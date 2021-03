20 frases feministas para luchar por la igualdad el 8 de marzo

18 / 20

La escritora y activista Brigitte Vasallo defiende que cuando las mujeres dejan de ser fértiles, cuando ya no son posibles reproductoras, ya no tienen espacio social asignado. Es lo que se ha impuesto socialemtne. Sin embargo, reflexiona, la edad le da a la mujer un poder inmenso: el de saber qué es lo que quiere y lo que no quiere, lo que no está dispuesta a aceptar. Por ello, anima a las mujeres maduras a hacer uso de su poder.

Fotografía: Pexels