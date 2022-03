Cómo conservar las cebollas mucho tiempo

Las cebollas son una parte importante de la despensa durante todo el año. Dado que a menudo se compran en grandes cantidades, el almacenamiento correcto es esencial para una larga vida útil.

Si las cebollas se almacenan incorrectamente, pueden brotar rápidamente, ablandarse o incluso comenzar a enmohecerse desde el interior. Con las condiciones adecuadas, te aseguras de que las cebollas se mantengan frescas durante varios meses.

Almacenamiento de cebollas, los consejos más importantes

Al almacenar cebollas, hay tres cosas principales a tener en cuenta. Para que se mantengan frescas durante mucho tiempo, tienen que estar en un lugar:

Oscuro

Seco

Fresco

Si hay demasiada luz, brotarán, por eso no deben estardesprotegidas en la cocina, sino en un armario o una bodega. También es importante elegir un lugar seco. Las cebollas pueden comenzar a enmohecerse desde el interior si la humedad es superior al 70%, algo que no es muy difícil en una cocina.

Lo ideal es almacenar las cebollas a una temperatura de entre 5 y 10 ºC. Como lugar, el sótano o una despensa oscura y aireada son muy adecuados para el almacenamiento, pues la temperatura y la humedad son bajas y hay poca luz.

También es importante que el aire llegue a las cebollas. Por lo tanto, es necesario sacarlas de la bolsa de plástico, e incluso de la red, inmediatamente después de comprarlas, ya que las cebollas a menudo quedan apretadas en ellas y apenas reciben aire.

Cómo almacenar cebollas en la cocina

Si no tienes un sótano, también puedes almacenar cebollas en la cocina. Sin embargo, es importante que el lugar esté seco, oscuro y fresco. Un compartimento en un armario o un cajón, por ejemplo, son los más adecuados para ello. Sin embargo debes tener en cuenta que las cebollas solo se mantienen frescas durante unas pocas semanas en la cocina.

¿En qué contenedor debo almacenar las cebollas?

Solo los recipientes permeables al aire son adecuados para almacenar cebollas. En el sótano, lo mejor es guardar las cebollas en bolsas de papel o sacos de yute o en una caja de cartón abierta.

Opcionalmente, también son adecuadas una cesta tejida o una red colgante. También puedes guardar las cebollas en un saco de papel o arpillera, si las almacenas en un cajón de la cocina.

También existen recipientes de arcilla o metal con tapas y orificios para almacenar cebollas. En caso de emplear este tipo de recipiente asegúrate de que no se caliente demasiado, es decir, no lo dejes en el alféizar de la ventana o sobre un calentador. Las bolsas de plástico y los tápers no son adecuados para almacenar cebollas.

¿Puedes guardar cebollas en el balcón?

También puedes guardar las cebollas dentro de un armario en el balcón siempre que esté orientado al norte y no haya heladas. Además, debes tener cuidado de que las cebollas estén siempre secas. Tan pronto como las temperaturas bajen de los 4 grados, las cebollas deben protegerse del frío con unas capas de papel periódico.

En caso de tener tiempo lluvioso, niebla y temperaturas cálidas en primavera y calurosas en verano, es mejor llevar los bulbos al interior porque si no se echarán a perder rápidamente.

¿Puedes guardar cebollas en la nevera?

Las cebollas no deben almacenarse en el refrigerador. Si bien hace frío en la nevera, la humedad es alta. Además, a menudo falta aire fresco en el frigorífico, lo que provoca problemas adicionales para las cebollas.

Las cebollas cortadas, por otro lado, sí deben almacenarse en el refrigerador. Lo mejor es colocarlas con el lado cortado hacia abajo en un plato o guardar las cebollas picadas en una lata o en un tarro limpio.

¿Puedes almacenar cebollas con ajos?

Dado que las cebollas y el ajo tienen aproximadamente los mismos requisitos de almacenamiento, tiene sentido almacenar los dos bulbos juntos. Se aplican los mismos requisitos al ajo que al almacenamiento de las cebollas.

No almacenes cebollas junto con patatas

No almacenes las cebollas en el mismo recipiente que las patatas. Si bien tienen requisitos similares, las cebollas absorben la humedad de las patatas, lo que hace que se pudran más rápido. Las patatas, por otro lado, se arrugan y brotan más rápido.

¿Cuánto tiempo se conservan las cebollas?

Si almacenas las cebollas correctamente, pueden durar meses. Una vez cortadas, debes usarlas en un plazo que no supere los cuatro días.

¿Cuándo están malas las cebollas?

Las cebollas frescas y comestibles son firmes, gordas y secas. Si una cebolla tiene puntos blandos, manchas negras o si las capas individuales están blandas u oscuras, esto indica moho y podredumbre. Aunque la cebolla no huela mal, es mejor deshecharla.