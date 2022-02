Las proteínas de la patata también sirven para desarrollar músculo

Hasta ahora, las patatas se han considerado más como una fuente de carbohidratos y menos como una fuente de proteínas de alta calidad. Sin embargo, dado que las dietas basadas en plantas son cada vez más populares, existe una creciente búsqueda de proteínas vegetales que sean adecuadas para reemplazar las fuentes de proteínas animales.

Investigadores de la Universidad McMaster en Canadá han descubierto que la patata contiene una proteína de tan alta calidad que puede usarse para desarrollar y mantener los músculos. Los resultados se publicaron en la revista especializada Nutrients.

La proteína de patata ofrece beneficios medibles

"La cantidad de proteína en las patatas es pequeña (2 g por 100 g de patatas). Sin embargo, si se aísla puede brindar beneficios mensurables”, afirma Sara Oikawa, autora principal del estudio.

Los investigadores buscaron mujeres jóvenes de poco más de veinte años que, con su dieta normal omnívora, consumieran una media de 0,8 g de proteína por kilogramo de peso corporal al día. Esto corresponde a una mujer de peso normal de unos 65 kg con una ingesta de unos 52 g de proteína por día.

Las mujeres no eran excesivamente activas físicamente. Hacían entrenamiento de fuerza como máximo una vez por semana y no llegaban a cumplier las recomendaciones de las autoridades sanitarias canadieses de realizar 150 minutos de ejercicio por semana.

La proteína de patata aumenta la tasa de crecimiento muscular

Algunas de las mujeres recibieron proteínas de patata en polvo (2 veces 25 g en forma de pudín), lo que aumentó su ingesta diaria de proteínas a 1,6 g por kilogramo de peso corporal, es decir, la duplicó. La primera porción se consumía en el desayuno, la segunda dos horas después de la cena. Otro grupo de mujeres participantes recibió un pudín sin proteínas de patata.

Hubo una mayor tasa de ganancia muscular en el grupo que tomo proteínas de patata (según lo determinado por biopsia muscular). Esta tasa no cambió en el grupo de placebo. "No esperábamos tal resultado", dijo Oikawa, "muestra que la ingesta diaria recomendada de proteínas de 0,8 g por kilogramo de peso corporal no es suficiente para abastecer a los músculos, al menos no para las mujeres jóvenes".

También es interesante que una proteína de origen vegetal, que anteriormente se pensaba que era inferior a la proteína animal, tuviera un efecto tan significativo y beneficioso.

Los dos beneficios de la suplementación con proteínas

Dado que las proteínas de patata sobra de la producción de fécula de patata (un aditivo alimentario común), tiene sentido aprovecharla en forma de polvo como suplemento alimenticio en el futuro.

Las proteínas de patata en polvo están desamargadas, por lo que no contiene solanina, un alcaloide potencialmente tóxico en crudo, pero apenas están disponible en el mercado. Por lo tanto, el estudio presentado puede llamar la atención sobre dos cosas:

Un suplemento dietético con proteínas vegetales de alta calidad (ya sea proteínas de patatas o unas proteínas similares) favorece el crecimiento y mantenimiento de la masa muscular natural, incluso sin actividades deportivas adicionales.

incluso sin actividades deportivas adicionales. Muchas personas pueden tener necesidades de proteínas más altas de lo que creen, por lo que la suplementación con proteínas vegetales de alta calidad puede ayudar a satisfacer sus necesidades.

Propiedades nutricionales de las patatas

La patata es uno de los alimentos más populares del mundo y una fuente muy razonable de energía que nos aporta más vitaminas y minerales y menos calorías de los que se le atribuyen normalmente.

200 gramos de patatas hervidas aportan el 20% de vitamina B1 que necesitamos, el 14% de vitamina B3 y el 24% de vitamina B6.

Además ofrecen una cantidad destacada de minerales. Los 200 gramos cubrirían el 8% de las necesidades diarias de selenio, el 22% de las de potasio, el 20% de las de flúor y el 14% de las de hierro.

Por sus características nutricionales y su riqueza en fécula, la patata se equipara con los cereales, porque es rica en hidratos de carbono.

