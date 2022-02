Qué plantar y cosechar en febrero: calendario del huerto

Durante el mes de febrero las tareas en el huerto son intensas. Por una parte, tenemos que plantar las semillas de todo lo que vamos a recoger en primavera y verano. Por otra parte, sigue siendo necesario intensificar las tareas para proteger los cultivos del frío.

Qué plantar en casa en febrero

Las bajas temperaturas del invierno e incluso las posibles heladas nocturnas, hacen imprescindible la protección de los semilleros si deseamos disponer de plantones listos para trasplantar a cuando venga buen tiempo.

Si no hay riesgo de heladas, bastará con sembrar un en un pequeño túnel cubierto con plástico o crear una estructura con cubierta acristalada.

Durante el mes de febrero podemos plantar:

Puerros (En semillero de cama caliente o protegido)

Cebollas (En semillero de cama caliente o protegido)

Tomates (y opcionalmente en zonas cálidas pimientos, calabacines, pepinos o berenjenas) (En semillero de cama caliente o protegido)

Acelgas (En semillero al aire libre)

Berzas (En semillero al aire libre)

Lechugas (En semillero al aire libre)

Apios (En semillero al aire libre)

Canónigos (En semillero al aire libre)

Rúculas (En semillero al aire libre)

Coles de repollo (En semillero al aire libre)

Kales de Rusia (En semillero al aire libre)

Remolacha roja (En semillero al aire libre)

Ajos (Siembra directa en tierra)

Rabanitos (Siembra directa en tierra)

Canónigos (Siembra directa en tierra)

Espinacas (Siembra directa en tierra)

Zanahorias precoces (Siembra directa en tierra)

Patatas (Siembra directa en tierra)

Guisantes (Siembra directa en tierra)

Habas en zonas frías. (Siembra directa en tierra)

Qué trasplantar a plena tierra en febrero

Canónigos

Cebollas

Lechugas

Freseras

Puerros

Rúculas

Acelgas

Apios

Coles de repollo

Brócolis y coliflores (variedades de primavera verano)

Cómo plantar en febrero

Cómo plantar tomates

Buen momento o para sembrar –en semilleros protegidos o de cama caliente– las tomateras para el trasplante a plena tierra a finales de marzo y que nos permitirán realizar cosechas tempranas a finales de primavera o inicios de verano.

Cuando alcancen unos 6 a 8 centímetros las repicaremos en macetitas para que enraícen bien.

Cómo plantar zanahorias

Si en febrero disfrutamos de días cálidos y soleados, aprovecharemos para realizar las primeras siembras de zanahorias tempranas.

Conviene cubrir con mantillo negro las líneas de siembra, que actúe que a modo de captador solar y facilite la germinación. Si pasan frío al germinar tienden a espigarse en cuanto llega el calor primaveral.

Cómo plantar calabacines

Sembramos en macetas -con buen sustrato- en semillero protegido. Si estamos en zonas templadas, podemos optar por realizar su siembra directa en plena tierra; en hoyos en los que habremos mezclado unas dos paladas de compost bien descompuesto, regamos y protegemos cubriendo con una garrafa de plástico a modo de miniinvernadero.

Cómo plantar albahacas

Momento óptimo para sembrar las pequeñísimas semillas de albahaca en un buen sustrato con humus de lombriz, y en un lugar protegido y bien soleado.

Las albahacas necesitan mucho calor y mucha luz, por lo que esperaremos a finales de marzo o principios de abril para trasplantarlos a plena tierra entre pimientos y tomateras.

Cómo plantar brócolis

A los brócolis el frío les sienta bien. De hecho, son un cultivo otoño invernal por excelencia, ya que cuando los cultivamos en los meses de calor suelen desarrollar pocas pellas y tienden a espigarse, subir en flor y desarrollar semillas con mucha facilidad.

Les gusta una tierra mullida y bien abonada con mucho humus y si no yo he de tanto en tanto o conviene tener presente que no puede faltarles la humedad de forma regular, por lo que no les escatimaremos los riegos.

Si cuando las pellas de los brócolis estén bien formadas las cortamos justo a ras, veremos que de entre los huecos de las hojas a los pocos días emergen nuevas inflorescencias, que cuando alcancen un buen tamaño podremos ir cosechando a modo de los populares bimis.

Qué recoger en febrero del huerto

En febrero en los huertos de zonas templadas podemos estar cosechando:

Habas

Aalcachofas

Acelgas

Brócolis

Canónigos

Cardos

Coles de Bruselas

Col china

Coliflores

Endibias

Escarolas

Espinacas

Guisantes

Kales de Rusia

Lechugas

Nabos

Puerros

Rabanitos

Rúculas

Cómo cosechar en febrero

Habas

Es un buen momento para disfrutar de abundantes cosechas de tiernas y sabrosas habas.

A menos que queramos dejar algunas vainas para guardar semillas, iremos cosechando de forma regular, cuando las vainas estén bien formadas y antes de que los granos engrosen demasiado y se vuelvan duros.

Acelgas

Con el frio del invierno las hojas de acelga se vuelven más tersas y consistentes y adquieran sabor más intenso. Aunque no vayamos a consumirlas todas, conviene ir realizando cortes regulares de las hojas más grandes y externas, a fin de animar a las matas a desarrollar nuevas hojas que nos permitieran alargar los periodos de cosecha.

Coliflores

Cuando las coseches, no te extrañes. Resulta curioso constatar que las coliflores que cultivamos de forma orgánica o ecológica –sin aportes el de abonos nitrogenados químico sintéticos–, al cocinarlas desprenden un aroma suave y muy agradable. Realmente diferente al fuerte olor acre que se suele desprenderse en la cocción de coliflores de cultivos agroquímicos.

Lechuga lollo rosa

Es una de las variedades de lechuga más tiernas, sus frágiles y rizadas hojas de un color rojo intenso se desarrollan sin llegar a formar cogollos, pero que no necesitan ser atadas para que las hojas interiores -más claritas- sean muy tiernas y jugosas y nos permiten disfrutar la inundó nuestra vista los platos de ensalada.

Cómo mantener el subsuelo en febrero

Si el invierno se presenta lluvioso y las precipitaciones han compactado o apelmazado la tierra, es muy conveniente aprovechar los días de buen tiempo para realizar labores de cava y aireado profundo, o como mínimo ir removiendo la capa superficial de las parcelas y los bancales no acolchados, para que con la aireación se active la vida microbiana del suelo, propiciando la descomposición e integración de la materia orgánica.

El riego en esta época del año, en los huertos de muchas zonas geográficas con buena pluviometría posiblemente resulte innecesario, aunque en las zonas cálidas o templadas y en inviernos suaves, convenga regar al menos una vez a la semana.

Cómo proteger los semilleros del frío

Es momento de preparar los semilleros para los cultivos primaverales y estivales, teniendo presente que las plantas delicadas como tomates, pimientos o berenjenas, convendrá que las sembremos en semilleros protegidos, buscándoles un rincón bien soleado, no expuesto a los vientos fríos y protegido con algún cristal o lámina de plástico.

En caso de riesgo de heladas nocturnas podemos cubrir los semilleros con mantas térmicas, con esterillas o con un par de capas de plástico de burbujas.

Cuando las plantitas alcancen los 4 a 5 centímetros de altura –y haga buen tiempo–, procuraremos ir destapando los semilleros y aireándolos (en los momentos más cálidos del día), a fin de que las plantitas puedan hacer mejor la fotosíntesis y desarrollarse más robustas antes de ser trasplantadas directamente en macetas, mesas de cultivo o en plena tierra al aire libre.

Cómo cuidar los árboles frutales en febrero

Plantar árboles con raíz desnuda. Los árboles frutales que adquirimos en los viveros cuyas raíces vienen con cepellón pueden plantarse durante casi todo el año, pero los arbolitos que conseguimos con raíz desnuda, es entre febrero e inicios de marzo la mejor época para su plantación a plena tierra.Si disponemos de tiempo, procuraremos cavar el hoyo con unos meses de antelación, dándole la profundidad y la anchura suficientes para que las raíces quepan con mucha holgura.

Los árboles frutales que adquirimos en los viveros cuyas raíces vienen con cepellón pueden plantarse durante casi todo el año, pero los arbolitos que conseguimos con raíz desnuda, es entre febrero e inicios de marzo la mejor época para su plantación a plena tierra.Si disponemos de tiempo, procuraremos cavar el hoyo con unos meses de antelación, dándole la profundidad y la anchura suficientes para que las raíces quepan con mucha holgura. Cubrir con tierra. Si la tierra es arcillosa, añadiremos una pequeña capa de cantos rodados o guijarros en el fondo del hoyo y los cubriremos con 2 o 3 centímetros de tierra –mezclada con sustrato orgánico–e introduciremos las raíces del árbol en el hueco, cubriéndolas con el resto de la tierra (mezclada con sustrato orgánico). Clavaremos un tutor de soporte -adaptándolo al tronco del árbol- y regaremos copiosamente.

Si la tierra es arcillosa, añadiremos una pequeña capa de cantos rodados o guijarros en el fondo del hoyo y los cubriremos con 2 o 3 centímetros de tierra –mezclada con sustrato orgánico–e introduciremos las raíces del árbol en el hueco, cubriéndolas con el resto de la tierra (mezclada con sustrato orgánico). Clavaremos un tutor de soporte -adaptándolo al tronco del árbol- y regaremos copiosamente. Realizar labores en el “Vergel de frutales” . Buena época para esparcir compost alrededor de los árboles frutales, las viñas y las plantas del huerto medicinal, para ello podemos retirar el acolchado de hojas y restos orgánicos; dejándolo sin cubrir hasta que la radiación solar primaveral sea más intensa.

. Buena época para esparcir compost alrededor de los árboles frutales, las viñas y las plantas del huerto medicinal, para ello podemos retirar el acolchado de hojas y restos orgánicos; dejándolo sin cubrir hasta que la radiación solar primaveral sea más intensa. Es tiempo de plantar frutales a partir de hueso. En zonas templadas el mes de febrero es una buena época para plantar los frutales de hueso como cerezas, melocotones, albaricoques o ciruelos. Si pensamos plantar árboles frutales a finales de febrero o en el mes de marzo, será interesante el realizar con bastante antelación los hoyos, dejándolos abiertos y con la tierra extraída abonada con compost maduro.

En zonas templadas el mes de febrero es una buena época para plantar los frutales de hueso como cerezas, melocotones, albaricoques o ciruelos. Si pensamos plantar árboles frutales a finales de febrero o en el mes de marzo, será interesante el realizar con bastante antelación los hoyos, dejándolos abiertos y con la tierra extraída abonada con compost maduro. Poda. Excepto si existiera riesgo de heladas, terminaremos de podar las ramas muertas o dañadas de los árboles frutales del vergel.Si el tiempo acompaña se puede empezar con la poda de los naranjos en las zonas más cálidas, mientras que en las templadas o frías quizá sea conveniente dejarlo para la primavera.

Para saber más...