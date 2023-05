"Para perder la grasa corporal, primero debes quemar tus carbohidratos almacenados"

El mundo de la nutrición y la alimentación saludable puede ser abrumador para muchas personas. Con tantas teorías y dietas de moda, a veces resulta difícil saber qué es lo que realmente funciona para nuestro cuerpo. Por ello, la nutricionista Christine Hronec decidió escibir Descubre tu macrotipo (Editorial Sirio),para aclarar aspectos clave sobre la nutrición.

En esta obra, Hronec nos introduce al concepto de los macronutrientes y cómo éstos pueden afectar nuestra salud y bienestar. Además, nos explica cómo identificar nuestro macrotipo y cómo ajustar nuestra alimentación en consecuencia, para lograr una dieta personalizada y efectiva según nuestro estilo de vida y necesidades individuales.

Con Descubre tu macrotipo,Christine Hronec nos brinda una herramienta valiosa para entender mejor nuestro cuerpo y mejorar nuestra alimentación de forma sostenible y saludable.

–Para muchos influencers nutricionales, actualmente los hidratos de carbono parecen prescindibles o los malos de la película, sobre todo por su influencia en los niveles de glucosa. ¿Cuál es tu visión de los carbohidratos?

–Los carbohidratos no son buenos ni malos. Sirven como la primera fuente de combustible del cuerpo cuando se necesita energía funcional. Para perder la grasa corporal almacenada, primero debes quemar tus carbohidratos almacenados.

El desafío que la mayoría encuentra con los carbohidratos surge cuando consumes más carbohidratos de los que necesitas debido a bajos niveles de actividad o cuando tu cuerpo no puede usar los carbohidratos como combustible.

–¿En qué cantidades deberíamos consumirlos? En un plato, ¿cuánto espacio deberían ocupar los carbohidratos?

–Ambos estándares son demasiado altos para el 80-90% de las personas. Dicho esto, los carbohidratos pueden ocupar desde el 5 hasta el 50% de tu plato.

–La cantidad de carbohidratos que necesitas depende de tu edad, altura, peso, nivel de actividad, metabolismo de la glucosa y salud intestinal. No hay un estándar universal para la cantidad de carbohidratos que se deben consumir por comida, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda 400 g por día y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) recomienda 300 g por día.

–¿Qué alimentos ricos en hidratos de carbono recomiendas?

–Es mejor obtener tus carbohidratos de alimentos enteros reales en lugar de carbohidratos refinados y procesados como golosinas azucaradas, galletas, papas fritas, etc. Piensa en carbohidratos con más fibra como verduras de hojas verdes, vegetales crucíferos, vegetales de raíz, patatas y frutas.

–La proporción de carbohidratos que recomiendas, ¿es la misma en una dieta para perder peso?

–La cantidad de carbohidratos que necesitas para perder peso depende de nuevo de tu edad, altura, peso, nivel de actividad, metabolismo de la glucosa y salud intestinal. La proporción de carbohidratos tiende a ser menor cuando estás en un modo de pérdida de grasa, pero nuevamente depende de tu edad, altura, peso, nivel de actividad, metabolismo de la glucosa y salud intestinal.

–Los carbohidratos, ¿pueden ser sustituidos por las grasas como principal fuente de energía, como ocurre en la dieta cetogénica?

–Sí, pueden ser reemplazados por grasas.

– De hecho, explicas que los carbohidratos son necesarios para hacer músculo y que el músculo ayuda a perder peso.

–Los carbohidratos aumentan tus niveles de glucosa, lo que hace que los niveles de la hormona insulina aumenten. La insulina es una hormona que almacena grasa y también ayuda a construir músculo. Existe un punto óptimo de ingesta de carbohidratos para apoyar el crecimiento muscular. Cuanto más músculo tengas, más grasa se quemará.

–Los carbohidratos pueden hacerte sentir bien, pero también pueden ser adictivos, ¿cómo podemos tener una buena relación con ellos?

–Controlando la cantidad de azúcar que consumimos. Como máximo, el 20% de la ingesta total diaria de carbohidratos debe provenir de azúcares añadidos. Si te sientes adicto a los carbohidratos, lo mejor es centrarse en el control del azúcar en sangre y crear comidas cargadas de proteínas, grasas y fibra.

– Dices en tu libro que existen diferentes tipos de metabolismos en relación con los carbohidratos, ¿Cuáles son estos tipos?

–Existen 5 tipos macro, una descripción única para determinar la mejor manera de alimentar tu tipo de cuerpo único.

– ¿Cómo has llegado a la conclusión de que existen estos diferentes tipos?

–Observando que algunos clientes no respondían a los carbohidratos, sin importar la cantidad (poco o mucha), así como también a través de las experiencias de innumerables parejas que no tenían que mantener esa relación de “lucha” con los carbohidratos.

–¿Cómo sabemos si pertenecemos a uno u otro tipo?

Haciendo este cuestionario, que es gratuito.

–¿Cuáles son tus tips para evitar los picos de glucosa?

–Aumentando la ingesta de proteínas, grasas y fibra.

–¿Cuáles son los principales errores que cometemos en relación con los carbohidratos?

–Sobrealimentarnos porque es fácil consumir altas cantidades de azúcares refinados.

–Después de hacer ejercicio se recomienda consumir proteínas, ¿no necesitamos carbohidratos en ese momento?

–Sí, y también una pequeña cantidad de frutas con bajo contenido de azúcar.