Día del soltero: 10 frases para celebrar el orgullo de estar soltero o soltera

"Una de las mejores cosas que tiene la soltería es la libertad para disfrutar de una vida sexual diversa." Coral Herrera

No, estar soltero no es un agujero negro. Una de las mejores cosas de no estar ligado a nadie, tal como dice Coral Herrera, es que eso nos da pie explorar nuestros deseos más íntimos y conocer qué nos gusta, cómo, cuándo y cuánto... No tener pareja nos permite disfrutar de la sexualidad de muchas maneras.

Fotografía: Pexels