Dieta anticándidas: desayunos para empezar bien el día

Para combatir la candidiasis, una de las infecciones cada más comunes, seguir una dieta para eliminar el hongo cándida es la clave. Lo que hay que saber es que, en general, para acabar con las cándidas, se recomienda llevar una dieta baja en hidratos de carbono y eliminar todo tipo de azúcares, la mayoría de las frutas, harinas y gluten.

Para muchas personas, esta dieta anticándida puede resultar un poco complicada, sobre todo al principio. Es habitual sentirse especialmente perdido a la hora de saber qué desayunar, ya que los desayunos más habituales suelen contener todos los ingredientes no recomendados.

Sin embargo, se pueden preparar desayunos ricos y saludables a base de panes, cereales, gachas o tortitas elaborados con ingredientes permitidos en la dieta anticándida.

Cuando se sigue una dieta para eliminar las cándidas, es importante no tener miedo a probar cosas nuevas y darse un tiempo para adaptarse. Para poder mantener la dieta anticándida durante tiempo es mejor no sentirse privado y preparar platos ricos nos no solo nos nutran sino que también nos satisfagan. También a la hora del desayuno.

Aquí os dejo varias ideas para prepararse desayunos adecuados en caso de candidiasis y 5 recetas de desayunos deliciosos un poco más elaborados aptos para una dieta anticándida.

¿Qué se puede desayunar con candidiasis?

A la hora de preparar un desayuno en una dieta anticándida, hay muchas opciones además del pan de trigo u otros cereales, la bollería (aunque sea casera) o la mayoría de frutas. Ingredientes como el tofu, el aguacate, los yogures de coco o la quinoa, entre otros, nos pueden dar mucho juego.

Además podemos elaborar panes y tortitas caseros, o hacernos boles de porridge o cereales de desayuno, con ingredientes como harinas de frutos secos, cereales sin gluten, verdura o frutos secos y semillas.

Estas son algunas ideas de desayunos que se pueden tomar:

Pudding de chía con leche de coco, un poco de arándanos y almendra laminada

Yogur de coco y frutos secos

Pan de almendras y aguacate con paté de aceitunas

Pan de trigo sarraceno sin levadura con aceite de oliva y tomate

Revuelto de tofu y puerros

Magdalenas o crepes saladas hechas con harina de garbanzos y acompañadas de escalivada

Porridge de quinoa con crema de almendras y canela

Batido preparado con bebida vegetal, aceite de coco, crema de frutos secos y un par de fresas

Crepes de trigo sarraceno

Quinoa salteada con brócoli y tahini

5 desayunos para una dieta anticándida

Estas cinco recetas permiten sustituir desayunos habituales que, en su versión clásica, no serían recomendables si se sufre candidiasis: un pan, unas magdalenas, una granola, unas tortitas y un porridge.

En estas recetas anticándidas se utilizan ingredientes como semillas, verduras, huevos, cereales sin gluten o harina de almendras y otros frutos secos que permiten obtener consistencias y sabores parecidos a las recetas habituales.

Stockfood

1. Pan de semillas anticandidiasis

Preparación: 10 minutos - Cocción: 60 minutos

Para muchas personas la tostada de pan es su desayuno preferido. Si es tu caso y no quieres renunciar a tu desayuno favorito, puedes preparar este pan de semillas bajo en azúcares. Lo puedes servir con aceite y tomate, aguacate o un poco crema de almendras.

Ingredientes (1 hogaza):

150 g de semillas de girasol

100 g de semillas de calabaza

25 g de semillas de lino

50 g de harina de almendras

55 g de harina de coco

20 g de psyllium

2 cucharaditas de polvo para hornear (levadura química)

1 cucharadita de sal

350 ml de agua

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharada de zumo de limón

semillas para decorar

Preparación:

Precalienta el horno a 190 grados. Forra una bandeja para horno con papel vegetal o unta con un poco de aceite. En una batidora de vaso o con ayuda de una batidora de mano, tritura las semillas de girasol, calabaza y lino hasta obtener una harina. En un bol mezcla la harina de las semillas con la harina de almendras, la harina de coco, el psyllium, el polvo para hornear y sal. En un medidor, mezcla el agua con el aceite y el zumo de limón. Añade a la mezcla seca y mezcla bien hasta obtener una masa Con las manos mojadas forma una hogaza y coloca sobre la bandeja. Decora con semillas, empuja bien para que no se caigan y hornea 55-60 minutos hasta que un palillo introducido en el pan sal seco. Deja enfriar. Puedes cortar en rodajas y congelar.

Stockfood

2. Magdalenas de espinacas (sin harina)

Preparación: 15 minutos - Cocción: 25 minutos

Los huevos son uno de los ingredientes más socorridos para los desayunos las dietas bajas en hidratos de carbono. Para las mañanas con prisa, podemos preparar una noche estas madalenas saladas de espinacas para llevar al trabajo o al cole.

La receta es muy versátil y podemos cambiar la verdura por la que tenemos a mano: pimientos, trigueros, calabacín, brócoli, acelgas, kale, puerro….

Ingredientes (12 madalenas):

10 huevos

200 g de espinacas

6 tomates desecados

1 cebolla

2 dientes de ajo

2 cucharadas de aceite de oliva

1 cucharadita de sal

1 cucharadita de hierbas de Provenza

Preparación:

Precalienta el horno a 180 grados. Pela y pica la cebolla y el ajo. Lava y pica las espinacas. Pica los tomates. En una olla calienta el aceite. Añade la cebolla y sofríe unos 7 minutos. Añade el ajo, las espinacas y un poco de sal y cocina unos 2 minutos. Casca y bate los huevos con la sal y las especias. Exprime bien las espinacas y añade a los huevos junto con los tomates y mezcla. Rellena los moldes para madalenas y hornea unos 15 minutos hasta que se cuajen los huevos.

Stockfood

3. Granola de trigo sarraceno sin azúcar

Preparación: 5 minutos - Cocción: 40 minutos

La dieta para la candidiasis no es una dieta sin hidratos de carbono. De hecho, en la mayoría de los regímenes se permiten cereales integrales sin gluten como quinoa, trigo sarraceno, mijo o teff. Esta granola crujiente constituye un desayuno perfecto para quienes tenían la costumbre de tomar cereales.

Ingredientes (1 bandeja):

1 taza de trigo sarraceno cocido

1/2 taza de coco en escamas

1/2 de almendra laminada

1 cucharadita de canela en polvo

2 cucharadas de aceite de coco

1 cucharada de mantequilla de almendra

media cucharadita de stevia en polvo o 8 gotas de stevia

una pizca de sal

Preparación:

Precalienta el horno a 160 grados. Forra una bandeja para horno con papel vegetal. Coloca el trigo sarraceno cocido sobre la bandeja y hornea 20 minutos hasta que quede crujiente. Mezcla a mitad de cocción. En un bol pequeño, mezcla el aceite de coco derretido con la crema de almendras y la canela. Saca el trigo sarraceno del horno y mezcla con los frutos secos. A continuación intégralo bien con la mezcla húmeda, coloca sobre la bandeja y hornea 20 minutos más. Mueva a mitad de tiempo con una espátula para que no se quemen las partes que quedan en las esquinas. Deja enfriar y guarda hasta 2 semanas en un bote de cristal.

Stockfood

4. Tortitas de coco low carb

Preparación: 10 minutos - Cocción: 15 minutos

Las tortitas es un desayuno cada vez más popular. En estas se usa harina de coco en la lugar de harina de trigo o avena para hacer una versión baja en hidratos de carbono.

Pruébalas con un poco de mantequilla de frutos secos y canela si las quieres en versión dulce, o bien con un huevo pasado por agua, un poco de rúcula y aguacate o hummus y pimientos para una versión salada.

Ingredientes (8 tortitas):

3 huevos

4 cucharadas de leche de coco

2 cucharadas de aceite de coco derretido

25 g (4 cucharadas de harina de coco)

media cucharadita de polvo para hornear

una pizca de sal

Para la versión dulce:

1 cucharadita de estevia y una pizca de vainilla

Para la versión salada:

1 cucharada de levadura nutricional, una pizca de ajo y cebolla en polvo

Preparación:

Casca los huevos en un bol y bate bien. Añade el aceite de coco, la leche y bate de nuevo. Añade el resto de los ingredientes y bate hasta obtener una masa lisa. La masa es un poco más densa que la masa tradicional, pero si te parece demasiado y no liga, añade un poco más de leche de coco. Pon a calentar un poco de aceite de coco o oliva en una sartén. Echa 2 cucharadas de masa y dale forma de tortita no muy gruesa. Repite. Cuando la masa está cuajada y los extremos se empiecen a dorar, dale la vuelta y cocina por el otro lado. Cuida de no tener el fuego demasiado caliente, para que el centro se cocine bien. Continúa con el resto de la masa y sirve caliente.

Stockfood

5. Porridge keto

Preparación: 5 minutos - Cocción: 5 minutos

Los copos de avena son uno de los alimentos básicos del desayuno para muchas personas, pero en la dieta anticándidas no se suele consumir avena.

Si nos apetece un bol de porridge bien caliente, podemos probar a preparar esta versión de porridge sin cereales, apta para una dieta anticandidiasis. Está cargada de proteína, minerales, vitaminas y fibra y nos aporta energía para toda la mañana.

Ingredientes (1 ración):

2 cucharadas de harina de coco

2 cucharadas de harina de almendras

2 cucharadas de semillas de chía (o lino molido)

250 ml de bebida de coco o almendra

una pizca de sal

un par de gotas de estevia o 1 cucharadita de eritritol (opcional)

toppings a gusto: cacao en polvo, canela, mantequilla de frutos secos, un poco de arándanos, moras o fresas….

Preparación: