11 deportistas famosos que siguen una dieta vegana

Se la conoce como la reina de los extremos y es que esta ultrafondista británica ha batido récords en los climas más severos del planeta. En 2013 ganó tanto el Maratón de la Antártida como el del Polo Norte y se convirtió en la mujer más rápida en completar un maratón en cada uno de los cinco continentes más los de los polos ártico y antártico.

Es vegana desde los 6 años y una enfermedad en la adolescencia la dejó sin rótula en una pierna. Le dijeron que nunca volvería a correr, pero se negó a renunciar a su gran pasión. Hoy corre al más alto nivel y siempre por los animales, concienciando sobre sus derechos y recaudando fondos para la causa a través de su fundación, la Fiona Oakes Foundation.

Vive en Essex, en Inglaterra, donde creó el Tower Hill Stables Animal Sanctuary, un santuario en el que acoge a más de 400 animales rescatados. Ella misma se encarga de su alimentación y sus cuidados.

Entre sus hitos se encuentra el de haber sido la primera mujer vegana en participar en el duro Marathon Des Sables, una carrera de 250 km en siete días que atraviesa el desierto del Sahara. Esta experiencia ha sido recogida en el documental Running for Good dirigido por Keegan Kuhn, responsable de otros conocidos documentales como Cowspiracy y What The Health.