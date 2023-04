FOMO: meditación guiada para librarse de este tipo de ansiedad

¿Alguna vez has sentido un miedo incontrolable a perderte planes? ¿Has sufrido por no poder ir a una fiesta y pensar que tus amigos se divertían sin ti? ¿Crees sentir ansiedad por no estar disponible las veinticuatro horas? Podrías sufrir FOMO (fear of missing out), es decir, miedo a estar ausente o a perderte algo de la vida social. Es la sensación de que te estás perdiendo algo que podría ser divertido.

El FOMO es fruto de desear una realidad distinta a la tuya y de creer que las vidas de los demás son mejores que la tuya. Por lo tanto, la meditación es clave para ir sanando este tipo de ansiedad. Gracias a la meditación pones en valor tu vida y aceptas las cosas tal y como son.

En este vídeo puedes seguir la meditación guiada para controlar la ansiedad contra el FOMO:

Meditación guiada para aliviar la ansiedad que provoca el FOMO

La meditación puede ser una buena aliada para controlar este tipo de ansiedad que a veces puede llevar a la adicción a las redes sociales. En este artículo te ofrecemos una meditación guiada para controlar la ansiedad que provoca el FOMO.

Que es FOMO y su relación con las redes

El FOMO es un tipo de ansiedad que actualmente se diagnostica mucho en jóvenes o en personas con baja autoestima. Es importante darse cuenta a tiempo porque es un buen caldo de cultivo para desarrollar adicción al móvil.

Esta patología se empezó a plantear en los años 90, se consideraba que nacía como un temor a desaprovechar eventos sociales. No obstante, el término se reformuló con la llegada de Internet. Así, actualmente el FOMO hace referencia a la necesidad de estar continuamente conectado a las redes sociales.

La persona con FOMO tiene la necesidad de compartir todo lo que está haciendo en Instagram, Tiktok, Twitter, YouTube… pero también de consumir el contenido de otros creadores. Este fenómeno ocurre porque no se quieren sentir excluidos o perderse experiencias.

FOMO: Síntomas para reconocer esta ansiedad

Si quieres saber si sufres FOMO debes estar atento a los siguientes síntomas:

Usas el teléfono móvil sin ningún tipo de higiene, es decir, no vigilas tener un tiempo de desconexión de la tecnología , siendo el móvil lo primero que consultas al despertarte y lo último que miras antes de ir a dormir.

, siendo el móvil lo primero que consultas al despertarte y lo último que miras antes de ir a dormir. Si no tienes el móvil cerca, te sientes irritable y padeces por estarte perdiendo cosas.

y padeces por estarte perdiendo cosas. Sientes que tu autoestima baja si no recibes de las redes sociales el apoyo que esperas.

Padeces de sintomatología ansiosa (nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro y pánico, aumento del ritmo cardíaco, temblores, dolores de barriga, etc.)

(nerviosismo, agitación, tensión, sensación de peligro y pánico, aumento del ritmo cardíaco, temblores, dolores de barriga, etc.) Te sientes falto de motivación.

Te cuesta relacionarte en la vida real, fuera de las redes sociales o de internet.

La meditación y el FOMO

Te proponemos una meditación contra el FOMO donde relajaremos profundamente el cuerpo. Esto es así para liberar la tensión física que te puede estar produciendo este tipo de ansiedad. También, nos anclaremos al presente para que puedas aliviar la necesidad de viajar a otras vidas a través del consumo de redes sociales.

Es importante que te pongas en valor a ti mismo, a tu vida y a tus esfuerzos. De esta manera, tampoco sentirás la necesidad de compartir en Internet todo lo que estás haciendo para conseguir validación externa. Tu mismo serás tu mejor seguidor.

Cómo meditar para controlar el FOMO

Haz esta meditación sentado en una silla con la espalda erguida, pero sin tensión. Así seguro que no te duermes y seguirás estando cómodo.

con la espalda erguida, pero sin tensión. Así seguro que no te duermes y seguirás estando cómodo. Si te apetece, puede resultarte gratificante hacer la meditación con auriculares . Sentirás el sonido más envolvente y podrás aislarte mejor del exterior.

. Sentirás el sonido más envolvente y podrás aislarte mejor del exterior. Si durante la meditación necesitas moverte, adelante. Si estás incómodo, por favor, recolócate en una postura más cómod a con movimientos suaves.

a con movimientos suaves. Si puedes, descárgate toda la meditación y luego pon tu dispositivo en modo avión.

Puedes hacer la meditación en cualquier momento del día . Especialmente, si ves que te está costando controlar el consumo en redes sociales o en Internet.

. Especialmente, si ves que te está costando controlar el consumo en redes sociales o en Internet. Ponte algún aceite esencial en el difusor o algún incienso. Para este tipo de ansiedad te recomiendo aromas relajantes. Te recomiendo, por ejemplo, la lavanda y la mandarina.

Qué hacer si tienes FOMO