No puedo expulsar gases y me duele: qué hacer para conseguir expulsarlos

Cuando no se pueden expulsar los gases, puede aparecer un dolor incapacitante.

Los gases intestinales son una parte normal del proceso digestivo que ocurre tanto por tragar demasiado aire como por la descomposición de los alimentos por parte de las bacterias presentes en el colon.

Los gases se eliminan de forma natural mediante los eructos o a través del recto. Sin embargo, a veces pueden acumularse y resultar muy molestos, incluso dolorosos. Aunque, en general, la acumulación de gases no es grave, en algunos casos el dolor es tan intenso que puede llegar a interferir con la vida diaria. En estas ocasiones hay personas que comentan: "No puedo expulsar gases y me duele". ¿Qué pueden hacer en estos casos? En realidad hay posturas y remedios naturales muy útiles para ayudar a expulsar los gases más fácilmente.

No puedo expulsar gases y me duele: Por qué me ocurre

Los gases pueden provocar molestias o dolor en diversas partes del abdomen, en función de dónde se acumulen.

Muchas personas notan una sensación general de hinchazón en el bajo vientre o un dolor más localizado en la parte inferior del abdomen. Otras experimentan dolor en la parte superior del abdomen, cerca de la zona del estómago, y tener sensación de plenitud, como de tener el estómago lleno.

Los gases también pueden causar un dolor intenso, similar a un calambre, en los lados del abdomen, cerca de la cintura. En algunos casos, el dolor puede irradiarse a la parte inferior de la espalda y puede ir acompañado de presión o hinchazón.

Por otro lado, en algunos casos las molestias que causa la acumulación de gases pueden confundirse con las que provocan otras enfermedades:

Cuando se acumula un exceso de gas en el estómago o los intestinos, la hinchazón puede ejercer presión contra el diafragma (el músculo que separa la cavidad torácica del abdomen) y, en consecuencia, provocar un dolor punzante en el pecho, que puede confundirse con un ataque al corazón u otra enfermedad cardíaca.

u otra enfermedad cardíaca. Cuando los gases se acumulan en el lado derecho del colon, el dolor puede confundirse con el que provocan los cálculos biliares (piedras en la vesícula) o la apendicitis.

Cuándo hay que preocuparse por los gases

Aunque los gases intestinales son algo muy habitual y en la gran mayoría de casos son totalmente inofensivos, hay algunas situaciones (especialmente cuando van acompañados de otros síntomas) en las que puede ser necesario consultar al médico, por ejemplo:

Si hay dolor o calambres abdominales intensos o persistentes que no se alivian expulsando gases .

. Si se produce una pérdida de peso inexplicable o una disminución significativa del apetito, acompañada de exceso de gases y otros problemas gastrointestinales.

Si hay un cambio repentino en las evacuaciones intestinales (por ejemplo, diarrea persistente, estreñimiento o cambios en la consistencia de las heces), junto con un exceso de gases, pues puede ser un signo de un problema gastrointestinal.

(por ejemplo, diarrea persistente, estreñimiento o cambios en la consistencia de las heces), junto con un exceso de gases, pues puede ser un signo de un problema gastrointestinal. La presencia de sangre en las heces (ya sea de color rojo brillante o heces oscuras) puede indicar una hemorragia intestinal u otro problema de salud.

(ya sea de color rojo brillante o heces oscuras) puede indicar una hemorragia intestinal u otro problema de salud. Una hinchazón significativa y persistente del abdomen puede ser un signo de una obstrucción intestinal.

Cómo expulsar los gases al estar acostado

Algunas posturas pueden ayudar a expulsar los gases y a aliviar las molestias y el dolor asociados a estos:

Acostado en una cama o en el suelo, puedes probar lo siguiente:

Gírate para ponerte sobre tu lado izquierdo , lleva las rodillas hacia tu pecho y aguanta esta postura durante un tiempo.

, lleva las y aguanta esta postura durante un tiempo. Colócate boca arriba, eleva las rodillas hacia el pecho, abrazándolas suavemente, y quédate en esta postura durante unos minutos.

Sentarte en una silla o en el borde de la cama e inclinarte hacia adelante con la parte superior del cuerpo, de tal forma que comprimas el abdomen, también puede ayudarte a expulsar los gases.

Asimismo, realizar ejercicio físico ligero (caminar, ir en bicicleta, hacer yoga…) puede ayudar a estimular la digestión y aliviar las molestias relacionadas con los gases.

cómo expulsar los gases con Remedios caseros

