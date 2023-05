Ruibarbo: qué es, propiedades y uso en la cocina

Protege contra enfermedades cardiacas: el ruibarbo contiene antioxidantes, como el ácido ascórbico y el ácido gálico, que pueden ayudar a prevenir enfermedades cardíacas al proteger las células del daño causado por los radicales libres. Tal y como refleja su color morado, aporta también antocianinas, unos antioxidantes que contribuyen a la protección cardiovascular. Según un estudio clínico publicado en Journal of the American College of Nutrition, la fibra de los tallos del ruibarbo tienen, además, capacidad para regular los niveles de colesterol reduciendo el colesterol LDL y manteniendo intacto el colesterol HDL.