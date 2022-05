Recetas para la freidora de aire: sin aceite, vegetarianas y saludables

Las recetas con freidora de aire no tienen por qué ser sanas. Sin embargo, es cierto que con la freidora de aire caliente sin aceite o airfryer puedes preparar alimentos con poca o ninguna grasa, lo que se traduce –si eliges los alimentos adecuados– en la posibilidad de preparar recetas con menos calorías para que la alimentación sea más ligera y saludable. Así que si ya te has comprado una airfryer, te conviene conocer las recetas que son realmente saludables para ti para no acabar consumiendo lo que no debes.

Qué alimentos saludables se pueden cocinar en la air fryer

Las patatas fritas o el tofu quedan crujientes en la freidora de aire, pero sin la grasa que absorben al cocinarlos en una sartén o una freidora convencional. También puedes usar la freidora de aire caliente para cocinar verduras.

En principio, puedes cocinar con la air fryer cualquier verdura que puedas preparar al horno. Ten en cuenta que las verduras firmes, como las patatas, los boniatos y otras raíces y tubérculos tardan más en cocinarse que las verduras más blandas como los pimientos, el brócoli o los champiñones.

Recetas con freidora de aire sin aceite más sanas

Toma nota de estas recetas saludables con freidora de aire sin aceite a base de tofu y verduras y empieza a disfrutar de las posibilidades de este electrodoméstico.

Receta de falafel en la air fryer

StockFood/Gtresonline

Ingredientes (para 2 personas):

Elaboración:

Pon los garbanzos en un colador y enjuágalos con agua fría. Luego déjalos escurrir. Corta la cebolla en dados pequeños. Pica finamente el ajo y el jengibre y mezcla con el perejil y los garbanzos. Tritura todo con la batidora de mano y luego agrega las especias y la levadura en polvo y vuelva a triturar. Forma 10 falafels con las manos humedecidas. Pinta la bandeja con un poco de aceite de oliva y coloca los 10 falafel encima. Hornea en la airfryer sin calentar durante 12 minutos a 200 °C. Pon el aceite de oliva en un tazón pequeño y, después de hornear, con ayuda de unas pinzas humedece los falafels en el aceite y luego deja que se enfríen.

Tofu en la freidora de aire: receta básica

Gtresonline/Stockfood

Ingredientes (para 3 personas):

400 g de tofu firme

2 cucharadas de salsa de soja o tamari

1 cucharada de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de ajo en polvo (o ajo fresco)

1 cucharadita de pimentón en polvo

1 cucharadita de cebolla en polvo (opcional)

0,5 cucharaditas de chile en polvo (opcional)

1 cucharada de almidón

Sal

Pimienta

Elaboración

Exprime el tofu durante al menos 15 a 30 minutos. Esto se puede hacer usando una prensa de tofu o una sartén pesada de hierro fundido que se coloca encima del tofu para que pierda agua. Envuelva el tofu en un paño de cocina limpio para absorber el exceso de líquido. Corta el tofu en cubos del tamaño de un bocado y agrega salsa de soja o tamari así como el aceite de oliva. Mezcla las especias. Usa el ajo, el pimentón, la cebolla y el chile en polvo, además de la sal y la pimienta. Mezcla bien con el tofu. Luego agrega el almidón y mezcla bien. Opcionalmente, puedes agregar más especias. Precalienta la airfryer a 190 ºC y distribuye el tofu uniformemente en la cesta de cocción.

Asegúrate de que no queden trozos de tofu uno encima del otro. Es posible que tengas que hornear el tofu en dos tandas. Hornea durante unos 10 a 15 minutos hasta que esté crujiente. Remuévelo durante el tiempo de horneado para que todas las piezas se doren uniformemente.

Consejos para la preparación del tofu

Puedes servir el tofu como sustituto de la carne con guarniciones como arroz, verduras o gajos de patata o como ingrediente de sopas o con pan pita. El tofu crujiente también sabe muy bien con ensalada fresca y salsas veganas.

Consejos de preparación:

Congela el tofu de antemano: para obtener un resultado extra crujiente, puedes congelar el tofu de antemano y dejar que se descongele y se seque antes de continuar con la preparación. Al descongelarlo, el tofu pierde agua y se vuelve más crujiente.

para obtener un resultado extra crujiente, puedes congelar el tofu de antemano y dejar que se descongele y se seque antes de continuar con la preparación. Al descongelarlo, el tofu pierde agua y se vuelve más crujiente. Usa ajo fresco: También puedes reemplazar el ajo en polvo por ajo recién prensado. Esto hace que el aroma sea aún más intenso.

También puedes reemplazar el ajo en polvo por ajo recién prensado. Esto hace que el aroma sea aún más intenso. Añade más especias: puedes modificar la receta básica a tu gusto y añadir más especias. Las variantes con comino, hierbas italianas secas o curry en polvo y cúrcuma son muy sabrosas. El aceite de sésamo también da un sabor muy delicado.

puedes modificar la receta básica a tu gusto y añadir más especias. Las variantes con comino, hierbas italianas secas o curry en polvo y cúrcuma son muy sabrosas. El aceite de sésamo también da un sabor muy delicado. Marina el tofu: Marinar el tofu lo hace más sabroso. Déjalo en remojo en la marinada durante 30 minutos antes de freírlo. Sin embargo, como los adobos aportan humedad, el tofu quedará un poco menos crujiente.

Gajos de patata crujientes con freidora de aire caliente

Gtresonline/Stockfood

Lo mejor es comprar ingredientes de calidad ecológica. De esta forma apoyas la producción ecológica, que no deja residuos en los alimentos ni contamina el medioambiente.

Ingredientes (para dos personas):

5 patatas medianas

1 diente de ajo

1 cucharadita de pimentón en polvo

1 cucharadita de hierbas italianas

1 cucharada de aceite vegetal (opcional)

0,5 cucharadita de sal

Pimienta

Elaboración

Pela las patatas y córtalas en gajos estrechos. Alternativamente, también puedes cortarlas en tiras como las patatas fritas normales o en cubos pequeños. Cuanto más pequeñas sean las piezas, más rápido se hornearán. Pica finamente el ajo y añádelo a los gajos junto con el pimentón, las hierbas italianas, la sal y la pimienta. Mezcla bien los ingredientes. Puedes agregar una cucharada de aceite de oliva si lo deseas. Aunque los gajos de patata se pueden preparar sin aceite, el resultado es mejor con una mínima cantidad. Precalienta la freidora de aire caliente a 190 ºC y hornea los gajos durante unos 20 minutos hasta que estén dorados. El tiempo de horneado puede variar dependiendo del tamaño de las patatas. Revuelve las patatas varias veces durante la cocción para que se doren uniformemente.

Asegúrate de que la cesta de cocción no esté demasiado llena y de que las patatas no queden una encima de la otra, de lo contrario no quedarán crujientes. Dependiendo del tamaño de tu airfryer, es posible que debas hornear en dos tandas.