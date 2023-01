Estas infusiones son mano de santo para el estreñimiento

La naturaleza nos ofrece un abanico amplio de plantas con efectos laxantes que son mano de santo contra el estreñimiento. Son eficaces laxantes naturales que es posible adquirir en herbolarios o incluso recolectar en el campo, si estás familiarizado con la botánica. Algunos pueden tener incluso un efecto purgante especialmente rápido, como el sen.

No tratar el estreñimiento, sobre todo si este es crónico o recurrente, puede poner en riesgo tu salud. No evacuar cuando conviene genera en el intestino putrefacciones que pueden ser dañinas para la microbiota intestinal y para las mucosas. No solo eso: combatir el estreñimiento te ayuda a prevenir futuros problemas digestivos más o menos graves, como es la aparición de divertículos.

Por todo ello, revisar nuestra alimentación para mejorar el tránsito intestinal y buscar remedios contra el estreñimiento se convierte en un imperativo indemorable.

Laxantes naturales: son mano de santo pero hay que vigilar

Las hierbas laxantes pueden ser un gran apoyo, pero no todas son igual de eficaces o están indicadas en los mismos casos. Como bien te dirán en tu herbolario de confianza, a la hora de elegir una planta laxante para tratar un estreñimiento existen diferencias remarcables entre unas y otras. Al mismo tiempo, la toma de laxantes de forma periódica o sistemática puede presentar algunos problemas que no debes perder de vista.

Para tratar un estreñimiento leve cuentas con laxantes naturales herbarios suaves, con escasos efectos secundarios, pero también existen plantas con efectos más potentes, que pueden consumirse de forma más puntual.

​Si padeces de estreñimiento crónico o habitual, antes de decidirte por un tratamiento herbario, consulta con tu médico de confianza. Y recuerda que la toma de laxantes naturales ligeros, con el primer grupo de plantas citadas u otras que te indicarán en el herbolario, se puede hacer con una cierta continuidad, pero manteniendo periodos de descanso de una o dos semanas entre las tomas.

Es preferible incorporar en las fórmulas plantas que actúen como protectores de las mucosas digestivas, como el regaliz, la malva, la melisa, la manzanilla o la menta.

En cuanto a las soluciones más contundentes, solo deben aplicarse de forma puntual, en los periodos de estreñimiento agudo y contando con el visto bueno de un especialista.

Aquí te ofrecemos dos fórmulas herbarias, una suave y otra segunda más fuerte, que se pueden alternar, dando mayor prioridad a la primera.

Laxantes naturales suaves

Entre las hierbas laxantes más suaves encontramos la malva, el malvavisco, las semillas de chía y de lino, el hibisco, el regaliz, el llantén, la zaragatona o las algas espirulina y agar agar.

Son plantas medicinales con escasos efectos secundarios que se pueden usar con cierta frecuencia como apoyo, siempre recordando que la toma de estas hierbas debe acompañarse de una dieta rica en fibra e hidratarse de forma sistemática.

Infusión laxante suave

Esta infusión combina semillas ricas en mucílagos como la chía y el lino con plantas que ejercen una acción laxante y depurativa suave. Necesitas adquirir la misma cantidad de cada una de las plantas de la fórmula.

Ingredientes:

Preparación:

Mezcla las plantas a partes iguales (por ejemplo, 20 g de cada planta), juntándolas bien sobre una superficie. Separa 5 g de la mezcla por vaso de agua, hiérvela 2 minutos y déjala en reposo 10 minutos más. Filtras bien y añade zumo de limón. La menta y el anís estrellado le conferirán a esta infusión muy buen sabor.

Cómo tomarla: Se toman tres tazas al día, en tratamientos de dos semanas con una tercera de descanso. Acompaña con una ingestión habitual de alimentos ricos en fibra y de agua de forma generosa.

Laxantes naturales fuertes

Entre las plantas laxantes más fuertes contamos con el psyllum, las hojas de sen, la frángula, lacáscara sagrada o la ispágula, que deben utilizarse solo de forma más puntual.

Estas plantas tienen efectos más drásticos, calificados de purgantes o catárticos. Funcionan estimulando la musculatura del intestino, el peristaltismo, provocando su contracción y favoreciendo la eliminación de las heces.

El uso frecuente de estas plantas, en vez de mejorar la situación, puede empeorarla, pues suele provocar dependencia intestinal, es decir, que llega un momento en que, sin esta ayuda, ya no puedas evacuar normalmente. Como se apunta en el vademécum de plantas, los laxantes catárticos, incluidos los herbarios, cuando se emplean de forma habitual "son un factor perpetuador de la constipación", es decir, del propio estreñimiento.

Pero, además, abusar de estas plantas, aunque sean laxantes naturales, también puede generar problemas intestinales recurrentes, como diarrea, vómitos, náuseas, meteorismo, flatulencias, cólicos, etc. Se dan casos de desequilibrios en los niveles de sodio y potasio, que pueden agravar los cuadros de hipertensión o hipotensión, déficits vitamínicos y problemas en la absorción de nutrientes.

Estas hierbas catárticas, por otro lado, no deben tomarse en el embarazo (en el embarazo tienes otras soluciones más suaves para mejorar el estreñimiento). Tampoco en caso de padecer de hemorroides, insuficiencia hepática, renal o cardíaca y en casos severos de diabetes.

Infusión laxante fuerte

Esta infusión incluye algunas de las hierbas purgantes más eficaces y puede tomarse solo de forma más puntual, consultando con el médico. De nuevo, necesitarás la misma cantidad de cada planta.

Ingredientes:

Ispágula

Hojas de sen

Psyllum

Malvavisco

Llantén mayor

Hinojo

Preparación:

Mezcla las plantas a partes iguales (por ejemplo, 20 g de cada planta), juntándolas bien sobre una superficie. De nuevo, separa 5 gramos de la mezcla por cada taza de agua. Hierve 3-4 minutos y deja en reposo 10 más. Filtra y añades sirope de ágave o zumo de limón para mejorar el sabor amargo de la fórmula.

Cómo tomarla: Se toman hasta 2 vasos al día, después de las comidas principales, pero solo de forma muy puntual, según lo que indique el médico. Acompañar de un consumo generoso de agua.