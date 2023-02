El rincón de Roy Podcast

A qué decir que no y a qué decir que sí Muchas veces nos juntamos con personas que nos recuerdan que no merecemos el amor. Que nos impiden decir que no. Que nos obligan a decir que sí. Por eso hay que elegir muy bien a las personas. Aquellas que te quieren de la misma manera, cuando es un no y cuando dices que sí.