5. flores de calabacín

Los calabacines nos aportan importantes vitaminas, minerales y hierro. Los calabacines pequeños incluso se pueden comer crudos. Pero no solo se comen los calabacines, también las flores son comestibles y, en este caso, una delicia.

Existen varias formas de preparar la flor de calabacín. Una opción es rellenarlas con queso y cocinarlas al vapor. Antes de cocinarlas, es importante abrir suavemente las flores y cortar el pistilo con unas tijeras para evitar que amarguen la receta.

Otra opción es freírlas, después de lavarlas, secarlas y rebozarlas. Para ello, se puede mezclar harina, cerveza y sal para crear una pasta homogénea y dejarla reposar durante 15-20 minutos antes de sumergir las flores en la mezcla y freírlas.

Flores comestibles, pros y contras

Dado que los delicados pétalos se doblan rápidamente, es mejor recolectarlos en una canasta abierta.

Antes de procesar o comer las flores, lava las hojas y las umbelas recogidas con cuidado pero a fondo y sacúdelas bien.

Si no tienes un prado de flores cerca, puedes comprar flores comestibles en un mercado ecológico cercano, en tiendas ecológicas u online.

Prepara flores comestibles rápidamente para que lleguen frescas al plato.

Solo debes consumir las flores de margarita de los prados y diente de león en pequeñas cantidades, las porciones más grandes no son saludables, pueden causar problemas digestivos.

Cómo preparar las flores comestibles

Lo bueno de las flores comestibles es que no hay límites para tu imaginación a la hora de prepararlas.

Puede poner las flores frescas en sándwiches o en una ensalada de verano, secarlas, cocinarlas, convertirlas en gelatina o almíbar. Las flores comestibles también se pueden conservar en alcohol o vinagre.

Las flores generalmente tienen un sabor más bien dulce y, por lo tanto, son adecuadas para postres, alimentos dulces y bebidas.

Las flores de aromáticas o verduras, por otro lado, van bien con guisos.

También puedes secar diferentes flores y mézclarlas con sal de mesa para hacer una sal floral. Bien embotellada puede constituir un excelente regalo.

¿Qué flores no son comestibles?

Muchas flores no son muy digeribles, algunas son incluso venenosas. Las plantas venenosas incluyen:

Aguileña

Rosa de Navidad

Acónito

Trompeta de ángel

Dedalera

Laburno

Ranúnculo

Azafrán silvestre

Lirio de los valles

Cicuta

Trébol dulce

Belladona

Si no estás seguro de si una flor es comestible, no te arriesgues y déjala donde está. Y si encuentras flores comestibles durante un paseo, coge unas pocas, que no se note que has pasado por allí; las abejas las necesitan más que tú.